عجينة الكريب البيتي الهشة حضريها في المنزل بأقل التكاليف

طريقة عمل عجينة الكريب، إذا كنتِ تبحثين عن طريقة عمل عجينة الكريب مثل المطاعم بكل تكاتها وحركاتها، فهنياً لك التمتع بأكل صحي غني بالمعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى انخفاض السعرات الحرارية، كما تتعدد حشوات الكريب سواء لحوم أو دجاج أو سجق أو بطاطس محمرة على حسب ذوقك، حيث يحضر الكريب في المنزل بأبسط الطرق وأقل التكاليف، تابعي معنا هذا المقال لكي تتعرفي على المكونات وطريقة التحضير.

طريقة عمل عجينة الكريب البيتي

يُعد الكريب من أحلى الأكلات التي يحبها الكثيرون من الكبار والصغار، ويستمتعون بتناولها في كل الأوقات سواء أكانت وجبة غذاء أو عشاء، وذلك بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، حيث تعد عجينة الكريب هي أساس نجاح الكريب، وتعطيه الطعم المميز والشهي، بجانب الحشو الموجود به مع إضافة المايونيز والثومية.

المكونات:

كوب لبن سائل.

بيضة.

كوب دقيق أبيض منخول.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

طريقة التحضير: