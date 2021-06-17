عجينة الكريب البيتي الهشة حضريها في المنزل بأقل التكاليف

طريقة عمل عجينة الكريب، إذا كنتِ تبحثين عن طريقة عمل عجينة الكريب مثل المطاعم بكل تكاتها وحركاتها، فهنياً لك التمتع بأكل صحي غني بالمعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى انخفاض السعرات الحرارية، كما تتعدد حشوات الكريب سواء لحوم أو دجاج أو سجق أو بطاطس محمرة على حسب ذوقك، حيث يحضر الكريب في المنزل بأبسط الطرق وأقل التكاليف، تابعي معنا هذا المقال لكي تتعرفي على المكونات وطريقة التحضير.طريقة عمل عجينة الكريب البيتي
يُعد الكريب من أحلى الأكلات التي يحبها الكثيرون من الكبار والصغار، ويستمتعون بتناولها في كل الأوقات سواء أكانت وجبة غذاء أو عشاء، وذلك بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، حيث تعد عجينة الكريب هي أساس نجاح الكريب، وتعطيه الطعم المميز والشهي، بجانب الحشو الموجود به مع إضافة المايونيز والثومية.
المكونات:
- كوب لبن سائل.
- بيضة.
- كوب دقيق أبيض منخول.
- رشة ملح.
- رشة فلفل أسود.
طريقة التحضير:
- يحضر الخلاط الكهربائي أو باستخدام مضرب البيض الكهربائي اخفقي المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى تتجانس، مع مراعاة وضع نصف كوب من اللبن أثناء الخفق وترك النصف الآخر لتنعيم العجينة به بعد الخفق.
- أحضري طاسة للقلي غير لاصقة وادهنيها بأي مادة دهنية ووزعيها في المقلاة واتركيها على النار حتى تسخن.
- ضعي كمية من المزيج في المغرفة، ثم وزعيها في المقلاة على شكل دائرة.
- انتظري قليلاً وعندما تحمر من الجوانب اقلبيها على الوجه الأخر حتى تأخذ اللون ثم ارفعيها من المقلاة.
- كرري نفس الخطوة السابقة إلى أن تنتهي الكمية.
- قومي بوضع الحشوات المفضلة لديكِ، واغلقي هذه الرقائق الطازجة على شكل نصف دائرة وتمتعي بطعامك اللذيذ.
- يمكن حشو الكريب بالفراخ او اللحم أو بالسجق، أو يمكن حشوها بالمربى أو نوتيلا.
- يقدم الكريب ساخناً جانب المخللات والبطاطس المحمرة والكاتشب.
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طريقة عمل عجينة الكريب، إذا كنتِ تبحثين عن طريقة عمل عجينة الكريب مثل المطاعم بكل تكاتها وحركاتها، فهنياً لك التمتع بأكل صحي غني بالمعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى انخفاض السعرات الحرارية، كما تتعدد حشوات الكريب سواء لحوم أو دجاج أو سجق أو بطاطس محمرة على حسب ذوقك، حيث يحضر الكريب في المنزل بأبسط الطرق وأقل التكاليف، تابعي معنا هذا المقال لكي تتعرفي على المكونات وطريقة التحضير.طريقة عمل عجينة الكريب البيتي
يُعد الكريب من أحلى الأكلات التي يحبها الكثيرون من الكبار والصغار، ويستمتعون بتناولها في كل الأوقات سواء أكانت وجبة غذاء أو عشاء، وذلك بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، حيث تعد عجينة الكريب هي أساس نجاح الكريب، وتعطيه الطعم المميز والشهي، بجانب الحشو الموجود به مع إضافة المايونيز والثومية.
المكونات:
- كوب لبن سائل.
- بيضة.
- كوب دقيق أبيض منخول.
- رشة ملح.
- رشة فلفل أسود.
طريقة التحضير:
- يحضر الخلاط الكهربائي أو باستخدام مضرب البيض الكهربائي اخفقي المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى تتجانس، مع مراعاة وضع نصف كوب من اللبن أثناء الخفق وترك النصف الآخر لتنعيم العجينة به بعد الخفق.
- أحضري طاسة للقلي غير لاصقة وادهنيها بأي مادة دهنية ووزعيها في المقلاة واتركيها على النار حتى تسخن.
- ضعي كمية من المزيج في المغرفة، ثم وزعيها في المقلاة على شكل دائرة.
- انتظري قليلاً وعندما تحمر من الجوانب اقلبيها على الوجه الأخر حتى تأخذ اللون ثم ارفعيها من المقلاة.
- كرري نفس الخطوة السابقة إلى أن تنتهي الكمية.
- قومي بوضع الحشوات المفضلة لديكِ، واغلقي هذه الرقائق الطازجة على شكل نصف دائرة وتمتعي بطعامك اللذيذ.
- يمكن حشو الكريب بالفراخ او اللحم أو بالسجق، أو يمكن حشوها بالمربى أو نوتيلا.
- يقدم الكريب ساخناً جانب المخللات والبطاطس المحمرة والكاتشب.
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