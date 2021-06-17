طريقة تحضير رول الجلاش بالقشطة على طريقة الحلواني

طريقة تحضير رول الجلاش بالقشطة، رول الجلاش بالقشطة من الوصفات الشهية واللذيذة التي يحبها الجميع، حيث يمكن إعداد الجلاش كوصفات حادقة أو حلوة وبالطريقتين تكون رائعة ويقبل عليها الجميع، ويعد الجلاش من الحلوى التي يمكن إعدادها من نصف ساعة إلي ساعة إلا ربع لتكون جاهزة للأكل، لذلك تلجأ لإعدادها الأمهات والزوجات وتكون من الأطباق الأساسية للتحلية علي المائدة.
ويعد رول أو أصابع الجلاش المحشوة بالقشطة من أشهر وصفات تحضير عجينة الجلاش، ويمكنك إعداده من خلال 3 خطوات وهي التقطيع والحشو واللف لتحصلي علي ألذ وأشهى رول جلاش بالقشطة خلال ربع ساعة من التحضير ونصف ساعة من الطهي، فكل ما عليكي هو تقطيع عجينة الجلاش علي هيئة قطع طولية وتقومي بحشوها بالقشطة ولفها علي هيئة رول، لتصبح جاهزة بعد وضعها في فرن ساخن ليتم سقيها بالشربات البارد وتكون جاهزة للتقديم.
وتختلف طرق إعداد الجلاش فالبعض بحبها طبقات فوق بعضها محشوة بالحشوات المتنوعة بين المكسرات والقشطة والكاستر، بينما يفضل البعض الآخر رولات الجلاش الصغيرة الذي يتقطر منها القطر بطريقة شهية، بينما يفضلها آخرون كرول واحد كبير محشو بالقشطة أو المكسرات أو النوتيلا.طريقة تحضير رول الجلاش بالقشطة
المقادير
- 16 شريحة من عجينة الجلاش.
- نصف كيلو من القشطة.
- كوب من الزبدة أو السمنة الذائبة.
- شربات.
طريقة التحضير
- لصنع رول الجلاش بالقشطة قومي بتقسيم كمية شرائح عجينة الجلاش إلي نصفين، وتأكدي من فصل الشرائح عن بعضها.
- قومي بدهن الزبدة بين كل شريحتين من عجينة الجلاش، ثم قومي بقطعها علي هيئة مستطيلات.
- ضعي معلقة قشطة علي طرف كل مستطيل من عجينة الجلاش، ولفيها علي شكل رول، وقومي بإغلاقها بإحكام.
- ضعي ورق الزبدة في صينية فرن وضعي عليها رول الجلاش الملفوف بالقشطة داخل الصينية.
- قومي بدهن رول الجلاش بالزبدة جيداً، وادخليه فرن ساخن علي درجة 160 درجة لمدة تتراوح بين 25 و30 دقيقة.
- اخرجي رول الجلاش عندما يصبح لونه ذهبي وضعيه في طبق التقديم واسقيه بالشربات البارد حتي يتشربه، وبذلك يكون جاهزاً للتقديم.
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طريقة تحضير رول الجلاش بالقشطة، رول الجلاش بالقشطة من الوصفات الشهية واللذيذة التي يحبها الجميع، حيث يمكن إعداد الجلاش كوصفات حادقة أو حلوة وبالطريقتين تكون رائعة ويقبل عليها الجميع، ويعد الجلاش من الحلوى التي يمكن إعدادها من نصف ساعة إلي ساعة إلا ربع لتكون جاهزة للأكل، لذلك تلجأ لإعدادها الأمهات والزوجات وتكون من الأطباق الأساسية للتحلية علي المائدة.
ويعد رول أو أصابع الجلاش المحشوة بالقشطة من أشهر وصفات تحضير عجينة الجلاش، ويمكنك إعداده من خلال 3 خطوات وهي التقطيع والحشو واللف لتحصلي علي ألذ وأشهى رول جلاش بالقشطة خلال ربع ساعة من التحضير ونصف ساعة من الطهي، فكل ما عليكي هو تقطيع عجينة الجلاش علي هيئة قطع طولية وتقومي بحشوها بالقشطة ولفها علي هيئة رول، لتصبح جاهزة بعد وضعها في فرن ساخن ليتم سقيها بالشربات البارد وتكون جاهزة للتقديم.
وتختلف طرق إعداد الجلاش فالبعض بحبها طبقات فوق بعضها محشوة بالحشوات المتنوعة بين المكسرات والقشطة والكاستر، بينما يفضل البعض الآخر رولات الجلاش الصغيرة الذي يتقطر منها القطر بطريقة شهية، بينما يفضلها آخرون كرول واحد كبير محشو بالقشطة أو المكسرات أو النوتيلا.طريقة تحضير رول الجلاش بالقشطة
المقادير
- 16 شريحة من عجينة الجلاش.
- نصف كيلو من القشطة.
- كوب من الزبدة أو السمنة الذائبة.
- شربات.
طريقة التحضير
- لصنع رول الجلاش بالقشطة قومي بتقسيم كمية شرائح عجينة الجلاش إلي نصفين، وتأكدي من فصل الشرائح عن بعضها.
- قومي بدهن الزبدة بين كل شريحتين من عجينة الجلاش، ثم قومي بقطعها علي هيئة مستطيلات.
- ضعي معلقة قشطة علي طرف كل مستطيل من عجينة الجلاش، ولفيها علي شكل رول، وقومي بإغلاقها بإحكام.
- ضعي ورق الزبدة في صينية فرن وضعي عليها رول الجلاش الملفوف بالقشطة داخل الصينية.
- قومي بدهن رول الجلاش بالزبدة جيداً، وادخليه فرن ساخن علي درجة 160 درجة لمدة تتراوح بين 25 و30 دقيقة.
- اخرجي رول الجلاش عندما يصبح لونه ذهبي وضعيه في طبق التقديم واسقيه بالشربات البارد حتي يتشربه، وبذلك يكون جاهزاً للتقديم.
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