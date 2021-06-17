كريم النشا والخميرة الكوري لتوريد وتسمين الخدود والوجه وشد وتبييض البشرة

كريم النشا والخميرة الكوري لتوريد وتسمين الخدود والوجه العديد من النساء والفتيات يبحثون عن كريم النشا والخميرة، وهي أسرع كريمات لتوريد وتسمين الخدود والوجه كله، بالإضافة إلى كريمات التفتيح الأخرى، لذلك سنقدم لكم في مقالتنا كريم النشا والخميرة بالتفصيل وهو أسرع كريم لتسمين وتوريد الخدين وتفتيح البشرة، فأسرع كريم تسمين وتوريد للخد هو هذا الكريم والوصفة التي سنتحدث عنها وهي من أكثر الكريمات فاعلية حيث يمكنها انتفاخ وامداد الخدين وشد الجلد، وتبدو السيدات الأجمل والأكثر تميزًا، لذلك وجدنا أن العديد من الفتيات الصغيرات يرغبن في الحصول على خدود مستديرة.كريم النشا والخميرة الكوري لتوريد وتسمين الخدود والوجه
كما ذكرنا من قبل، فالخدين عامل مهم في إبراز جمال كل من الفتيات والنساء، ولهذا السبب الكثير من الفتيات يبحثون عن أسهل طريقة للحصول على خدود موردة وممتلئة وساحرة.المكونات المستخدمة في الوصفة:
- المكونات في هذه الوصفة بسيطة وسهلة الاستخدام، وعادة ما توجد في معظم المنازل.
- 2 ملقة ممتلئة من مسحوق الحلبة، معها ملعقة واحدة قليلة من النشا.
- بالإضافة إلى 2ملعقة ممتلئة من الخميرة، وملعقة واحدة قليلة
- من اللبن الرايب أو الزبادي، وفي النهاية نضيف العنصر الأخير هو زيت الزيتون البكر الممتاز.
- في البداية يتم إضافة 2 ملعقة ممتلئة من مسحوق الحلبة، ثم نضيف 2 ملعقة من الخميرة.
- وضعي عليهم 1 ملعقة واحدة قليلة من النشا ويقلب.
- وبعد ذلك نضيف ملعقة واحدة قليلة من اللبن الرايب أو الزبادي ثم نضيف زيت الزيتون البكر إلى العجينة.
- سنضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر، كذلك يوجد خياران في الخطوة الثالثة.
- بحيث يمكننا أن نعجن كل هذه المواد معًا ونضعها على النار حتى تصبح متجانسة وتصل إلى سمكة دقيقة.
- وهذا هو سمك العجين اللزج، وعند وضع هذه الخطة على النار تعمل الحرارة على تنشيط هذه المكونات.
- مما يساعد على فاعلية الخليط أو يمكنك عجنه باليد بدون استخدام الحرارة القرار متروك لك.
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كريم النشا والخميرة الكوري لتوريد وتسمين الخدود والوجه العديد من النساء والفتيات يبحثون عن كريم النشا والخميرة، وهي أسرع كريمات لتوريد وتسمين الخدود والوجه كله، بالإضافة إلى كريمات التفتيح الأخرى، لذلك سنقدم لكم في مقالتنا كريم النشا والخميرة بالتفصيل وهو أسرع كريم لتسمين وتوريد الخدين وتفتيح البشرة، فأسرع كريم تسمين وتوريد للخد هو هذا الكريم والوصفة التي سنتحدث عنها وهي من أكثر الكريمات فاعلية حيث يمكنها انتفاخ وامداد الخدين وشد الجلد، وتبدو السيدات الأجمل والأكثر تميزًا، لذلك وجدنا أن العديد من الفتيات الصغيرات يرغبن في الحصول على خدود مستديرة.كريم النشا والخميرة الكوري لتوريد وتسمين الخدود والوجه
كما ذكرنا من قبل، فالخدين عامل مهم في إبراز جمال كل من الفتيات والنساء، ولهذا السبب الكثير من الفتيات يبحثون عن أسهل طريقة للحصول على خدود موردة وممتلئة وساحرة.المكونات المستخدمة في الوصفة:
- المكونات في هذه الوصفة بسيطة وسهلة الاستخدام، وعادة ما توجد في معظم المنازل.
- 2 ملقة ممتلئة من مسحوق الحلبة، معها ملعقة واحدة قليلة من النشا.
- بالإضافة إلى 2ملعقة ممتلئة من الخميرة، وملعقة واحدة قليلة
- من اللبن الرايب أو الزبادي، وفي النهاية نضيف العنصر الأخير هو زيت الزيتون البكر الممتاز.
- في البداية يتم إضافة 2 ملعقة ممتلئة من مسحوق الحلبة، ثم نضيف 2 ملعقة من الخميرة.
- وضعي عليهم 1 ملعقة واحدة قليلة من النشا ويقلب.
- وبعد ذلك نضيف ملعقة واحدة قليلة من اللبن الرايب أو الزبادي ثم نضيف زيت الزيتون البكر إلى العجينة.
- سنضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر، كذلك يوجد خياران في الخطوة الثالثة.
- بحيث يمكننا أن نعجن كل هذه المواد معًا ونضعها على النار حتى تصبح متجانسة وتصل إلى سمكة دقيقة.
- وهذا هو سمك العجين اللزج، وعند وضع هذه الخطة على النار تعمل الحرارة على تنشيط هذه المكونات.
- مما يساعد على فاعلية الخليط أو يمكنك عجنه باليد بدون استخدام الحرارة القرار متروك لك.
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