صبغ الشعر لون أشقر في البيت باحترافية مثل الصالونات وبدون تكلفة

صبغ الشعر باللون الأشقر الحل الذي تلجأ له كل امرأة بعد فترة من الوقت لتشعر بالتغير، لكن يوجد خوف من هذه التجربة وتبدأ المقارنة بين شعر لونه اشقر جميل وصبغة دمرت الشعر، فكيف تتم المعادلة للحصول على شعر اشقر صحي ولامع بدون تقصف ولا تهتك، فإذا كنتِ مهتمة بجمال شعرك ويهمك تعرفي ماذا تفعل النجمات في شعورهم تابعي طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الصحيحة.

صبغ الشعر باللون الأشقر

هناك بعض التعليمات الواجب اتباعها قبل صبغ الشعر باللون الأشقر وهى كالتالي:

نوع الصبغة: الصبغة الشقرة يجب أن يكون من أجود الأنواع، فيمكنك التأكد من ذلك عن طريق السؤال عن تجارب صبغ الشعر الأشقر.

احرصي على تنظيف شعرك قبل وضع الصبغة.

احترسي من ملامسة الصبغة الجلد سواء جلد الرأس أو الرقبة والوجه.

عليك باستعمال شامبو وبلسم مناسب مع لون الصبغة للمحافظة على لون شعرك وحيويته.

عدم استعمال الصبغة بكثرة مهما كان نوعها وجودتها لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان الشعر.

أولا ً اشتري صبغة باللون الأشقر المفضل سواء غامق أو فاتح وقومي بارتداء كمامة وقميص قديم ثم دهن الوجه وحول الشعر بكريم مرطب أو بالفازلين حتى لا تتصبغ وتأخذ من اللون.

ثانيا ضعي محتوى الصبغة في إناء بلاستيك مخصص لعمل الصبغة وعليها ماء الأكسجين وتقليبهم.

ثالثاً يتم تقسيم الشعر إلى أربع أجزاء واستخدام فرشة الصبغة بوضع من الأعلى إلى الأسفل.

رابعاً انتظار مدة 25 دقيقة، مع تغطية الشعر بكيس بلاستيكي أو بورق فويل لسرعة أخذ اللون.

تفقدي لون شعرك بين الحين والأخر لتحصلي على درجة لون الأشقر المطلوبة.

قومي بغسل شعرك بالماء والشامبو المخصص للشعر المصبوغ، ثم يغسل بالبلسم.

يراعى ترك الشعر بدون غسل لمدة أسبوغ بعد الصبغ حتى لا يتعرض لفقدان اللون أو التقصف.

كيفية صبغ الشعر باللون الأشقر

عليك المعرفة أن الشعر الفاتح هو الذي يمكن صبغ الشعر باللون الأشقر به، فيجب عمل سحب اللون الخارجي للشعر الأسود و البني باستخدام بودرة التنقيح مع أكسجين تركيز 30% قبل الصبغة، وهذه كانت أسهل طريقة لصبغ الشعر باللون الأشقر.