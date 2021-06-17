طريقة عمل كريم الجزر للعناية بالبشرة ومنحها الصحة والنضارة

كريم الجزر ، هو أحد الوصفات الطبيعية مئة في المئة التي يمكن إعداد في المنزل بكل سهولة، ولا يتطلب خبرة كبيرة في صنع الكريمات فيمكن صنعه في وقت قصير وبأقل جهد مبذول، كما أن مكوناته بسيطة ولا يحتوي على أية مواد كيميائية، وهو من أفضل الوصفات للعناية بالبشرة والوجه، كما أنه يحتوي علي الكثير من الفوائد، فقد اشتهر بين الناس أن الجزر مفيد جدا لصحة العينين وتقوية النظر، ولكن فوائد الجزر لم تقتصر على النظر فقط بل له فوائد عديدة أيضا للبشرة والوجه علاوة على فوائده لصحة جسم الإنسان ككل.

كما أنه يعد بمكونات طبيعية ليست لها أي أضرار جانبية عدا الأشخاص الذين لديهم حساسية من الجزر، كما يمكن إعداد وصفات طبيعية عدة للعناية بالبشرة مثل صابونة الخيار لترطيب الوجه، وصابون الجرجير لتكثيف الشعر، وصابونة النعناع وصابونة العسل، وغيره الكثير من الوصفات الطبيعية، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل كريم الجزر.

مكونات كريم الجزر

يتكون كريم الجزر من مكونات متوفرة عند أغلب البيوت وهي كالتالي:-

٢ ثمرة جزر كبار أو ثلاثة متوسطي الحجم.

ملعقة ممسوحة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من النشا.

خمسة نقاط من زيت الجلسرين.

خمس نقاط من زيت اللوز الحلو.

وخمس نقاط من ماء الورد.

طريقة التحضير

طريقة عمل كريم الجزر للعناية بالبشرة بسيطة وليس بها أي تعقيد وهي كالتالي:-