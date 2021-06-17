كيف تنتشر عدوى مرض الفطر الأسود وطرق الوقاية منه، عن ذلك جاء تقرير نشره موقع "فرانس 24" وذكر أن مرض الفطر الأسود مرض خطير ويسبب تلف الأنسجة، ويمكن أن ينتقل من عضو إلى آخر في الجسم، لذلك من المهم تشخيصه مبكرًا حتى لا يضطر الأطباء إلى إزالة العضو المصاب لمنع وصوله إلى الدماغ، وعن طرق العدوى والانتشار نستعرض الآتي.

طرق انتشار عدوى مرض الفطر الأسود:

تنتج عدوى مرض الفطر الأسود من العفن المتواجد في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة.

وعن طريقة انتقاله للإنسان فيكون من خلال استنشاق الخلايا الفطرية المنتشرة في الهواء في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

ومرض الفطر الأسود مرض غير معدي ولا ينتقل من الحيوانات إلى البشر، إلا أنه مرض خطير يموت أكثر من نصف المصابين به.

يصيب مرض الفطر الأسود مرضى كورونا بسبب نقص المناعة لديهم كما أنه يصيب من يعانون من أمراض مزمنة ومنها السكري أو يصيب المرضى الذين أجريت لهم عملية زرع أو مرضى السرطان.

طرق الوقاية من عدوى مرض الفطر الأسود:

الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا مثل ارتداء الكمامة وتعقيم الأسطح وغسل اليدين وتجنب التجمعات والأماكن المغلقة.

تهوية المنزل جيدًا.

تنظيف المراحيض، وعدم ترك القمامة في المنزل.

تطهير الأسطح والأماكن المغلقة في المنزل.

غسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل تناولها.

النوم الجيد والتغذية السليمة لرفع مناعة الجسم.

محاولة التقليل من تناول الأدوية التي تضعف مناعة الجسم الذاتية مثل الكورتيزون والمضادات الحيوية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.