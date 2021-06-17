طريقة عمل الجيلي كولا في البيت زي الجاهزة بمكونات متوفرة فى مطبخك

طريقة عمل الجيلي كولا، يعد الجيلي كولا من أشهر الحلويات التي تربينا عليها منذ الصغر، ومازالت هي الحلوة المفضلة لدي الأطفال حتى وقتنا الحالي، وهى من أنواع الحلوى التي تقدم في المناسبات والأعياد وخاصة أعياد الميلاد، وبما أن كافة الأطفال يحبون الجلي كولا كان لابد من تحضير وتقديم طريقة عمل الجيلي كولا لكافة الأمهات، ليستطيعون تحضيرها في المنزل بمكونات موجودة في مطبخك ولضمان جودتها ونظافتها وبمكونات طبيعية مئة في المئة لا تضر الطفل، تابعونا من خلال هذا المقال لنتعرف سويا على طريقة عمل الجيلي كولا. طريقة عمل الجيلي كولا طريقة عمل الجيلي كولا المكونات: كوب من الفراولة المقطعة إلى قطع صغيرة.

ربع كوب من الماء الفاتر.

نصف كوب من عصير التفاح الطازج.

نصف كوب من عصير الفراولة الطازج.

2 عبوه من الجيلاتين.

طريقة تحضير الجيلي كولا في البيت احضري وعاء مناسب وأضيفي فيه الماء والفراولة، ثم اتركيهم على نار هادئة حتى تذوب الفراولة تماما وتصبح ذات قوام لين.

احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه هذا الخليط ثم اخفقيه جيدا حتى يصبح ناعم وخالي من أي تكتلات.

ثم أضيفي إليه عصير التفاح وضعيه مرة أخرى على نار هادئة حتى يغلي، ثم يرفع من على النار ويغطى.

في وعاء أخر أضيفي عصير الفراولة والجيلاتين ثم اخفقيه لمدة دقيقه، و أضيفي اليهم الماء الساخن ويتم التقليب بشكل مستمر.

ثم يتم صب الخليط في صينية مناسبة الحجم، ويوضع في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات.

ثم يتم تقطيعه إلى أصابع طولية أو مكعبات صغيرة، أو يمكن وضعها في قوالب السيليكون المخصصة لعمل الجيلي كولا بأشكال كثيره مثل الألعاب والفواكه المختلفة وأشكال الكرتون.

ويمكن رش القليل من السكر عليه حتى يصبح كالجاهز تماماً. طريقة تحضير الجيلي كولا في البيت الوسوم

طريقة عمل الجيلي كولا، يعد الجيلي كولا من أشهر الحلويات التي تربينا عليها منذ الصغر، ومازالت هي الحلوة المفضلة لدي الأطفال حتى وقتنا الحالي، وهى من أنواع الحلوى التي تقدم في المناسبات والأعياد وخاصة أعياد الميلاد، وبما أن كافة الأطفال يحبون الجلي كولا كان لابد من تحضير وتقديم طريقة عمل الجيلي كولا لكافة الأمهات، ليستطيعون تحضيرها في المنزل بمكونات موجودة في مطبخك ولضمان جودتها ونظافتها وبمكونات طبيعية مئة في المئة لا تضر الطفل، تابعونا من خلال هذا المقال لنتعرف سويا على طريقة عمل الجيلي كولا. طريقة عمل الجيلي كولا طريقة عمل الجيلي كولا المكونات: كوب من الفراولة المقطعة إلى قطع صغيرة.

ربع كوب من الماء الفاتر.

نصف كوب من عصير التفاح الطازج.

نصف كوب من عصير الفراولة الطازج.

2 عبوه من الجيلاتين.

طريقة تحضير الجيلي كولا في البيت احضري وعاء مناسب وأضيفي فيه الماء والفراولة، ثم اتركيهم على نار هادئة حتى تذوب الفراولة تماما وتصبح ذات قوام لين.

احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه هذا الخليط ثم اخفقيه جيدا حتى يصبح ناعم وخالي من أي تكتلات.

ثم أضيفي إليه عصير التفاح وضعيه مرة أخرى على نار هادئة حتى يغلي، ثم يرفع من على النار ويغطى.

في وعاء أخر أضيفي عصير الفراولة والجيلاتين ثم اخفقيه لمدة دقيقه، و أضيفي اليهم الماء الساخن ويتم التقليب بشكل مستمر.

ثم يتم صب الخليط في صينية مناسبة الحجم، ويوضع في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات.

ثم يتم تقطيعه إلى أصابع طولية أو مكعبات صغيرة، أو يمكن وضعها في قوالب السيليكون المخصصة لعمل الجيلي كولا بأشكال كثيره مثل الألعاب والفواكه المختلفة وأشكال الكرتون.

ويمكن رش القليل من السكر عليه حتى يصبح كالجاهز تماماً. طريقة تحضير الجيلي كولا في البيت

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