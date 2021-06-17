طريقة عمل كروكيت البيتزا: بخطوات بسيطة داخل المنزل2021

تعد طريقة عمل كروكيت البيتزا ، من اجمل الطرق لعمل البيتزا السريعة في البيت بدون عجينة وخميرة وفرن يعني تقدري تحضري وجبتنا في 10 دقائق، وتحصلي علي افضل طريقة لعملها بخطوات سهلة جدا دون تعب وتكلفة وتحتوي علي مذاق رائع وطعم خرافي وقوام هش ولذيذ، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني عن افضل طريقة عمل كروكيت البيتزا بطريقة سهلة للغاية . مكونات طريقة عمل كروكيت البيتزا في المنزل2021 مكونات طريقة عمل كروكيت البيتزا في المنزل2021 سوف نقدم لكم المكونات تحضير كروكيت البيتزا داخل المنزل دون تكلفة وهي كالتالي:- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة من البصل مفرومة.

ثلاث معالق من الزيت.

طبق من الزيتون الاسود مخلي.

حبتين من الفلفل الاخضر مقطع.

حبة من الطماطم مقطعة.

معلقة من الملح والفلفل الاسود والزعتر.

كوب من الجبنة الشيدر.

ثلاث حبات من البطاطس المسلوقة ومهروسة.

3 عدد من البيض.

كوب من الدقيق.

كوب من البقسماط.

زيت للقلي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي ابسط طريقة لتحضيرها داخل كل منزل بخطوات بسيطة وهي كما يلي:- نحضر مقلاة ونضعها علي نار متوسطة ثم نضيف الزيت وننتظر حتي يسخن ثم ننزل بالبصل ونقلبهم ثم بالفلفل الاخضر ونستمر في التلقيب. ثم ننزل باللحمة المفرومة ونقلبها جيدا حتي تنضج ثم ننزل بالطماطم والزيتون الاسود ونقلبهم ثم الملح والفلفل ونترك المكونات تنضج بشكل جيداً. ثم نصنع كرات من البطاطس المسلوقة ونضع في منتصفها الحشو ونكرر العملية حتي ننتهي من الكميات ثم نضع كرات البطاطس داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة. وخفق البيض في طبق ونصع الدقيق في طبق ونصع البقسماط في طبق ثم نحضر الكرات ونضع الكورة داخل الدقيق ثم البيص ثم البقسماط. ثم نضعهم في الطاسة التي بداخلها زيت علي النار لقلي ونقلبهم جيدا وننتظر حتي ينضج ونخرجهم ونضعهم علي طبق ويقدم بألف هنا وشفا. اسرار نجاح كروكيت البيتزا وسهولة عملها داخل المنزل سوف نتعرف علي بعض اسرار نجاح كروكيت البيتزا بطريقة مضمونة وهي كالاتي:- نترك المكونات داخل الطاسة لتنضج تمام.

نهرس البطاطس جيد ثم نفردها ونضع الحشو بداخلها.

نترك البطاطس في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتي تتماسك.

نقلي البطاطس ونتركها تبرد ثم تقدم. الوسوم

تعد طريقة عمل كروكيت البيتزا ، من اجمل الطرق لعمل البيتزا السريعة في البيت بدون عجينة وخميرة وفرن يعني تقدري تحضري وجبتنا في 10 دقائق، وتحصلي علي افضل طريقة لعملها بخطوات سهلة جدا دون تعب وتكلفة وتحتوي علي مذاق رائع وطعم خرافي وقوام هش ولذيذ، واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني عن افضل طريقة عمل كروكيت البيتزا بطريقة سهلة للغاية . مكونات طريقة عمل كروكيت البيتزا في المنزل2021 مكونات طريقة عمل كروكيت البيتزا في المنزل2021 سوف نقدم لكم المكونات تحضير كروكيت البيتزا داخل المنزل دون تكلفة وهي كالتالي:- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة من البصل مفرومة.

ثلاث معالق من الزيت.

طبق من الزيتون الاسود مخلي.

حبتين من الفلفل الاخضر مقطع.

حبة من الطماطم مقطعة.

معلقة من الملح والفلفل الاسود والزعتر.

كوب من الجبنة الشيدر.

ثلاث حبات من البطاطس المسلوقة ومهروسة.

3 عدد من البيض.

كوب من الدقيق.

كوب من البقسماط.

زيت للقلي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي ابسط طريقة لتحضيرها داخل كل منزل بخطوات بسيطة وهي كما يلي:- نحضر مقلاة ونضعها علي نار متوسطة ثم نضيف الزيت وننتظر حتي يسخن ثم ننزل بالبصل ونقلبهم ثم بالفلفل الاخضر ونستمر في التلقيب. ثم ننزل باللحمة المفرومة ونقلبها جيدا حتي تنضج ثم ننزل بالطماطم والزيتون الاسود ونقلبهم ثم الملح والفلفل ونترك المكونات تنضج بشكل جيداً. ثم نصنع كرات من البطاطس المسلوقة ونضع في منتصفها الحشو ونكرر العملية حتي ننتهي من الكميات ثم نضع كرات البطاطس داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة. وخفق البيض في طبق ونصع الدقيق في طبق ونصع البقسماط في طبق ثم نحضر الكرات ونضع الكورة داخل الدقيق ثم البيص ثم البقسماط. ثم نضعهم في الطاسة التي بداخلها زيت علي النار لقلي ونقلبهم جيدا وننتظر حتي ينضج ونخرجهم ونضعهم علي طبق ويقدم بألف هنا وشفا. اسرار نجاح كروكيت البيتزا وسهولة عملها داخل المنزل سوف نتعرف علي بعض اسرار نجاح كروكيت البيتزا بطريقة مضمونة وهي كالاتي:- نترك المكونات داخل الطاسة لتنضج تمام.

نهرس البطاطس جيد ثم نفردها ونضع الحشو بداخلها.

نترك البطاطس في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتي تتماسك.

نقلي البطاطس ونتركها تبرد ثم تقدم.

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