طريقة تحضير رول الجلاش بالقشطة على طريقة الحلواني

طريقة تحضير رول الجلاش بالقشطة، رول الجلاش بالقشطة من الوصفات الشهية واللذيذة التي يحبها الجميع، حيث يمكن إعداد الجلاش كوصفات حادقة أو حلوة وبالطريقتين تكون رائعة ويقبل عليها الجميع، ويعد الجلاش من الحلوى التي يمكن إعدادها من نصف ساعة إلي ساعة إلا ربع لتكون جاهزة للأكل، لذلك تلجأ لإعدادها الأمهات والزوجات وتكون من الأطباق الأساسية للتحلية علي المائدة.

ويعد رول أو أصابع الجلاش المحشوة بالقشطة من أشهر وصفات تحضير عجينة الجلاش، ويمكنك إعداده من خلال 3 خطوات وهي التقطيع والحشو واللف لتحصلي علي ألذ وأشهى رول جلاش بالقشطة خلال ربع ساعة من التحضير ونصف ساعة من الطهي، فكل ما عليكي هو تقطيع عجينة الجلاش علي هيئة قطع طولية وتقومي بحشوها بالقشطة ولفها علي هيئة رول، لتصبح جاهزة بعد وضعها في فرن ساخن ليتم سقيها بالشربات البارد وتكون جاهزة للتقديم.

وتختلف طرق إعداد الجلاش فالبعض بحبها طبقات فوق بعضها محشوة بالحشوات المتنوعة بين المكسرات والقشطة والكاستر، بينما يفضل البعض الآخر رولات الجلاش الصغيرة الذي يتقطر منها القطر بطريقة شهية، بينما يفضلها آخرون كرول واحد كبير محشو بالقشطة أو المكسرات أو النوتيلا.

طريقة تحضير رول الجلاش بالقشطة

المقادير

16 شريحة من عجينة الجلاش.

نصف كيلو من القشطة.

كوب من الزبدة أو السمنة الذائبة.

شربات.

طريقة التحضير