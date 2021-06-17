لن تصدقي فرد الشعر بالنشا أسرع خلطة لفرد الشعر الخشن في المنزل بطريقة طبيعيه

فرد الشعر بالنشا أسرع خلطة لفرد الشعر الخشن يجلب الشعر المجعد الإزعاج لكثير من النساء والرجال في الوطن العربي، ويأمل كثير من الناس في إيجاد حل للتخلص من هذه المشكلة التي تجعل الكثير من الناس يشعرون بالحرج، فالنشا يمكننا استعماله لفرد الشعر المجعد في المنزل، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مركز التجميل، ودفع أسعار باهظة، واستخدام المواد الكيميائية لإلحاق الضرر بشعرك، فيعتبر النشا الصناعي المستخدم في العديد من صالونات تصفيف الشعر حلاً بديلاً للمواد الكيميائية التي تسبب أضرارًا شديدة لفروة الرأس، وكما نعلم جميعًا، أن النشا من الممكن صنعه من ماء الأرز المنقوع، لذلك فهو يساعد على تغذية الشعر وزيادة لمعانه، يمكن أن يساعد النشا أيضًا على نمو الشعر بشكل أسرع، وبالتالي التغلب على مشكلة تساقط الشعر وزيادة طول الشعر بسرعة، ومن الفوائد الأخرى للنشا كما يلي.

فرد الشعر بالنشا أسرع خلطة لفرد الشعر الخشن

أحضر بداخل إناء حجمه صغير 4 ملعقة ممتلئة أو أكثر من النشا وفقًا لطول وكثافة الشعر.

أضف القليل من الماء إلى النشاء حتى يتم خلطه ويتكون مثل العجينة المتماسكة.

يقلب بالتساوي، مع الحرص على عدم إضافة الكثير من الماء، حتى لا تتلف النشا.

اغسلي شعرك بالشامبو والماء. عندما يجف الشعر، افرده بالنشا.

النشا لتنعيم الشعر الخشن يتم توزيعه على الشعر من أسفل فروة الرأس إلى أعلاها وذلك حتى يتم وصول النشا إلى كل جزء من الشعر، ثم يتم بعد ذلك تدليك فروة الرأس على هيئة حركات دائرية ثم في النهاية بعد عملية التدليك قومي بتسريح الشعر باستخدام المشط.هذا الماسك او القناع المكون من النشا يتم تركه على شعرك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثم يتم غسل الشعر بعد الوقت الذي تم تحديده بالماء، هذه الوصفة يمكنك الحصول على أفضل النتائج منها عن طريق تكرارها على الأقل 2 مرة أسبوعياً.