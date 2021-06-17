دراسة: ماهي أعراض كورونا طويلة الأمد وما مدى الإصابة بها

بعد مرور ما يقارب عامين على بداية انتشار فيروس كورونا في العالم، مازالت الملاحظات الطبية من قبل المختصين تسجل ملاحظات كثيرة وأعراض جديدة ومعلومات مهمة عن المرض، ومن ذلك أعراض الفيروس، ووفق آخر الدراسات وجد أن لفيروس كورنا مجموعة من الأعراض المختلفة، والتي تختلف حتى في أوقات حدوثها، حيث ذكرت دراسة أن لفيروس كورونا أعراض طويلة الأمد وعدد المصابين بها أكثر من المتوقع، إليكم التفاصيل.

اعراض كورونا طويلة الامد:

جاء في دراسة أمريكية جديدة نشرها موقع "the hill" أن ما يقرب من ربع المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا استمروا أصيبوا بأعراض كورونا طويلة الأمد، والتي استمرت معم إلى ما يقارب شهر كامل بعد التعافي كما أوضحت الدراسة أن أعراض ما بعد كورونا لدى النساء أكثر من الرجال.

تفاصيل الدراسة:

درس الباحثون مايقارب 2 مليون مريض لا يعانون من أمراض مصاحبة خطيرة مثل السرطان وأمراض الكلى والتهاب الكبد، وهذا يجعلها واحدة من أكبر دراسات المراقبة الشاملة لفيروس كورونا حتى الآن، وتأتي هذه البيانات من أنظمة رعاية صحية متعددة عبر الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لتقرير صادر عن FAIR Health وجدت الدراسة أن مايقارب من ربع مرضى فيروس كورونا لديهم عرض واحد على الأقل بعد التعافي من الإصابة بكورونا، وهذه الأعراض تظهر بشكل أكبر لدى المرضى من الإصابات الشديدة.

ومن أعراض ما بعد كورونا طويلة الأمد والأكثر شيوعًا دوت الخليج:

الألم في الجسم.

صعوبة التنفس.

وفرط بروتينات الدم وهو شكل من أشكال ارتفاع الدهون في الجسم.

الشعور بالضيق والتعب.

ارتفاع ضغط الدم.

الاكتئاب والقلق.

التهاب القلب. خاصة لدى الفئة العمرية بين 19 و35 عامًا.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.