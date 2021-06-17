أسهل طريقة عمل آيس كريم بالمنزل 2021، فهو من الوجبات المحببة للأطفال والكبار وبصفة خاصة في فصل الصيف والربيع، وتبحث الأمهات عن طريقة صحية وآمنة لعمل الآيس كريم لأبنائهم في المنزل، فهو يعمل على ترطيب الجسم وانتعاشه في أوقات الحر الشديد، كما يمكن تجهيز الآيس كريم في المنزل من العديد من النكهات والأطعمة كالكيوي والمانجو والأناناس والفراولة والموز والبطيخ والفانيليا والشيكولاتة وغيرها من النكهات المتعددة حسب الرغبة.طريقة عمل الآيس كريم في المنزل 2021
تعد طريقة عمل الآيس كريم في المنزل من الموضوعات التي يبحث عنها ربات البيوت؛ لما يعطيه من انتعاشة في الأوقات الحارة، ويمكن عمله في المنزل عن طريق آلة الآيس كريم أو بدون آلة، وإليكم طريقة عمل وتحضير الآيس كريم في المنزل دون استخدام آلة.
مكونات عمل الآيس كريم بالشيكولاتة
- كوب كريمة.
- 2 كوب لبن.
- 3 معالق من الكاكاو.
- صفار بيضتان.
- كوب سكر.
طريقة تحضير الآيس كريم في المنزل
- وضع اللبن في إناء على النار حتى يتم الغليان.
- رفع الإناء من على النار وتركه خمس عشرة دقيقة حتى يبرد.
- إضافة الكاكاو والكريمة على اللبن وإعادة وضعه على النار.
- خفق المكونات بشكل جيد، ورفعهم عن النار قبل الغليان.
- خفق صفار البيض والسكر خفقًا جيدًا.
- وضع نصف خليط البيض على النار.
- دمج باقي المكونات مع بعضهم البعض.
- ترك الخليط على النار لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- رفع الخليط عن النار وتركه يبرد، ثم يوضع في الفريزر حتى يجمد.
مكونات الآيس كريم بالموز
- 3 حبات موز.
- 1/4 كوب شيكولاتة مقطعة.
- 1/3 كوب زبدة موز.
طريقة تحضير آيس كريم الموز
- تقطيع حبات الموز إلى قطع دائرية.
- وضع قطع الموز في الفريزر لمدة 3 ساعات حتى يجمد.
- إضافة قطع الموز والزبدة في الخلاط الكهربائي.
- وضع قطع الشيكولاتة على الخليط، مع التقليب المستمر.
- وضع الخليط في الفريزرحتى يتم التجميد.
- يمكن تزيين الآيس كريم بالمكسرات وقطع الفواكه المختلفة.
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أسهل طريقة عمل آيس كريم بالمنزل 2021، فهو من الوجبات المحببة للأطفال والكبار وبصفة خاصة في فصل الصيف والربيع، وتبحث الأمهات عن طريقة صحية وآمنة لعمل الآيس كريم لأبنائهم في المنزل، فهو يعمل على ترطيب الجسم وانتعاشه في أوقات الحر الشديد، كما يمكن تجهيز الآيس كريم في المنزل من العديد من النكهات والأطعمة كالكيوي والمانجو والأناناس والفراولة والموز والبطيخ والفانيليا والشيكولاتة وغيرها من النكهات المتعددة حسب الرغبة.طريقة عمل الآيس كريم في المنزل 2021
تعد طريقة عمل الآيس كريم في المنزل من الموضوعات التي يبحث عنها ربات البيوت؛ لما يعطيه من انتعاشة في الأوقات الحارة، ويمكن عمله في المنزل عن طريق آلة الآيس كريم أو بدون آلة، وإليكم طريقة عمل وتحضير الآيس كريم في المنزل دون استخدام آلة.
مكونات عمل الآيس كريم بالشيكولاتة
- كوب كريمة.
- 2 كوب لبن.
- 3 معالق من الكاكاو.
- صفار بيضتان.
- كوب سكر.
طريقة تحضير الآيس كريم في المنزل
- وضع اللبن في إناء على النار حتى يتم الغليان.
- رفع الإناء من على النار وتركه خمس عشرة دقيقة حتى يبرد.
- إضافة الكاكاو والكريمة على اللبن وإعادة وضعه على النار.
- خفق المكونات بشكل جيد، ورفعهم عن النار قبل الغليان.
- خفق صفار البيض والسكر خفقًا جيدًا.
- وضع نصف خليط البيض على النار.
- دمج باقي المكونات مع بعضهم البعض.
- ترك الخليط على النار لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- رفع الخليط عن النار وتركه يبرد، ثم يوضع في الفريزر حتى يجمد.
مكونات الآيس كريم بالموز
- 3 حبات موز.
- 1/4 كوب شيكولاتة مقطعة.
- 1/3 كوب زبدة موز.
طريقة تحضير آيس كريم الموز
- تقطيع حبات الموز إلى قطع دائرية.
- وضع قطع الموز في الفريزر لمدة 3 ساعات حتى يجمد.
- إضافة قطع الموز والزبدة في الخلاط الكهربائي.
- وضع قطع الشيكولاتة على الخليط، مع التقليب المستمر.
- وضع الخليط في الفريزرحتى يتم التجميد.
- يمكن تزيين الآيس كريم بالمكسرات وقطع الفواكه المختلفة.
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