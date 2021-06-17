أنجح طريقة عمل الثومية في دقائق معدودة بكل أسرارها

طبق الثومية لا غنى عنه مع جميع أنواع المشويات بصفة عامة وأيضاً مع الشاورما لأنه يعطى لهذه الأطعمة نكهة رائعة، بالإضافة إلى أنها مفيدة جداً لجسم الإنسان لاحتوائها على الثوم فهو يعتبر مضاد حيوى طبيعى لجسم الإنسان وبالتالى يحمى الجسم من العديد من الأمراض المعدية، غير أنه يمد الجسم بالفيتامينات ومضادات الاكسدة الطبيعة التى تحمى الكبد وتحافظ عليه، غير أنه يطهر الجسم من السموم ويقلل من الإصابة بهشاشة العظام فتعالوا معنا لنتعرف على طريقة عمل وتحضير الثومية والثومية السورية. مكونات وطريقة عمل الثومية السورية: مكونات وطريقة عمل الثومية السورية: المطبخ السوري يقدم لنا ألذ وأطعم المأكولات والمقبلات ولكى نقوم بتجهيز الثومية السورية: نحتاج إلى كوبين من زيت الذرة، مع عصير نصف ليمونة كبيرة، وملح على حسب الرغبة.

نجهز خمس بيضات، وأربعة فصوص من الثوم، وملعقة كبيرة من زيت الذرة. كل ما نقوم بفعله الآتى: نحضر إناء الخلاط، ونضع فيه بياض البيض مع الملح مع ملعقة الزيت والثوم وعصير الليمون. ثم بعد ذلك نقوم بتشغيل الخلاط لمدة دقيقة واحدة، ثم نضيف كوبين الزيت حبة تلو الأخرى على هيئة خيط رفيع من فوهة الخلاط أثناء تشغيله، ونتركه لحين الحصول على قوام الثومية الكثيف. مكونات وطريقة عمل الثومية: مكونات وطريقة عمل الثومية: لكى نقوم بتحضير طبق الثومية فى المنزل مثل الجاهزة بل أطعم بكثير أولا نقوم بتقشير سبعة فصوص من الثوم، وبصلتين كبيرتين.

ثم نجهز فنجان من الماء، وملعقة كبيرة من رب البندورة.

نحضر كمية من الملح، والفلفل الأسود، ونصف كوب من زيت الزيتون، وملعقتين من عصير الليمون. كل ما نقوم بفعله إتباع الآتى: أولا نقوم بفرم البصل، ونقطع الثوم إلى قطع صغيرة. ثم بعد ذلك نقوم بإحضار مقلاة، ونضع فيها زيت الزيتون ونضعها على نار متوسطة الحرارة لمدة نصف دقيقة، ثم نضع البصل المفروم ونقلبه لمدة دقائق، ثم نضع الثوم ونقلبه قليلاً. نقوم بوضع باقى المكونات فيما عدا عصير الليمون، ونقلبها جيدا ونتركها لمدة ثلث ساعة أو أكثر بقليل لحين تسوية جميع المكونات. نقوم بوضع الثومية فى طبق التقديم، ونضع عصير الليمون ونقلبها جيدا ونتناولها. الوسوم

طبق الثومية لا غنى عنه مع جميع أنواع المشويات بصفة عامة وأيضاً مع الشاورما لأنه يعطى لهذه الأطعمة نكهة رائعة، بالإضافة إلى أنها مفيدة جداً لجسم الإنسان لاحتوائها على الثوم فهو يعتبر مضاد حيوى طبيعى لجسم الإنسان وبالتالى يحمى الجسم من العديد من الأمراض المعدية، غير أنه يمد الجسم بالفيتامينات ومضادات الاكسدة الطبيعة التى تحمى الكبد وتحافظ عليه، غير أنه يطهر الجسم من السموم ويقلل من الإصابة بهشاشة العظام فتعالوا معنا لنتعرف على طريقة عمل وتحضير الثومية والثومية السورية. مكونات وطريقة عمل الثومية السورية: مكونات وطريقة عمل الثومية السورية: المطبخ السوري يقدم لنا ألذ وأطعم المأكولات والمقبلات ولكى نقوم بتجهيز الثومية السورية: نحتاج إلى كوبين من زيت الذرة، مع عصير نصف ليمونة كبيرة، وملح على حسب الرغبة.

نجهز خمس بيضات، وأربعة فصوص من الثوم، وملعقة كبيرة من زيت الذرة. كل ما نقوم بفعله الآتى: نحضر إناء الخلاط، ونضع فيه بياض البيض مع الملح مع ملعقة الزيت والثوم وعصير الليمون. ثم بعد ذلك نقوم بتشغيل الخلاط لمدة دقيقة واحدة، ثم نضيف كوبين الزيت حبة تلو الأخرى على هيئة خيط رفيع من فوهة الخلاط أثناء تشغيله، ونتركه لحين الحصول على قوام الثومية الكثيف. مكونات وطريقة عمل الثومية: مكونات وطريقة عمل الثومية: لكى نقوم بتحضير طبق الثومية فى المنزل مثل الجاهزة بل أطعم بكثير أولا نقوم بتقشير سبعة فصوص من الثوم، وبصلتين كبيرتين.

ثم نجهز فنجان من الماء، وملعقة كبيرة من رب البندورة.

نحضر كمية من الملح، والفلفل الأسود، ونصف كوب من زيت الزيتون، وملعقتين من عصير الليمون. كل ما نقوم بفعله إتباع الآتى: أولا نقوم بفرم البصل، ونقطع الثوم إلى قطع صغيرة. ثم بعد ذلك نقوم بإحضار مقلاة، ونضع فيها زيت الزيتون ونضعها على نار متوسطة الحرارة لمدة نصف دقيقة، ثم نضع البصل المفروم ونقلبه لمدة دقائق، ثم نضع الثوم ونقلبه قليلاً. نقوم بوضع باقى المكونات فيما عدا عصير الليمون، ونقلبها جيدا ونتركها لمدة ثلث ساعة أو أكثر بقليل لحين تسوية جميع المكونات. نقوم بوضع الثومية فى طبق التقديم، ونضع عصير الليمون ونقلبها جيدا ونتناولها.

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