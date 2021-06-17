ملعقة سرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وأنسي أنها تفك أو تكش أسرار عمل كفتة الحاتي

ملعقة سرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها، نقدم لكم طريقة عمل وصفة الكفتة من المنزل، والتي تعتبر من بين أفضل الوصفات التي يكون المكون الرئيسي لها اللحم المفروم، وذلك مع توفر بعض المكونات الأخرى، والتي تعطي نكهة ومذاق مميز للكفتة المنزلية، ومن خلال ما يلي نتعرف على مقادير الكفتة، وهي وجبة مفضلة للكبار، والصغار، ومن الممكن إدخال لعديد من نوعيات الخضراوات التي لا يفضلها الأطفال بحيث نزيد من القيمة الغذائية لوجبة الكفتة، ويستفيد الأطفال من نوع الخضار الداخل في تكوين الكفتة. ملعقة سرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها ملعقة سرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها من الممكن تحضير الكفتة كالتالي باستخدام المكونات التالية:

المكونات: كمية من اللحم المفروم تعدل نصف الكيلو.

عدد بصلة واحدة متوسطة الحجم.

نصف ملعقة مكون ملح الطعام.

ربع ملعقة فلفل أسود.

كمية بيكينج صودا حوالي ربع ملعقة.

رشة من بهار جوزة الطيب.

رشة من بودرة القرفة.

ثلاث ملاعق من الشبت المفروم.

بقدونس للتزيين. أسرار نجاح كفتة الحاتي نحضر وعاء نظيف ونضع بداخله اللحم المفروم، والبهارات المذكورة مع الملح، ومقدار البيكينج صودا.

نفرم البصلة ناعم، ونقوم بإضافتها على مقدار اللحم والبهارات.

نضيف كمية الشبت المفروم، ونقلب مختلف المكونات، وبشكلٍ جيد، ومن الممكن خلط المكونات يدويًا، ومن الممكن خلطها بالكبة الكهربائية، وذلك حتى نحصل على عجينة من اللحم متماسكة.

نقوم بتشكيلها في شكل عدة أصابع، ثم توضع بالثلاجة مدة تعادل نصف ساعة قبل أن نقوم بطهيها.

نحضر صينية، ويتم دهنها بالزيت، أو أي مادة من المواد الدهنية، ويتم رص أصابع الفتة، وإدخالها بالفرن المسخن مسبقًا.

بعد التأكد من تمام طهيها، ونضجها، نضعها في الطبق المناسب، ويتم تزيينها بالبقدونس المفروم. طريقة عمل الكفتة بالخضراوات والصلصة أسرار نجاح كفتة الحاتيطريقة عمل الكفتة بالخضراوات والصلصة المكونات: كمية مناسبة من اللحم حوال خمسمائة جرام.

بصلة مبشورة.

جزرة مبشورة.

كوسة مبشورة حوالي نصف الكوب.

ملح وفلفل.

جوزة الطيب مبشورة.

فلفل مقطع مختلف الألوان.

بصلة قطع صغيرة.

زيت.

فصين من الثوم.

عصير طماطم. كيفية التحضير: خلط مختلف المكونات عدا الزيت، وبعدها نحصل على قوام مناسب للتشكيل بسهولة.

تشكل الكفتة بصورة كرات ويتم تحميرها للحصول على لونها الذهبي.

يتم عمل صلصة الكفتة، بتحمير البصل، ووضع عصير الطماطم والبهارات، وترك الصلصة لتنضج.

بعدها توضع الكفتة لاكتمال نضجها مع الفلفل والطماطم، وبعدها تصبح جاهزة لأن تقدم بالطبق المناسب. الوسوم

ملعقة سرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها، نقدم لكم طريقة عمل وصفة الكفتة من المنزل، والتي تعتبر من بين أفضل الوصفات التي يكون المكون الرئيسي لها اللحم المفروم، وذلك مع توفر بعض المكونات الأخرى، والتي تعطي نكهة ومذاق مميز للكفتة المنزلية، ومن خلال ما يلي نتعرف على مقادير الكفتة، وهي وجبة مفضلة للكبار، والصغار، ومن الممكن إدخال لعديد من نوعيات الخضراوات التي لا يفضلها الأطفال بحيث نزيد من القيمة الغذائية لوجبة الكفتة، ويستفيد الأطفال من نوع الخضار الداخل في تكوين الكفتة. ملعقة سرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها ملعقة سرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها من الممكن تحضير الكفتة كالتالي باستخدام المكونات التالية:

المكونات: كمية من اللحم المفروم تعدل نصف الكيلو.

عدد بصلة واحدة متوسطة الحجم.

نصف ملعقة مكون ملح الطعام.

ربع ملعقة فلفل أسود.

كمية بيكينج صودا حوالي ربع ملعقة.

رشة من بهار جوزة الطيب.

رشة من بودرة القرفة.

ثلاث ملاعق من الشبت المفروم.

بقدونس للتزيين. أسرار نجاح كفتة الحاتي نحضر وعاء نظيف ونضع بداخله اللحم المفروم، والبهارات المذكورة مع الملح، ومقدار البيكينج صودا.

نفرم البصلة ناعم، ونقوم بإضافتها على مقدار اللحم والبهارات.

نضيف كمية الشبت المفروم، ونقلب مختلف المكونات، وبشكلٍ جيد، ومن الممكن خلط المكونات يدويًا، ومن الممكن خلطها بالكبة الكهربائية، وذلك حتى نحصل على عجينة من اللحم متماسكة.

نقوم بتشكيلها في شكل عدة أصابع، ثم توضع بالثلاجة مدة تعادل نصف ساعة قبل أن نقوم بطهيها.

نحضر صينية، ويتم دهنها بالزيت، أو أي مادة من المواد الدهنية، ويتم رص أصابع الفتة، وإدخالها بالفرن المسخن مسبقًا.

بعد التأكد من تمام طهيها، ونضجها، نضعها في الطبق المناسب، ويتم تزيينها بالبقدونس المفروم. طريقة عمل الكفتة بالخضراوات والصلصة أسرار نجاح كفتة الحاتيطريقة عمل الكفتة بالخضراوات والصلصة المكونات: كمية مناسبة من اللحم حوال خمسمائة جرام.

بصلة مبشورة.

جزرة مبشورة.

كوسة مبشورة حوالي نصف الكوب.

ملح وفلفل.

جوزة الطيب مبشورة.

فلفل مقطع مختلف الألوان.

بصلة قطع صغيرة.

زيت.

فصين من الثوم.

عصير طماطم. كيفية التحضير: خلط مختلف المكونات عدا الزيت، وبعدها نحصل على قوام مناسب للتشكيل بسهولة.

تشكل الكفتة بصورة كرات ويتم تحميرها للحصول على لونها الذهبي.

يتم عمل صلصة الكفتة، بتحمير البصل، ووضع عصير الطماطم والبهارات، وترك الصلصة لتنضج.

بعدها توضع الكفتة لاكتمال نضجها مع الفلفل والطماطم، وبعدها تصبح جاهزة لأن تقدم بالطبق المناسب.

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