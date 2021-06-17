طريقة عمل كيكه البسكويت الباردة بدون فرن في أقل من 30 دقيقة

طريقة عمل وصفة كيكه البسكويت الباردة بدون فرن تعدمن الوصفات الخفيفة طيبة الطعم والمذاق المشهي يحبها الأطفال ويتناولها الكبار لأنها خفيفة على المعدة وصحية تحتوي على مكونات لها قيمة غذائية عاليه وتبعث على الجسم بالبرودة في الجو الحار ويوجد منها اكتر من نكهه منها كيكه البسكويت الباردة مثل الشيكولاته والكراميل والجبن والعديد من النكهات المختلفة من هذا المحتوى أقدم وصفتنا كيكه البسكويت الباردة سهلة التحضير لذلك تسعى الأمهات فى عمل وصفات خفيفة وسهلة بعيدة عن تشغيل الفرن في وقت الصيف بجانب مكوناتها البسيطة المتوفرة في كل مطبخ. طريقة عمل كيكه البسكويت الباردة و مكوناتها طريقة عمل كيكه البسكويت الباردة و مكوناتها المكونات…. 3 ملاعق كبيرة دقيق خاص بالحلويات.

4 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

مقدار1 كوب سكر ابيض بودرة .

عدد 6 أكواب حليب حوالي.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

عدد 3 أكياس بسكويت سادة. مقادير تزيين كيكه البسكويت الباردة مقدار من البسكويت السادة.

مقدار من الفراولة الطازجة. طريقة تحضير كيكه البسكويت الباردة في وعاء واسع وعميق ضعي فيه المكونات الأتية:

من الدقيق والكاكاو والحليب والسكر مع التقليب الجيد حتى تمتزج المكونات مع بعضها. ثم ارفعي الوعاء على النار مع الاستمرار في عملية التقليب حتى يزيد القوام ويتحول إلى مهلبية. الخطوة التالية ارفعي الوعاء من على النار وضيفي له الزبدة والفانيليا وقلبي المكونات مع بعضها حتى تذوب الزبدة. احضري قالب بيركس وقومي برص البسكويت السادة فيه بطريقة مناسبة. ثم سكبي عليه القليل من خليط المهلبية السابق تحضيره. نعود مرة اخرى ونقوم برص طبقة من البسكويت ونضع عليها قليل من المهلبية. ثم نقوم بتكرار هذه الخطوة إلى أن تنتهي كمية البسكويت والمهلبية. ضعي كيكه البسكويت الباردة في فريزر الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تتماسك. بعد خروج كيكه البسكويت الباردة من الثلاجة زينيها مين على الوجه بقليل من البسكوت المطحون و حبات الفراولة وقطعيها في أطباق التقديم وقدميها بالصحة وهنا. طريقة عمل أيس كريم الاوريو 2 كوب من كريمة الخفق الثقيلة تساوي نصف لتر.

مقدار علبة واحدة من الحليب المكثف المحلى المثلج.

حوالي 20 حبة بسكويت اوريو. طريقة التحضير قبل البدء في التحضير ضعي وعاء معدني عميق في فريزر التبريد لمدة نصف ساعة. أمزحي كريمة الخفق باستخدام الخلاط الكهربائي لمدة سبع دقائق ثم اضيفي الحليب المكثف ثم أخلطي بالخلاط مرة اخرى. ثم اخرجي الوعاء المعدني من الفريزر وسكبي فيه الأيس كريم مع تكسير قطع الاوريو. ثم غطي الوعاء وضعيه فى الفريزر ليله كاملة وبعد تجميده قدمية. مقادير تزيين كيكه البسكويت الباردةطريقة تحضير كيكه البسكويت الباردةطريقة عمل أيس كريم الاوريوطريقة التحضير لقد قدمنا لكم وفصتنا من خلال موقع ثقفني الإخباري أرجو أن تكون نالت رضاكم وهي طريقة وصفة كيكه البسكويت الباردة بدون فرن في أقل من 30 دقيقة. الوسوم

