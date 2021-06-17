طريقة تحضير الباستا باستينا بالدجاج على طريقة المطاعم

طريقة تحضير الباستا باستينا بالدجاج، يعد طبق الباستا باستينا بالدجاج والمشروم هو أحد الأطباق الإيطالية المميزة التي تتميز بمذاقها اللذيذ وشكلها الخطير، وبالرغم من مكوناتها العديدة إلا إنها تتميز بخطوات إعدادها السهلة والبسيطة، لتحصلي علي ألذ صينية مكرونة بالدجاج علي الطريقة الإيطالية، وسوف نقدم لك طريقة تحضير الباستا باستينا بالدجاج من مقادير وخطوات لتتمكني من إعدادها باحترافية حتي لو لم تكوني خبيرة بشئون المطبخ ووصفاته. طريقة تحضير الباستا باستينا بالدجاج والمشروم طريقة تحضير الباستا باستينا بالدجاج والمشروم المقادير كوب من مكرونة الباستا باستينا أو أي مكرونة صغيرة.

ملعقتان كبير زيت زيتون.

نصف كوب صدور دجاج مقطعة مكعبات.

نصف كوب بصل مقطع مكعبات.

فص ثوم مفروم.

مكعبات طماطم مع العصير.

كوب جبن موتزريلا.

كوب بقدونس مفروم.

ربع ملعقة صغيرة ملح,

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

ربع كوب فتات خبز.

ربع كوب جبن بارميزان.

ملعقة كبيرة زبدة. طريقة التحضير سخني الفرن علي درجة 400 درجة فهرنهايت.

بإحضار قدر متوسط به ماء مملح وضعيه علي النار حتي يغلي.

قومي بإضافة المكرونة واتركيها لمدة 5 دقائق مع التقليب بين الحين والآخر لتمام النضج.

صفي المكرونة من الماء بوعاء خلط كبير.

احضري مقلاة متوسطة وضعي بها زيت الزيتون وضعيها علي النار ثم ضيفي إليها الدجاج واتركيها لمدة 3 دقائق حتي يتم طهيها.

قومي بإضافة البصل والثوم واستمري في التقليب حتي ينضج الدجاج والبصل وسيستغرق 5 دقائق تقريباً.

ضيفي خليط الدجاج لوعاء المكرونة المطهية وصبي عليها الطماطم لمعلبة وجبن الموتزريلا والبقدونس وبهارات الملح والفلفل الأسود.

قومي بمزج الخليط جيداً حتي يتجانس ثم صبيه في صينية فرن بأبعاد 8*8*2 بعد دهنها من جميع الحواف بالزبدة.

في وعاء آخر صغير اخلطي فتات الخبز مع جبن البارميزان ثم رشيه علي وجه خليط المكرونة بصينية الفرن.

ضعي قطع صغيرة من الزبدة علي وجه صينية المكرونة وادخليها للفرن لمدة نصف ساعة أو لحين أن يصبح لون الباستا بني. الوسوم

طريقة تحضير الباستا باستينا بالدجاج، يعد طبق الباستا باستينا بالدجاج والمشروم هو أحد الأطباق الإيطالية المميزة التي تتميز بمذاقها اللذيذ وشكلها الخطير، وبالرغم من مكوناتها العديدة إلا إنها تتميز بخطوات إعدادها السهلة والبسيطة، لتحصلي علي ألذ صينية مكرونة بالدجاج علي الطريقة الإيطالية، وسوف نقدم لك طريقة تحضير الباستا باستينا بالدجاج من مقادير وخطوات لتتمكني من إعدادها باحترافية حتي لو لم تكوني خبيرة بشئون المطبخ ووصفاته. طريقة تحضير الباستا باستينا بالدجاج والمشروم طريقة تحضير الباستا باستينا بالدجاج والمشروم المقادير كوب من مكرونة الباستا باستينا أو أي مكرونة صغيرة.

ملعقتان كبير زيت زيتون.

نصف كوب صدور دجاج مقطعة مكعبات.

نصف كوب بصل مقطع مكعبات.

فص ثوم مفروم.

مكعبات طماطم مع العصير.

كوب جبن موتزريلا.

كوب بقدونس مفروم.

ربع ملعقة صغيرة ملح,

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

ربع كوب فتات خبز.

ربع كوب جبن بارميزان.

ملعقة كبيرة زبدة. طريقة التحضير سخني الفرن علي درجة 400 درجة فهرنهايت.

بإحضار قدر متوسط به ماء مملح وضعيه علي النار حتي يغلي.

قومي بإضافة المكرونة واتركيها لمدة 5 دقائق مع التقليب بين الحين والآخر لتمام النضج.

صفي المكرونة من الماء بوعاء خلط كبير.

احضري مقلاة متوسطة وضعي بها زيت الزيتون وضعيها علي النار ثم ضيفي إليها الدجاج واتركيها لمدة 3 دقائق حتي يتم طهيها.

قومي بإضافة البصل والثوم واستمري في التقليب حتي ينضج الدجاج والبصل وسيستغرق 5 دقائق تقريباً.

ضيفي خليط الدجاج لوعاء المكرونة المطهية وصبي عليها الطماطم لمعلبة وجبن الموتزريلا والبقدونس وبهارات الملح والفلفل الأسود.

قومي بمزج الخليط جيداً حتي يتجانس ثم صبيه في صينية فرن بأبعاد 8*8*2 بعد دهنها من جميع الحواف بالزبدة.

في وعاء آخر صغير اخلطي فتات الخبز مع جبن البارميزان ثم رشيه علي وجه خليط المكرونة بصينية الفرن.

ضعي قطع صغيرة من الزبدة علي وجه صينية المكرونة وادخليها للفرن لمدة نصف ساعة أو لحين أن يصبح لون الباستا بني.

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