فوائد الشبه للجسم ستغير حياتكم شد ترهلات البطن وإزاله رائحة العرق وإزاله التجاعيد

الشبه للجسم ستغير حياتكم شد ترهلات البطن وإزاله رائحة العرق، الشبه من الأعشاب الطبيعية المفيدة للجسم وهي تتواجد لأكثر من شكل وفوائد الشبه للجسم تتمثل في إمكانية استخدامها في الكثير من الوصفات الطبيعية للعناية بالجسم كما أنها تستخدم في علاج الجروح وغيرها. الشبه للجسم ستغير حياتكم شد ترهلات البطن وإزاله رائحة العرق الشبه للجسم ستغير حياتكم شد ترهلات البطن وإزاله رائحة العرق فوائد الشبه للجسم تتعدد فوائد الشبه للجسم ومنها: تساعد على الحد من علامات التقدم في السن.

تهدئ البشرة وتمنع البكتيريا من تكوين حب الشباب.

التخلص من الرائحة الكريهة تحت الإبط.

ترطيب الجسم.

تساعد في علاج اللثة المترهلة.

تقلل نزيف الدم الذي ينتج من الجروح.

لها دور في علاج التقيؤ. وصفة الشبه لتفتيح تحت الإبط وصفة الشبه لتفتيح تحت الإبط تستخدم الشبه لتفتيح منطقة الإبطين حيث أنها تعتبر واحدة من أكثر المناطق إزعاجًا للفتيات. مكونات الشبه لتفتيح تحت الإبط ملعقة كبيرة من الشبه البيضاء مطحونة.

2 ملعقة صغيرة جلسرين أحمر.

2 ملعقة صغيرة نشا.

عصير ليمونة واحدة. طريقة استخدام الشبه لتفتيح تحت الإبط في وعاء صغير يتم وضع عصير الليمون ثم الشبه والجلسرين.

مزج المكونات حتى تصبح ذات قوام كريمي.

يتم دهن تحت الإبط بعد الاستحمام بالمزيج وتدليك في شكل حركات دائرية.

تستخدم هذه الوصفة 4 مرات أو أكثر في الأسبوع. مكونات الشبه لتفتيح تحت الإبططريقة استخدام الشبه لتفتيح تحت الإبط وصفة الشبه والجلسرين لشد الجسم المترهل وصفة الشبه والجلسرين لشد الجسم المترهل تعتبر الشبه مع الجلسرين واحدة من أشهر الوصفات التي تساعدكِ في التخلص من الجلد المترهل ولكن يجب الانتظام عليها مرتين أسبوعياً ولمدة ثلاثة أشهر مكونات الشبه والجلسرين لشد الجسم المترهل 3 ملعقة كبيرة شبه بيضاء مطحونة.

4ملعقة صغيرة جلسرين.

3 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة كريم مرطب.

6 ملعقة صغيرة ماء ورد.

عصير ليمونة واحدة. طريقة استخدام الشبه والجلسرين لشد الجسم المترهل يتم وضع المكونات مع بعضها في زجاجة ورجها جيدا.

ضع الخليط على الجسم وتدليك في شكل حركات دائرية وتركها لمدة ساعة أو أكثر.

تستخدم الوصفة مرتين أو أكثر في الأسبوع.

إذا كانت البشرة حساسة لا ينصح باستخدام الليمون. مكونات الشبه والجلسرين لشد الجسم المترهلطريقة استخدام الشبه والجلسرين لشد الجسم المترهل الوسوم

الشبه للجسم ستغير حياتكم شد ترهلات البطن وإزاله رائحة العرق، الشبه من الأعشاب الطبيعية المفيدة للجسم وهي تتواجد لأكثر من شكل وفوائد الشبه للجسم تتمثل في إمكانية استخدامها في الكثير من الوصفات الطبيعية للعناية بالجسم كما أنها تستخدم في علاج الجروح وغيرها. الشبه للجسم ستغير حياتكم شد ترهلات البطن وإزاله رائحة العرق الشبه للجسم ستغير حياتكم شد ترهلات البطن وإزاله رائحة العرق فوائد الشبه للجسم تتعدد فوائد الشبه للجسم ومنها: تساعد على الحد من علامات التقدم في السن.

تهدئ البشرة وتمنع البكتيريا من تكوين حب الشباب.

التخلص من الرائحة الكريهة تحت الإبط.

ترطيب الجسم.

تساعد في علاج اللثة المترهلة.

تقلل نزيف الدم الذي ينتج من الجروح.

لها دور في علاج التقيؤ. وصفة الشبه لتفتيح تحت الإبط وصفة الشبه لتفتيح تحت الإبط تستخدم الشبه لتفتيح منطقة الإبطين حيث أنها تعتبر واحدة من أكثر المناطق إزعاجًا للفتيات. مكونات الشبه لتفتيح تحت الإبط ملعقة كبيرة من الشبه البيضاء مطحونة.

2 ملعقة صغيرة جلسرين أحمر.

2 ملعقة صغيرة نشا.

عصير ليمونة واحدة. طريقة استخدام الشبه لتفتيح تحت الإبط في وعاء صغير يتم وضع عصير الليمون ثم الشبه والجلسرين.

مزج المكونات حتى تصبح ذات قوام كريمي.

يتم دهن تحت الإبط بعد الاستحمام بالمزيج وتدليك في شكل حركات دائرية.

تستخدم هذه الوصفة 4 مرات أو أكثر في الأسبوع. مكونات الشبه لتفتيح تحت الإبططريقة استخدام الشبه لتفتيح تحت الإبط وصفة الشبه والجلسرين لشد الجسم المترهل وصفة الشبه والجلسرين لشد الجسم المترهل تعتبر الشبه مع الجلسرين واحدة من أشهر الوصفات التي تساعدكِ في التخلص من الجلد المترهل ولكن يجب الانتظام عليها مرتين أسبوعياً ولمدة ثلاثة أشهر مكونات الشبه والجلسرين لشد الجسم المترهل 3 ملعقة كبيرة شبه بيضاء مطحونة.

4ملعقة صغيرة جلسرين.

3 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة كريم مرطب.

6 ملعقة صغيرة ماء ورد.

عصير ليمونة واحدة. طريقة استخدام الشبه والجلسرين لشد الجسم المترهل يتم وضع المكونات مع بعضها في زجاجة ورجها جيدا.

ضع الخليط على الجسم وتدليك في شكل حركات دائرية وتركها لمدة ساعة أو أكثر.

تستخدم الوصفة مرتين أو أكثر في الأسبوع.

إذا كانت البشرة حساسة لا ينصح باستخدام الليمون. مكونات الشبه والجلسرين لشد الجسم المترهلطريقة استخدام الشبه والجلسرين لشد الجسم المترهل

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