مقشر طبيعي للوجه بطريقة آمنة بخلطات سريعة وسهلة ومتوفرة في كل منزل

مقشر طبيعي للوجه هو أمر تلجأ إليه السيدات عادة للحصول علي بشرة نضرة وناعمة وللتخلص من مشاكل البشرة المتعددة ومنها التخلص من طبقات الجلد الميت وتجديد خلايا البشرة، وإزالة الحبيبات الرفيعة وعلاج حب الشباب والبقع الباهتة والجافة والقشرية والرؤوس السوداء وغلق المسام الواسعة وغيرها من المشاكل التي تواجه العديد من السيدات، وقد اتجهت السيدات للتقشير الطبيعي بمكونات صحية من المنزل حتي لا يحدث أي ضرر للوجه عن طريق استخدام المقشرات الكيميائية، ويجب علي السيدات الحرص ن استخدام المقشرات سواء الطبيعية أو الكيميائية حيث أن التقشير يعمل علي إزاله الزيوت الطبيعية من الجلد، لذا يجب ألا تزيد عملية التقشير عن مرتين في الأسبوع.

مقشر طبيعي للوجه

من خلال المقال يمكنك التعرف علي أفضل كريم كولاجين للبشرة، من خلال مكونين بسيطين يمكنك سيدتي إعداد أفضل مقشر وهما كالتالي:

ماسك ماء سلق المعكرونة والملح

نصف كوب من ماء سلق المعكرونة.

عدد نصف ملعقة من الملح .

قطعة من القطن

طريقة تحضير الماسك

يتم سلق نصف كوب من المعكرونة مع كمية مناسبة من الماء مع إضافة بعض الملح.

بعد أن تسلق المعكرونة تصفي ويترك الماء حتي يبرد.

يتم وضع القطنه في الماء ويترك علي البشرة لمدة 20 دقيقة.

يتم تكرار الماسك مرتين أسبوعياً.

مقشر العسل والقرفة

عدد 2 ملعقة من العسل النقي.

ملعقة صغيرة من القرفة.

قطعة صغيرة من القطن لتوزيع الماسك.

من خلال المقال يمكنك التعرف علي الروتين اليومي للعناية بالبشرة، يتم خلط العسل النقي مع ملعقة من القرفة ويقلب جيداً، يوضع القطن في خليط العسل والقرفة، يتم وضع الماسك علي البشرة وعلي الانف ومناطق البثور السوداء مع تجنب وضعه حول العين، يتركك علي البشرة لمدة 5 دقائق، يتم غسل البشرة بالماء الفاتر ويجب وضع أي كريم مرطب يناسب نوع بشرتك.

مقشر السكر والليمون

عدد 1 ملعقة كبيرة من السكر .

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عدد 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير