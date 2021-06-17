سر عمل البرجر في البيت مثل المطاعم، البرجر من الأطعمة المميزة التي يفضلها الكثيرون ويميلوا إلي تناولها جاهزة، فلذلك تبحث الأمهات عن طرق تحضير البرجر في البيت بخطوات سهلة وبسيطة مثل المطاعم، حتي يستمتعوا بتناوله في البيت ولضمان صحتهم وضمان المكونات المستخدمة سوف نقدم لكم من خلال مقالتنا سر عمل البرجر في البيت زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم مميز ستندهش من النتيجة. سر عمل البرجر في البيت مثل المطاعم الشهيرة بالخطوات سر عمل البرجر في البيت مثل المطاعم الشهيرة بالخطوات المكونات 500 جرام من اللحم المفروم بنسبة دهون لا تقل عن 20%.

2 ملعقة من البقسماط.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بيضة محفوفة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة بهارات اللحم.

ملعقة بودرة بصل.

ملعقة بودرة ثوم.

ربع ملعقة جوز الطيب

ملعقة من الزيت. طريقة التحضير قومي بخلط المكونات بشكل جيد، حتي تتجانس المكونات وتحصل على عجينة متجانسة، في دوائر متساوية وعليك دهنها قبل الاستخدام حتي لا تلصق العجينة به، قومي بتشكيل عجينة البرجر حتي تحصلي على دوائر متساوية، قومي بإحضار مقلاة وتسوية البرجر بها للجهتين، ثم قومي بإخراجها وتقديمها بالعيش الخاص بالبرجر وإضافة الصوص الذي تفضلية. سر عمل البرجر في البيت زي المطاعم بطعم يجنن سر عمل البرجر في البيت زي المطاعم بطعم يجنن طريقة عمل برجر نباتي بالمشروم المكونات 2 كوب من المشروم.

كوب بروكلي مقطع.

ثلاث أرباع كوب بقسماط.

ثلاثي كوب من الشوفان.

بصلة مفرومة.

4 فصوص من الثوم المفروم.

2 بيضة.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة زيت. طريقة التحضير في ماء مغلي عليك وضع البروكلي لمدة 8 دقائق، ثم قومي بوضع البروكلي والمشروم في مفرمة الطعام وافرميه خشناً، ضعي جميع المكونات في وعاء ثم قومي بإضافة الشوفان والبقسماط والبيض والملح والفلفل الأسود واتركي الخليط جانباً لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بتشكيل العجينة بشكل دائري وقومي بقلية في كمية قليلة من الزيت في الجهتين، وعليك وضعة في العيش الكيزر والخس وشرائح الطماطم بعض النصائح لنجاح البرجر في البيت عند تحضير البرجر يمكنك إضافة القليل من الماء ليصبح طري.

عند تشكيل عجينة البرجر بشكل دائري لا تضغطي على العجينة بال يكون التشكيل بلين حتي يساعد في دخول الهواء باللحم وتحصلي على الحجم المناسب.

إذا كنتي ترغبي في طهي البرجر بصورة أفضل يمكنك عمل ثقوب به للتسوية الجيدة. بعض النصائح لنجاح البرجر في البيت الوسوم

سر عمل البرجر في البيت مثل المطاعم، البرجر من الأطعمة المميزة التي يفضلها الكثيرون ويميلوا إلي تناولها جاهزة، فلذلك تبحث الأمهات عن طرق تحضير البرجر في البيت بخطوات سهلة وبسيطة مثل المطاعم، حتي يستمتعوا بتناوله في البيت ولضمان صحتهم وضمان المكونات المستخدمة سوف نقدم لكم من خلال مقالتنا سر عمل البرجر في البيت زي المطاعم بخطوات سهلة وطعم مميز ستندهش من النتيجة. سر عمل البرجر في البيت مثل المطاعم الشهيرة بالخطوات سر عمل البرجر في البيت مثل المطاعم الشهيرة بالخطوات المكونات 500 جرام من اللحم المفروم بنسبة دهون لا تقل عن 20%.

2 ملعقة من البقسماط.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بيضة محفوفة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة بهارات اللحم.

ملعقة بودرة بصل.

ملعقة بودرة ثوم.

ربع ملعقة جوز الطيب

ملعقة من الزيت. طريقة التحضير قومي بخلط المكونات بشكل جيد، حتي تتجانس المكونات وتحصل على عجينة متجانسة، في دوائر متساوية وعليك دهنها قبل الاستخدام حتي لا تلصق العجينة به، قومي بتشكيل عجينة البرجر حتي تحصلي على دوائر متساوية، قومي بإحضار مقلاة وتسوية البرجر بها للجهتين، ثم قومي بإخراجها وتقديمها بالعيش الخاص بالبرجر وإضافة الصوص الذي تفضلية. سر عمل البرجر في البيت زي المطاعم بطعم يجنن سر عمل البرجر في البيت زي المطاعم بطعم يجنن طريقة عمل برجر نباتي بالمشروم المكونات 2 كوب من المشروم.

كوب بروكلي مقطع.

ثلاث أرباع كوب بقسماط.

ثلاثي كوب من الشوفان.

بصلة مفرومة.

4 فصوص من الثوم المفروم.

2 بيضة.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة زيت. طريقة التحضير في ماء مغلي عليك وضع البروكلي لمدة 8 دقائق، ثم قومي بوضع البروكلي والمشروم في مفرمة الطعام وافرميه خشناً، ضعي جميع المكونات في وعاء ثم قومي بإضافة الشوفان والبقسماط والبيض والملح والفلفل الأسود واتركي الخليط جانباً لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بتشكيل العجينة بشكل دائري وقومي بقلية في كمية قليلة من الزيت في الجهتين، وعليك وضعة في العيش الكيزر والخس وشرائح الطماطم بعض النصائح لنجاح البرجر في البيت عند تحضير البرجر يمكنك إضافة القليل من الماء ليصبح طري.

عند تشكيل عجينة البرجر بشكل دائري لا تضغطي على العجينة بال يكون التشكيل بلين حتي يساعد في دخول الهواء باللحم وتحصلي على الحجم المناسب.

إذا كنتي ترغبي في طهي البرجر بصورة أفضل يمكنك عمل ثقوب به للتسوية الجيدة. بعض النصائح لنجاح البرجر في البيت

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر عمل البرجر في البيت مثل المطاعم الشهيرة بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.