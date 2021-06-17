كبة بطاطا لبنانية بالبرغل واللحم بالفرن للشيف منال العالم مقادير بسيطة

كبة بطاطا لبنانية بالبرغل ، كثيرًا ما نسمع عنها، ولها محبيها وعشاقها، وكثيرًا ما يعتمدها الكثيرون في أنظمتهم الغذائية، خاصة تلك التي تتطلب منهم إدخال الكثير من البروتين في وجباتتهم، والعديد من الرياضيين كذلك فالبروتين عنصر مهم للغاية لبناء عضلات الجسم. والكبة عبارة عن لحم وبرغل يتم مزجهما في الخلاط الكهربائي، ثم إضافة البهارات والتوابل إليها، لمنحها مذاقها المميز. ويمكنك تجهيز كبة البطاطا بالبرغل في الفرن، وتقديمها على مائدتك خاصة في المناسبات والعزائم، التي قد تحتاجين فيها العديد من الأصناف أمام ضيوفك، لمزيد من التفاخر وجودة الضيافة لهم، وخاصة في حال وجود أطفال، فهي تعد وجبة شهية ومشبعة لهم.كبة بطاطا بالصينية لبنانية
لا تقتصر الكبة على لبنان فقط، ولكننا نعلم أن العديد من الوجبات تشتهر بها بعض الدول العربية، حيث تكون واحدة من طقوسها في المناسبات أو لإجادة سيداتها طهي طعام بعينه، ولكن من الملفت أن نجد الكبة معروفة في العديد من الدول العربية، مثل فلسطين وسوريا ومصر، ولها عددًا من الأنواع والطرق لطهيها، حسب الدولة والشيف كذلك الذي يقدم طريقتها، فمنها كبة البطاطا الشيف انطوان، و كبة البطاطا بالبرغل منال العالم، وطريقة كبة البطاطا بالبرغل، وكبة بطاطا بالبرغل بالفرن، و كبة بطاطا صيامية، وكبة البطاطا بالصينية بدون لحم. وأشهرها طريقة عمل كبة بطاطا لبنانية بالبرغل بالفرن. ومن أشهر وصفات الشيف منال العالم؛ مقلوبة دجاج منال العالم ، طريقة دجاج كنتاكي بالخلطة السرية ، طريقة ستيك دجاج منال العالم ، و طريقة عمل مجبوس اللحم منال العالم.كبة بطاطا بالبرغل بالفرن
- كوب برغل ناعم كبير.
- ثلاث حبات بطاطس.
- ¾ كوب سميد ناعم.
- ملعثة نشا كبيرة.
- زيت زيتون بقدر ملعقة طعام كبيرة.
- 250 جرام لحم مفروم.
- حبة بصل كبيرة مفرومة.
- 2 فص ثوم مهروس.
- ملعقة زيت كبيرة.
- 2 ملعقة صغيرة بهار مشكل.
- ½ كركم ملعقة صغيرة.
- بابريكا ملعقة صغيرة.
- رشة ملح أو ملعقة صغيرة منه.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- اخلطي كل البهارات معا قبل البدء.
- وفيب كسرولة على نار متوسطة، سخني الزيت مع اللحم، وقلبي جيدًا حتى يجف، ثم انزلي بالبصل، والحقيه بالثوم المهروس.
- ثم أضيفي نصف كم البهارات لديك، وقلبي كل المكونات جيدًا، حتى تختلط معًا.
- بعد ذلك ضعي البرغل في صحن واسع، واغسليه جيدًا تحت المياه.
- ثم اغمري البرغل في مياه ساخنة، واتركيه لنصف الساعة يكون قد تشرب المياه خلالها، وانتفخ وتحول إلى اللون الأبيض.
- في تلك الأثناء، قومي بسلق البطاطا على النار، حتى تلين ثم اهرسيها واتركيها تبرد.
- في وعاء آخر، اخلطي كل من البرغل والسميد والنشا والبهارات. وقلبيهم سويًا ثم اعجني كل المقادير.
- بعد العجن وتكون عجينة ناعمة، اتركيها ربع ساعة قبل البدء في العمل بها.
- قومي بتشكيل العجين إلى كرات لعمل الكبة، وفي المنتصف اصنعي فراغ وضعي به اللحم، ثم أغلقي الكرة مرة أخرى، وأعيدي تشكيلها حسب رغبتك.
- عقب الانتهاء من كل كمية الكبة بالبرغل لديك، سخني الزيت في مقلاة عميقة، وانزلي بالكبة واللحم فيها، وارفعيها بعد أن تحصل على لون ذهبي ينم عن نضجها.
