وصفات طبيعية لتقوية وتطويل وتبييض الأظافر والنتيجة في 7 أيام

كثير من الفتيات تحب الاظافر الطويلة القوية لجمال مظهرها واناقتها، فهى تجعل شكل اليد جميل، وعند طلائها بطلاء الاظافر يصبح شكلها رائع وجذاب، والعناية والاهتمام بالاظافر من الأشياء المهمة جداً عند السيدات، ويعتبر تناول الأغذية التي تحتوي على الكالسيوم بكميات كبيرة تساعد في نمو الأظافر وتطويلها ومنحها القوة.
وتساعدك الأظافر الطويلة في الإمساك بالأشياء، وتناول الخضراوات والفواكه يعزز من نمو الاظافر، وسوف نقدم لكِ في هذا المقال العديد من الطرق والوصفات الطبيعية التي ستساعدك في الحصول على أظافر قوية وطويلة وصحية، وتعويض الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لتقوية الأظافر في وقت قياسي وبسرعة، تابعي معنا.
يساعد الليمون كثيراً في تقوية الأظافر، وقتل الفطريات التي تختبئ تحت الاظافر، ويحتوي الليمون علي العديد من العناصر مثل فيتامين(ج،أ)، والبروتينات والفسفور، وحمض الفوليك، والنياسين التي تمنع هشاشة الأظافر وتكسيرها، ويفيد الليمون الأظافر، ويعزز من حيويتها، ويخلصك من أصفرارها، سوف نقدم لكِ سيدتي وصفة الليمون بطريقة تحضير سهلة وسريعة، وبمكونات بسيطة ونتعلم معاً كيفية الحصول على أفضل النتائج من تلك الوصفة.مكونات وصفة الليمون لتقوية الأظافر
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- نحضر وعاء صغير، ثم نقوم بمزج ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ونقوم بتقليب المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس وتحصلين على خليط شبه سائل.
- نقوم بوضع الخليط على النار لمدة نصف دقيقة حتى يصبح دافئ قليلاً، ثم نقوم بنقع الأظافر به لمدة ربع ساعة، ونقوم بغسل الأظافر وتجفيفها.
- نقوم بتكرار تلك الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
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كثير من الفتيات تحب الاظافر الطويلة القوية لجمال مظهرها واناقتها، فهى تجعل شكل اليد جميل، وعند طلائها بطلاء الاظافر يصبح شكلها رائع وجذاب، والعناية والاهتمام بالاظافر من الأشياء المهمة جداً عند السيدات، ويعتبر تناول الأغذية التي تحتوي على الكالسيوم بكميات كبيرة تساعد في نمو الأظافر وتطويلها ومنحها القوة.
وتساعدك الأظافر الطويلة في الإمساك بالأشياء، وتناول الخضراوات والفواكه يعزز من نمو الاظافر، وسوف نقدم لكِ في هذا المقال العديد من الطرق والوصفات الطبيعية التي ستساعدك في الحصول على أظافر قوية وطويلة وصحية، وتعويض الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لتقوية الأظافر في وقت قياسي وبسرعة، تابعي معنا.
يساعد الليمون كثيراً في تقوية الأظافر، وقتل الفطريات التي تختبئ تحت الاظافر، ويحتوي الليمون علي العديد من العناصر مثل فيتامين(ج،أ)، والبروتينات والفسفور، وحمض الفوليك، والنياسين التي تمنع هشاشة الأظافر وتكسيرها، ويفيد الليمون الأظافر، ويعزز من حيويتها، ويخلصك من أصفرارها، سوف نقدم لكِ سيدتي وصفة الليمون بطريقة تحضير سهلة وسريعة، وبمكونات بسيطة ونتعلم معاً كيفية الحصول على أفضل النتائج من تلك الوصفة.مكونات وصفة الليمون لتقوية الأظافر
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- نحضر وعاء صغير، ثم نقوم بمزج ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ونقوم بتقليب المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس وتحصلين على خليط شبه سائل.
- نقوم بوضع الخليط على النار لمدة نصف دقيقة حتى يصبح دافئ قليلاً، ثم نقوم بنقع الأظافر به لمدة ربع ساعة، ونقوم بغسل الأظافر وتجفيفها.
- نقوم بتكرار تلك الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
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