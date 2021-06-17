أفضل التمارين الرياضية في المنزل لا تحتاج إلى صالات رياضية بعد الآن

أفضل التمارين الرياضية في المنزل، يُعاني الكثير من مشكلة السمنة وتكوين الدهون في مناطق الجسم بشكل غير مرغوب فا يلجأ البعض إلى الحلول السريعة مثل العمليات الجراحية وهي بالمناسبة عمليات خطيرة تضر الجسم ولا تفيدها إلا في وقت قصير وتبدأ النتيجة السلبية لهذه العمليات تظهر بعد مرور وقت قصير، غير أن يرجع الشخص لعملية ترهل جديدة وتوزيع الدهون يكون بشكل عشوائي ويخسر مظهر الجسم ثانيًة، الحل لمشكلة السمنة هو الانتظام على إجراء بعض التمارين الرياضية التي بشأنها أن تعمل على تغير شكل الجسم تغير جزري مع الاعتدال في تناول الوجبات وإتباع رجيم صحي.

أفضل التمارين الرياضية في المنزل للنساء والرجال

سيتم ذكر أفضل التمارين لتخسيس الجسم في فترة قصيرة وجيزة :

تمرين قفز الحبل

من أفضل التمارين الرياضية على الأطلاق، حيث يساعد هذا التمرين كثيرا في خسارة الوزن الزائد بالإضافة إلى تقوية عضلات الجسم .

تمرين القرفصاء ( الأسكوات )

هذا التمارين يُركز على عضلات الأرداف والافخاد، وتمرين القرفصاء يُناسب النساء أكثر للحصول على شيب أفضل ومظهر أنثوي جميل، والتمرين يعتمد على تباعد الساقين ويتم رفع الزراع والنزول والطلوع بالظهر بشكل مستقيم مع استخدام عملية الشهيق والزفير بشكل منتظم.

تمرين البلانك

من أشهر وأفضل التمارين أيضًا فهو يشد عضلات الوسط والبطن سويًا، وله نتائج فعالة ويعتمد هذا التمرين على الاستلقاء على احدي الجوانب والقيام برفع إحدى الساقين بزاوية 90 درجة مع الاحتفاظ بثبات الجسم جيداً.

تمرين شد الأكتاف

وهو تمرين يعتمد على الأكتاف ويقوم بتصغير حجمهم ليظهروا بشكل مناسب، يمكن استخدام حبل مطاطي متصل باليدين وشد كل طرف للأمام لتقوية عضلات الكتفين.

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القيام بحمل إحماء وهو التحرك بشكل عشوائي كالجري في نفس المكان، أو القفز مع تحريك الأذرع وضم وفتح الساقين.

تناول الفاكهة كالتفاح والموز ، تكفي ثمرة واحدة قبل التمارين بنصف ساعة.

شرب الماء الوفير للحفاظ على نشاط الجسم وجعل الجسم رطب.

القيام بعمل التمارين الرياضية في جو مناسب وواسع حتى لا تعرقل أهداف التمارين.

نصائح قبل القيام بالتمارين