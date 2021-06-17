كب كنافة بالنوتيلا مينى كنافة بالشوكولاتة وصفات الكنافة بمذاق رائع بأقل تكلفة في منزلك

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كب كنافة بالنوتيلا من أشهى وأحلى الحلويات المفضلة لأولادك، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بدون تكاليف باهظة، كما تعد الكنافة من أشهر أنواع الحلويات على سفرتك طوال شهر رمضان، وفى المناسبات الخاصة، كما أصبح لها العديد من الطرق الحديثة في تحضير وصفات الكنافة بعيدا عن الطرق التقليدية، وأصبح الجميع يرغب في تناولها في شكلها الجديد، لذلك سوف نوضح لكم طريقة تحضير الكنافة في المنزل بأكثر من طريقة من بينها طريقة الكب كيك للكنافة بحشو النوتيلا.مقادير ومكونات الميني كنافة بالنوتيلا أو كب كنافة بالنوتيلا
- خمس ملاعق كبيرة من الزبدة.
- نصف كيلو جرام كنافة شعر.
- علبة شوكولاتة نوتيلا.
- ملعقة صغير من السكر.
- شربات كنافة.
- قومي بتقطيع الكنافة الشعر إلى قطع صغيرة جدا في وعاء.
- ضيفي لها كلا من الزبدة والسكر وامزجيهم جيدا.
- قومي بتحضير قوالب الكب كيك المخصصة وقومي بتوزيع الكنافة بداخلها.
- ادخلي قوالب كب كيك الكنافة في الفرن حتى يصبح لونها ذهبي مقرمش.
- فور إخراجها من الفرن قومي بسكب الشربات على قوالب كب كيك الكنافة باستخدام الملعقة.
- اتركي قوالب كب كيك الكنافة حتى تبرد.
- فرغي قوالب كب كيك الكنافة على طبق آخر، وقومي بتحضير المينى كنافة بالنوتيلا من خلال وضع مقدار ملعقة من الشوكولاتة النوتيلا بين كل قطعتين من الكنافة الكب كيك.
يمكنك تحضير أكواب الكنافة بالنوتيلا في منزلك بأقل تكلفة مثل الجاهزة تماما، بتكاليف أقل وآمنة بنفس المكونات السابقة، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قطعي الكنافة إلى أجزاء صغيرة، ثم قومي بمزجها جيدا مع الزبدة والسكر في وعاء مناسب.
- وضعيها في مقلاة على نار هادئة مع الاستمرار في التقليب، حتى تأخذ اللون الذهبي.
- ثم ارفعيها من على النار وقومي بسكب القليل من الشربات وقلبيها جيدا.
- ثم قومي بتجهيز أكواب التقديم، وضعي بها مقدار ملعقة كبيرة من الكنافة وفوقها ملعقة من النوتيلا الشوكولاتة حتى يمتلأ الكوب.
- كرري هذه الخطوات مع باقي الأكواب حتى تنتهى من الكمية المتبقية، ويمكنك التنويع في الحشوة باستخدام قطع المانجو والكريمة.
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كب كنافة بالنوتيلا من أشهى وأحلى الحلويات المفضلة لأولادك، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بدون تكاليف باهظة، كما تعد الكنافة من أشهر أنواع الحلويات على سفرتك طوال شهر رمضان، وفى المناسبات الخاصة، كما أصبح لها العديد من الطرق الحديثة في تحضير وصفات الكنافة بعيدا عن الطرق التقليدية، وأصبح الجميع يرغب في تناولها في شكلها الجديد، لذلك سوف نوضح لكم طريقة تحضير الكنافة في المنزل بأكثر من طريقة من بينها طريقة الكب كيك للكنافة بحشو النوتيلا.مقادير ومكونات الميني كنافة بالنوتيلا أو كب كنافة بالنوتيلا
- خمس ملاعق كبيرة من الزبدة.
- نصف كيلو جرام كنافة شعر.
- علبة شوكولاتة نوتيلا.
- ملعقة صغير من السكر.
- شربات كنافة.
- قومي بتقطيع الكنافة الشعر إلى قطع صغيرة جدا في وعاء.
- ضيفي لها كلا من الزبدة والسكر وامزجيهم جيدا.
- قومي بتحضير قوالب الكب كيك المخصصة وقومي بتوزيع الكنافة بداخلها.
- ادخلي قوالب كب كيك الكنافة في الفرن حتى يصبح لونها ذهبي مقرمش.
- فور إخراجها من الفرن قومي بسكب الشربات على قوالب كب كيك الكنافة باستخدام الملعقة.
- اتركي قوالب كب كيك الكنافة حتى تبرد.
- فرغي قوالب كب كيك الكنافة على طبق آخر، وقومي بتحضير المينى كنافة بالنوتيلا من خلال وضع مقدار ملعقة من الشوكولاتة النوتيلا بين كل قطعتين من الكنافة الكب كيك.
يمكنك تحضير أكواب الكنافة بالنوتيلا في منزلك بأقل تكلفة مثل الجاهزة تماما، بتكاليف أقل وآمنة بنفس المكونات السابقة، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قطعي الكنافة إلى أجزاء صغيرة، ثم قومي بمزجها جيدا مع الزبدة والسكر في وعاء مناسب.
- وضعيها في مقلاة على نار هادئة مع الاستمرار في التقليب، حتى تأخذ اللون الذهبي.
- ثم ارفعيها من على النار وقومي بسكب القليل من الشربات وقلبيها جيدا.
- ثم قومي بتجهيز أكواب التقديم، وضعي بها مقدار ملعقة كبيرة من الكنافة وفوقها ملعقة من النوتيلا الشوكولاتة حتى يمتلأ الكوب.
- كرري هذه الخطوات مع باقي الأكواب حتى تنتهى من الكمية المتبقية، ويمكنك التنويع في الحشوة باستخدام قطع المانجو والكريمة.
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