حضري الكفتة المشوية في البيت مثل الجاهز والطعم والريحة قمة الروعة، الكفتة المشوية تعد من أشهي الأطباق التي يعشقها جميع الأشخاص، لأنها تتميز برائحة قوية وجذابة وطعم شهي للغاية، ويمكن تحضيرها بطريقة سهلة في البيت، ولكن البعض لا يعرف طريقتها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة سهلة لعمل الكفتة المشوية في البيت.

طريقة عمل الكفتة المشوية في البيت

المقادير

1000 جرام من اللحم المفروم.

نصف كوب كبير من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

10 جرام من الملح.

15 جرام من مسحوق إكليل الجبل.

ربع ملعقة كبيرة من الكمون.

ثلث ملعقة كبيرة بهارات لحم مشكلة.

5 جرام بقسماط.

اخلطي الثوم مع مقدار اللحم المفروم، والملح، والسماق، وباقي التوابل جيدا، حتى يتكون خليط متجانس، ثم ضعيه في وعاء محكم الغلق. ثم ضعي الوعاء داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة 180 دقيقة، حتى يتماسك. قومي بإشعال الفرن لمدة عشر دقائق قبل وضع الكفتة به. بعد ذلك قومي بتشكيل الخليط، ثم اغرسي الكفتة بالاسياخ، ثم ضعيها على الشواية بعد دهنها بقليل من الزيت، ثم اتركيها لمدة عشر دقائق حتى تنضج، وتصبح الكفتة المشوية في البيت جاهزة للتقديم.

طريقة تحضير الكفتة المشوية في البيتطريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم في البيت

المقادير

كيلو لحم بقري مفروم.

كوب صغير من البصل المهروس.

ملعقة متوسطة من الثوم المفروم.

2 ملعقة صغيرة سبع بهارات.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ثلث ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

10 جرام من مسحوق الزنجبيل.

نصف ملعقة كبيرة من القرفة.

ربع ملعقة كبيرة من البيكنج صودا.

قومي بفصل ماء البصل عن فتات البصل، ثم ضعيه في كوب جانبا. امزجي البصل مع اللحم، والسبع بهارات، والثوم، والزنجبيل، والملح، وباقي البهارات، والبيكنج صودا جيدا،حتى يتكون خليط متجانس. ثم ضعي الخليط السابق بالثلاجة لفترة تصل إلى 100 دقيقة، ثم قومي بتشكيل الخليط حسب الرغبة، ثم قومي بإشعال الفحم. وزعي الكفتة فوق الشواية على سطح الفحم، ثم اسكبي عليها ماء البصل أثناء الشوي، ثم اتركيها حتى تنضج، الكفتة المشوية على الفحم في البيت

طريقة تحضير الكفتة المشوية على الفحم في البيت