طريقة عمل وصفة كيكه البسكويت الباردة بدون فرن تعدمن الوصفات الخفيفة طيبة الطعم والمذاق المشهي يحبها الأطفال ويتناولها الكبار لأنها خفيفة على المعدة وصحية تحتوي على مكونات لها قيمة غذائية عاليه وتبعث على الجسم بالبرودة في الجو الحار ويوجد منها اكتر من نكهه منها كيكه البسكويت الباردة مثل الشيكولاته والكراميل والجبن والعديد من النكهات المختلفة من هذا المحتوى أقدم وصفتنا كيكه البسكويت الباردة سهلة التحضير لذلك تسعى الأمهات فى عمل وصفات خفيفة وسهلة بعيدة عن تشغيل الفرن في وقت الصيف بجانب مكوناتها البسيطة المتوفرة في كل مطبخ. طريقة عمل كيكه البسكويت الباردة و مكوناتها طريقة عمل كيكه البسكويت الباردة و مكوناتها المكونات…. 3 ملاعق كبيرة دقيق خاص بالحلويات.

4 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

مقدار1 كوب سكر ابيض بودرة .

عدد 6 أكواب حليب حوالي.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

عدد 3 أكياس بسكويت سادة. مقادير تزيين كيكه البسكويت الباردة مقدار من البسكويت السادة.

مقدار من الفراولة الطازجة. طريقة تحضير كيكه البسكويت الباردة في وعاء واسع وعميق ضعي فيه المكونات الأتية:

من الدقيق والكاكاو والحليب والسكر مع التقليب الجيد حتى تمتزج المكونات مع بعضها. ثم ارفعي الوعاء على النار مع الاستمرار في عملية التقليب حتى يزيد القوام ويتحول إلى مهلبية. الخطوة التالية ارفعي الوعاء من على النار وضيفي له الزبدة والفانيليا وقلبي المكونات مع بعضها حتى تذوب الزبدة. احضري قالب بيركس وقومي برص البسكويت السادة فيه بطريقة مناسبة. ثم سكبي عليه القليل من خليط المهلبية السابق تحضيره. نعود مرة اخرى ونقوم برص طبقة من البسكويت ونضع عليها قليل من المهلبية. ثم نقوم بتكرار هذه الخطوة إلى أن تنتهي كمية البسكويت والمهلبية. ضعي كيكه البسكويت الباردة في فريزر الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تتماسك. بعد خروج كيكه البسكويت الباردة من الثلاجة زينيها مين على الوجه بقليل من البسكوت المطحون و حبات الفراولة وقطعيها في أطباق التقديم وقدميها بالصحة وهنا. طريقة عمل أيس كريم الاوريو 2 كوب من كريمة الخفق الثقيلة تساوي نصف لتر.

مقدار علبة واحدة من الحليب المكثف المحلى المثلج.

حوالي 20 حبة بسكويت اوريو. طريقة التحضير قبل البدء في التحضير ضعي وعاء معدني عميق في فريزر التبريد لمدة نصف ساعة. أمزحي كريمة الخفق باستخدام الخلاط الكهربائي لمدة سبع دقائق ثم اضيفي الحليب المكثف ثم أخلطي بالخلاط مرة اخرى. ثم اخرجي الوعاء المعدني من الفريزر وسكبي فيه الأيس كريم مع تكسير قطع الاوريو. ثم غطي الوعاء وضعيه فى الفريزر ليله كاملة وبعد تجميده قدمية. مقادير تزيين كيكه البسكويت الباردةطريقة تحضير كيكه البسكويت الباردةطريقة عمل أيس كريم الاوريوطريقة التحضير لقد قدمنا لكم وفصتنا من خلال موقع ثقفني الإخباري أرجو أن تكون نالت رضاكم وهي طريقة وصفة كيكه البسكويت الباردة بدون فرن في أقل من 30 دقيقة.

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