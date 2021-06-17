الفائزين في مسابقة مدرستي تبرمج في مرحلتها الأولى وتكريمهم من قبل وزير التعليم

الفائزون في مسابقة مدرستي تبرمج في المرحلة الأولى، أعلنت عنهم التعليم بالمملكة العربية السعودية عن قوائم الفائزين في مسابقة مدرستي تبرمج، الفرع الأول يشمل الإدارة التعليمية الأكثر تفعيلا، والفرع الثاني من الفائزين يتضمن المدرسة الأكثر تفعيلا، والفرع الثالث يتضمن المعلمة الأكثر تفعيلا، وقامت بنشر الفائزين من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

الفائزين في مسابقة مدرستي تبرمج في المرحلة الأولى

قام معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم بتكريم الفائزين في المرحلة الأولى من مدرستي تبرمج، في الحفل الختامي للمسابقة 2021، قام بتكريم 15 إدارة تعليمية، و32 مدرسة، و 40 معلم ومعلمة الذين فازوا في المرحلة الأولى للمسابقة.

كما أوضحت الدكتورة عهود الفارس رئيس لجنة المسابقة، أن اختيار المملكة العربية السعودية ضمن أفضل أربع نماذج على مستوى العالم في التعليم الإلكتروني عن بعد لم يكن ليتحقق، وذلك لولا دعم واهتمام القيادة الرشيدة، وقطاع التعليم ومنسوبيه، وذلك تحت إشراف معالة وزير التعليم من أجل تحسين البيئة التعليمية للأفضل، والعمل على محاكاة الابتكار والإبداع.

كما أشارت إلى أن المسابقة استندت على العمل الجماعي، وقامت باستهداف المشاركين على مستوى الإدارات التعليمية والمدارس والمعلمين في أنحاء المملكة، وحرصت على مراعاة التنوع في بناء المعايير، لكي تشمل كلا من التفعيل والتعليم والتدريب والإعلام، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتم تقسيم الدرجات على معايير حسب الأهمية.

الإعلان عن بداية إطلاق المرحلة الثانية من مسابقة مدرستي تبرمج

أشارت الدكتورة عهود الفارس إلى أنه سوف يتم إطلاق المرحلة الثانية من مسابقة مدرستي تبرمج، وذلك مع بداية العام الدراسي المقبل 1443، حيث تستهدف مهارات متقدمة في كلا من البرمجة والتصميم الابتكاري للطلاب والطالبات على المستوى المحلى، وذلك من أجل إعداد المشاركين من الطلاب والطالبات على المستوى العالمي، والعمل على توفير البيئة الخصبة من أجل مشاريع طلابية واعدة، كما تعد مسابقة مدرستي تبرمج حدث ناجح بكل المقاييس ساهم في رفع كفاءة أداء أبنائنا وبناتنا.