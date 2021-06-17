أكلات صحية للرجيم سهلة وسريعة تساعد في الرشاقة وإنقاص الوزن

أكلات صحية للرجيم سهلة وسريعة، فهناك الكثير من النساء والرجال يرغبوا في الحفاظ علي الوزن، فوجدنا أن العديد من النساء تبحث عن أكلات بسعرات حرارية منخفضة، وتلك الأكلات هي وصفات صحية مفيدة، تسهم في الحفاظ علي الوزن بالوضع المثالي، فإن الحفاظ علي الصحة من الأمور الهامة لحماية الجسم من الأمراض، حيث يشكل الوزن الزائد عن النساء مشكلة كبري، ولهذا قررنا أن نقدم للنساء والرجال بعض الأطعمة للحفاظ علي الوزن، فندعو الناس لمتابعة موقعنا للحفاظ علي الرشاقة والصحة.

أكلات صحية للرجيم سهلة

تنصح وزارة الصحة دائما المواطنين بالعناية بالصحة، فالوزارة تحثهم دوما علي تناول الأطعمة الصحية والمفيدة، كما أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تعلم جميع المواطنين بكل ما هو ضار ونافع لصحتهم، حيث نقدم لكم بعض الأطعمة الصحية للحفاظ علي الوزن بسعرات حرارية منخفضة كالتالي.

أكلة تونه بالحمص والخضار

هي أكلة صحية وسهلة وسريعة التحضير ومفيدة للجسم، سوف نذكر مقاديرها كالتالي:

نحضر2 من علبة تونه.

150 جرام من الحمص المسلوق أي بمقدار (3/4) كوب.

نفرم بصلة صغيرة.

نحضر 10 حبات طماطم مقطعة نصفين، ونقطع ثمرة خيار مكعبات، 1 من الفلفل مكعبات صغيرة.

نقطع 50 جم بقدونس، ونبشر ثمرة جزر صغيرة.

ملح وفلفل أسود وملعقة كبيرة زيت زيتون 3 معلق عصير ليمون.

طريقة العمل تكون كالأتي:

نحضر وعاء صغير ونضع به كلا من زيت الزيتون، وعصير الليمون، والملح والفلفل الأسود ونمزجهم جيدا.

نضع تونه في وعاء آخر كبير ونقوم بهرسها.

ثم نضيف باقي المكونات من حمص وبصل وفلفل وجزر وبقدونس وخيار وطماطم، ونقلب تلكك المكونات مع تونه جيدا.

نقوم بسكب مكونات الوعاء الصغير علي وعاء تونه بالحمص والخضار ونمزجها، ثم نضعها في أطباق التقديم.

طريقة عمل الفواكه بالزبادي

نقدم للنساء أكلة مفيدة وشهية غنية بالفيتامينات وتنقص الوزن، فالمقادير كالتالي:

2 كوب من الزبادي.

1/2 كوب شوفان، و1/3 كوب زبيب.

ثمرة كيوي وموز وبرتقال مقشرة ومقطعة مكعبات، وأيضا 4 حبيات فراولة.

طريقة تحضيره كالتالي:

نضيف في كل طبق تقديم بعض من الفواكه من موز وفراولة، ونضع عليهم زبادي ثم شوفان وزبيب.

نضع طبقة أخري من كيوي والبرتقال ثم زبادي وعليهم شوفان وزبيب، ونضيف طبقة أخري من الموز والفراولة عليهم الزبادي.

نضع الأطباق بالثلاجة ثم تقديمها.

كيفية عمل صدور الدجاج المشوي

مقادير أكلة صدور الدجاج المشوية كالتالي:

تجهيز 6 صدور للدجاج مخلية من العظم ومنزوعة الجلد.

60 مل من زيت الزيتون يعادل ربع كوب.

3 ملاعق صوص الصويا و معلقة زعتر مفروم وأخري بقدونس مفروم.

1.5 معلقة صغيرة بشر ليمون وثوم مفروم، ومعلقة صغيرة ملح و0.5 معلقة صغيرة من فلفل أسود.

خطوات عملها كالتالي: