طريقة عمل كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود وإزالة البقع السوداء والحبوب

يعتبر كريم البنجر والنشا ، من الوصفات الطبيعية الرائعة التي تعمل على توريد الخدود وإزالة البقع السوداء والداكنة والحبوب والبثور من الوجه، كما تعالج جفاف البشرة، وهذه الوصفة رخيصة الثمن، وتغني عن الكريمات التي يتم شرائها من محلات بيع مستحضرات التجميل والصيدليات، والتي تكون باهظة الثمن وفاعليتها ضعيفة، وتؤذي البشرة بكثرة استخدامها، بسبب احتوائها على مواد كيميائية تعمل على التهاب البشرة، وتؤدي إلى حكة الجلد، وطريقة تصنيعها في المنزل بسيطة جداً ولا تحتاج منا وقت أو جهد كبير، لأن مكوناتها رخيصة الثمن ومتوفرة في الأسواق، وينصح أغلب خبراء التجميل باستخدام الوصفات الطبيعية في علاج مشاكل البشرة، لأنها تحتوي على المعادن والفيتامينات المفيدة في جعل البشرة شباب دائماً، مثل كريم النشا وماء الورد، وكريم القهوة والنشا، وكريم النشا والليمون، وكل هذه الكريمات لها فاعلية كبيرة جداً في حل مشاكل البشرة سواء كانت دهنية أو جافة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم البنجر والنشا.

مكونات كريم البنجر والنشا

يحتوي كريم الشمندر على العديد من المكونات الطبيعة التي تستخدم في حل جميع مشاكل البشرة وهى كما يأتي:-

حبة كبيرة من ثمرة الشمندر.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير كريم الشمندر

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم البنجر والنشا بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بتقطيع حبة الشمندر إلى قطع صغيرة، ثم نقوم بوضعها في الخلاط الكهربائي مع قليل من الماء ونفرمهم جيداً. نصفي خليط البنجر من خلال مصفاة عيونها ضيقة حتى نحصل على عصير الشمندر، من خلال الضغط على الخليط بواسطة ملعقة. نضيف 2 ملعقة صغيرة من النشا على عصير البنجر ونخلطهم بشكل جيد حتى نتخلص من الحبيبات، ثم نقوم بإضافة ملعقة من ماء الورد، ثم نضع الخليط على حمام بخار مع التقليب المستمر لمدة 15 دقيقة، حتى نحصل على مزيج كريمي متماسك. نقوم بدهن الكريم على كامل البشرة وعلى الشفاه لترطيبها، ونتركه مدة تتراوح ما بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة. نكرر هذه الوصفة يومياً، حتى نحصل على بشرة وردية اللون وصافية وخالية من الحبوب والبثور.

فوائد كريم البنجر والنشا

يحتوي كريم الشمندر على فوائد عديدة وعظيمة للبشرة وهى كما يأتي:-