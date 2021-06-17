طريقة عمل كفتة اللحم بالفريك بمذاق طيب ورائحة وشهية بالمنزل

تتمتع كفتة اللحم بالفريك بالمذاق الطيب المحبب لكل أفراد الأسرة، وهى من الوجبات المميزة التي يسهل إعدادها في أى وقت، وعند إضافة الفريك إليها يمنحها قوام متماسك، وطعم لا يختلف كثيراً عن الكفتة العادية التي هي بدون إضافات، كما أنه يزيد من كميتها مع الإحتفاظ بطعمها المميز، وتعد هي وجبة مهمة للأطفال الذين لا يقبلون على تناول اللحوم، حيث يمكنهم الإستفادة من القيمة الغذائية للحوم عند تناولها، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كفتة اللحم بالفريك.

مكونات عمل كفتة اللحم بالفريك

تتميز مكونات عمل كفتة اللحم بالقيمة الغذائية العالية المفيدة للجسم، وسوف نقدم لكم المكونات وهى كالتالي:-

كيلو من اللحم

كوب من الفريك المنقوع.

بصلة كبيرة .

ملعقتين كزبرة خضراء.

ملعقة كبيرة من الملح

مقدار ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

طريقة التحضير

تتميز طريقة تحضير كفتة اللحم بالفريك بالسهولة والسرعة، ويتم إعدادها بالخطوات التالية:-

نقطع اللحم إلى مكعبات صغيرة ثم نفرمها في الكبة. ثم نقطع البصلة إلى أجزاء ثم نضيفها على اللحم المفروم، مع إضافة كوب من الفريك المنقوع مسبقاً فى الماء. نضيف الفلفل والملح وملعقتين من الكزبرة الخضراء، مع إضافة ملعقة من الكزبرة الجافة. نخلط المكونات جيداً في الكبة حتى تتجانس مع بعضها. نقوم بتشكيل الكفتة حسب الرغبة ثم نضعها فى الثلاجة لمدة نصف ساعة. ثم نقلي الكفتة في زيت غزير حتى تنضج جيداً.

طريقة عمل صلصة الكفتة

نقطع بصلة كبيرة إلى قطع صغيرة ثم نحمرها في قليل من الزيت، ثم نضيف عليها عصير الطماطم مع ترك الصلصة تغلى على النار، نقوم بإضافة الكفتة إلى الصلصة ونتركها على النار لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بوضع صينية الكفتة في الفرن لمدة ربع ساعة. وتقدم الكفتة مع الأرز والسلطة الخضراء بجانب الخبز.

نصائح عند عمل الكفتة

هناك نصائح يجب اتباعها عند عمل الكفتة هي كما يلي:ـ