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كبة بطاطا لبنانية بالبرغل ، كثيرًا ما نسمع عنها، ولها محبيها وعشاقها، وكثيرًا ما يعتمدها الكثيرون في أنظمتهم الغذائية، خاصة تلك التي تتطلب منهم إدخال الكثير من البروتين في وجباتتهم، والعديد من الرياضيين كذلك فالبروتين عنصر مهم للغاية لبناء عضلات الجسم. والكبة عبارة عن لحم وبرغل يتم مزجهما في الخلاط الكهربائي، ثم إضافة البهارات والتوابل إليها، لمنحها مذاقها المميز. ويمكنك تجهيز كبة البطاطا بالبرغل في الفرن، وتقديمها على مائدتك خاصة في المناسبات والعزائم، التي قد تحتاجين فيها العديد من الأصناف أمام ضيوفك، لمزيد من التفاخر وجودة الضيافة لهم، وخاصة في حال وجود أطفال، فهي تعد وجبة شهية ومشبعة لهم.كبة بطاطا بالصينية لبنانية
لا تقتصر الكبة على لبنان فقط، ولكننا نعلم أن العديد من الوجبات تشتهر بها بعض الدول العربية، حيث تكون واحدة من طقوسها في المناسبات أو لإجادة سيداتها طهي طعام بعينه، ولكن من الملفت أن نجد الكبة معروفة في العديد من الدول العربية، مثل فلسطين وسوريا ومصر، ولها عددًا من الأنواع والطرق لطهيها، حسب الدولة والشيف كذلك الذي يقدم طريقتها، فمنها كبة البطاطا الشيف انطوان، و كبة البطاطا بالبرغل منال العالم، وطريقة كبة البطاطا بالبرغل، وكبة بطاطا بالبرغل بالفرن، و كبة بطاطا صيامية، وكبة البطاطا بالصينية بدون لحم. وأشهرها طريقة عمل كبة بطاطا لبنانية بالبرغل بالفرن. ومن أشهر وصفات الشيف منال العالم؛ مقلوبة دجاج منال العالم ، طريقة دجاج كنتاكي بالخلطة السرية ، طريقة ستيك دجاج منال العالم ، و طريقة عمل مجبوس اللحم منال العالم.كبة بطاطا بالبرغل بالفرن
- كوب برغل ناعم كبير.
- ثلاث حبات بطاطس.
- ¾ كوب سميد ناعم.
- ملعثة نشا كبيرة.
- زيت زيتون بقدر ملعقة طعام كبيرة.
- 250 جرام لحم مفروم.
- حبة بصل كبيرة مفرومة.
- 2 فص ثوم مهروس.
- ملعقة زيت كبيرة.
- 2 ملعقة صغيرة بهار مشكل.
- ½ كركم ملعقة صغيرة.
- بابريكا ملعقة صغيرة.
- رشة ملح أو ملعقة صغيرة منه.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- اخلطي كل البهارات معا قبل البدء.
- وفيب كسرولة على نار متوسطة، سخني الزيت مع اللحم، وقلبي جيدًا حتى يجف، ثم انزلي بالبصل، والحقيه بالثوم المهروس.
- ثم أضيفي نصف كم البهارات لديك، وقلبي كل المكونات جيدًا، حتى تختلط معًا.
- بعد ذلك ضعي البرغل في صحن واسع، واغسليه جيدًا تحت المياه.
- ثم اغمري البرغل في مياه ساخنة، واتركيه لنصف الساعة يكون قد تشرب المياه خلالها، وانتفخ وتحول إلى اللون الأبيض.
- في تلك الأثناء، قومي بسلق البطاطا على النار، حتى تلين ثم اهرسيها واتركيها تبرد.
- في وعاء آخر، اخلطي كل من البرغل والسميد والنشا والبهارات. وقلبيهم سويًا ثم اعجني كل المقادير.
- بعد العجن وتكون عجينة ناعمة، اتركيها ربع ساعة قبل البدء في العمل بها.
- قومي بتشكيل العجين إلى كرات لعمل الكبة، وفي المنتصف اصنعي فراغ وضعي به اللحم، ثم أغلقي الكرة مرة أخرى، وأعيدي تشكيلها حسب رغبتك.
- عقب الانتهاء من كل كمية الكبة بالبرغل لديك، سخني الزيت في مقلاة عميقة، وانزلي بالكبة واللحم فيها، وارفعيها بعد أن تحصل على لون ذهبي ينم عن نضجها.
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