أسرع مقشر للوجه يزيل الجلد الميت وحب الشباب ويشد البشرة بنتيجة مذهلة، تقشير الوجه هو أمر لا يمكن الاستغناء عنه للحفاظ علي صحة ونضارة البشرة خاصةً عند تراكم الجلد الميت علي الوجه مما يؤدي إلي انسداد المسام.

وهذا بالضرورة يكون السبب الرئيسي في ظهور الحبوب والبثور مما يؤثر علي شكل ومظهر الوجه.

ولذلك يعد التقشير هو الحل المثالي للتخلص من كل مشاكل البشرة حيث تتعدد فوائد التقشير لبشرة صافية وخالية من أي عيوب.

فهو يقوم بتنظيف البشرة بعمق وتنشيط الدورة الدموية لتجديد الخلايا مما يعمل علي منحها الحيوية والنضارة.

مقشر فعال للبشرة للتخلص من الجلد الميت والبثور وشد الوجه لبشرة متألقة

تقشير البشرة خطوة أساسية في روتين العناية بالوجه حيث أنه يساعد علي أن تظلي محتفظة بجمالك الطبيعي بدون شوائب.

وتتعدد منتجات تقشير الوجه والتي تستخدمها العديد من الفتيات لحماية البشرة من المشاكل.

وعلي الرغم من فعالية هذه المنتجات إلا أنها تسبب ضرر كبير لطبقة الجلد من الداخل.

ولهذا سوف أقدم لكم أسرع مقشر طبيعي للتخلص من الجلد الميت وحب الشباب ويحارب تجاعيد البشرة.

مقشر الفحم والجيلاتين لإزالة الجلد الميت والحبوي ويشد البشرة من أول استعمال

يعمل الفحم علي التخلص من الخلايا الميتة والشوائب كما يساعد في التخلص من الزيوت الزائدة من الوجه بفاعلية كبيرة.

ويقوم بتقشير البشرة وشد الجلد كما يقضي علي مشكلة انسداد المسام ويساعد علي التخلص من حب الشباب والرؤوس السوداء.

الجيلاتين يعمل علي إزالة الجلد الميت والتخلص من البكتيريا المسببة لحب الشباب والبثور مما يترك البشرة ناعمة ومشدودة.

كما يزيل الأوساخ والشوائب من البشرة مما يقشر الوجه ويتركه نظيف وأكثر نضارة.

ملعقة صغيرة من الفحم النشط.

1/2 ملعقة صغيرة من الجيلاتين البودرة.

بياض بيضة.

في وعاء صغير قومي بمزج الفحم والجيلاتين ثم أضيفي بياض البيض.

امزجي المكونات جيداً حتي تتجانس وتحصلي علي خليط لزج.

ثم يوضع المقشر علي الوجه بعد تنظيفه ويترك لمدة 20 دقيقة حتي يجف تماماً.

يتم نزع المقشر من أسفل لأعلي ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر ثم يرطب بكريم مرطب.

يستخدم المقشر مرة في الأسبوع لبشرة نضرة وأكثر شباب.

مكونات مقشر الوجه وإزالة الجلد الميت وحب الشباب لبشرة صافية ومشدودةطريقة تحضير مقشر الوجه وشد البشرة وكيفية الاستخدام