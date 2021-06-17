العناية بالبشرة و الروتين اليومي و أقنعه طبيعية لجمالك

العناية بالبشرة شيء أساسي و متفق عليه مهما كان نوع البشرة فيجب الاعتناء بها يومياً و أن تكون طرق العناية بها كروتين يومي لا يفارق كل سيدة حتي تحافظ علي حيوية ونظارة البشرة , و يجب أن تحرصي سيدتي علي معرفة بنوع بشرتك لمعرفة كيفية التعامل معها فهناك عده أنواع مختلفة للبشرة منها البشرة الدهنية و البشرة الجافة و البشرة العادية و البشرة المختلطة فكل بشره لها طرقة للعناية اليومية بها سواء كانت هذه العناية باستخدام المنتجات المطروحة في الأسواق و المصرح بها من قبل هيئة الغذاء والدواء أو حتي استخدام الأقنعة الطبيعية التي توجد في كل منزل، و سنتعرف في هذا المقال إلى أهم الخطوات للعناية اليومية للبشره.

يجب علي كل سيده بمظهرها الخارجي و العناية بالشعر خاصة إذا كان الشعر جاف و لمعرفة طرق تنعيم الشعر بطرق طبيعية بأقل التكاليف يمكنك الاطلاع علي هذا المقال، أما عن البشرة فيجب الاعتناء بها و تنظيفها مرتين يوميا عن طريق استخدام غسول الوجه المناسب لنوع البشرة و لأن الاعتناء اليومي يحافظ علي صحتها و نضارتها فيعمل أيضاً علي حماية البشرة من المشاكل الجلدية التي يمكن أن تتعرض لها بجانب أن التنظيف اليومي يعمل علي مكافحة العيوب التي تظهر في الوجه و يجب عند اختيار الغسول أن يكون مناسب للبشرة و خصوصا البشرة الحساسة يجب اختيار منتج لطيف و خاص بالعناية بالبشرة الحساسة و كذلك من يعانون من حب شباب في الوجه.

المحافظة علي ترطيب البشرة بشكل يومي و خصوصاً البشرة الجافة و ذلك باستخدام نوع مرطب لطيف للحفاظ علي رونق و نعومة و جمال بشرتك.

يجب علي كل سيده الاهتمام بأكثر المناطق الحساسة بالوجه و هي محيط العين و حول الشفاة حيث تحتاج هذه المناطق إلي عناية خاصة.

استخدام واقي للشمس بشكل يومي حتى لو كان الجو بارداً و في فصل الشتاء حيث أن أشعة الشمس تضر بالبشرة مهما كانت درجه الحرارة و يجب تجنب التعرض للشمس في أوقات الذروة لتجنب ظهور التجاعيد المبكرة.

تناول الأطعمة التي تحتوى علي اوميغا 3 المتوفرة في السمك و التونه و الجوز و المكسرات و البذور لاحتوائها علي الأحماض الدهنية الأساسية اللازمة لصحة البشرة .

يجب تناول الخضروات التي تحتوى على هرمون الإستروجين “هرمون الأنوثة” حيث انه مهم و ضروري لليونة البشرة و من أهم الخضروات التي تحتوى علي نسبة عالية من الإستروجين هي البروكلي كما يحتوى علي مضادات أكسدة و فيتامين A ,C

العناية بالبشرة بطرق مختلفة يومياًتنظيف وتوحيد لون البشرة

يجب الحرص دائماً علي تنظيف وتوحيد لون البشرة والحرص علي الاستمرار في روتين فعال للعناية بالبشرة وتنظيفها بشكل لطيف وتوحيد لون البشرة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ضرورة الحرص علي إزالة الأوساخ و العرق وإزالة الميكب دون التسبب في جفاف البشرة.

تحضير البشرة لنظام العناية بالوجه الخاص بها , حيث يتم امتصاص المواد الفعالة في منتجات البشرة بشكل أفضل بعد تنظيف البشرة.

تنظيف البشرة مهم جداً خاصة البشرة المعرضة للإصابة بحبوب الشباب, فالتنظيف المستمر للبشرة يعمل علي إعادة توازنها الطبيعي والسليم ويدعم عملية التجديد.

أقنعه طبيعية لجمالك

حيث يعمل علي تفتيح البشرة و تبيضها فنضع ملعقتين من النشا على معلقه واحدة من اللبن و نخلطهم جيدا و يترك علي الوجه حتي يجف و بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الدافئ و يجب ترطيب البشرة باستخدام كريم مرطب بعد إزالة القناع.

يعطى قناع القهوة نضاره الوجه و يعمل علي شد الوجه و يعطيها نعومة غير طبيعية فنضع ملعقة كبيره من البن مع ملعقة كبيره من العسل و يخلط جيدا و يوضع الماسك علي الوجه مع عمل مساج خفيف للوجه بحركات دائريه ثم يترك لمده 20 دقيقة و يغسل الوجه بالماء جيدا.طريقه أخري لقناع القهوة 4ملاعق كبيره من البن ونضع عليهم 2 ملعقة كبيره من الحليب الساخن و الغير محلي ويقلب جيداً حتى يتجانس المزيج ليعطي عجينه متماسكة ثم يتم غسل الوجه بالماء الدافئ لفتح مسام البشرة والسماح للبشرة من الاستفادة من الماسك ثم يتم وضع الماسك لمدة ثلث ساعة حيث يوزع علي الوجه و الرقبة و يتم غسل الوجه بالماء الجاري جيداً.

يمكن استخدام الموز كقناع طبيعي لترطيب البشرة و جعلها اكثر نضارة و نعومة و ذلك من خلال هرس ثمرة من الموز متوسطة الحجم و توزيعها علي الوجه بأكمله و علي الرقبة مع تركها لمدة تتراوح بين عشر دقائق و حتى عشرون دقيقة ثم غسل الوجه بالماء الدافئ.

قناع بذر الكتان

عليك بالحرص سيدتي علي استخدام ماسك بذر الكتان للحصول علي بشرة نقية و ناعمة ونضره كما يقاوم ماسك بذر الكتان الملوثات حيث يتم إحضار ملعقتين من بذر الكتان المطحون ونضع عليهم ملعقتين من العسل الأبيض ونصف كوب من الزبادي ونقوم بخلط جميع المكونات جيداً ثم تفرد علي الوجه لمدة 20 دقيقة ثم غسل الوجه ويكرر الماسك مرتين أسبوعياً.

العناية بالبشرة بقناع الافوكادو

نحضر حبة من الافوكادو مع بياض بيضة مع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض ويتم خلط المزيج جيداً ثم نقوم بفرد الماسك علي البشرة لمدة ريع ساعه ثم غسل الوجه بالماء الفاتر ، ويتميز ماسك الافوكادو باحتوائه علي مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية التي تساعد في تجديد خلايا البشرة وإضافة بياض البيض إلي الماسك يمد البشرة بالبروتينات اللازمة ويعمل العسل علي تنقيه البشرة.

ماسك ماء الورد و الزبادي و الموز

يتم وضع ملعقة صغيرة من ماء الورد علي ملعقة من الزبادي ويتم هرس موزة جيدا وتقليب الماسك جيداً، يتم توزيع الماسك علي الوجه والرقبة ويتم ترك الخليط علي علي البشرة لمدة نصف ساعه حتي يجف الماسك تماماً يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ويوضع كريم ترطيب مناسب لبشرتك ويمكن تكرار الماسك مرة واحدة أسبوعياً حتي الحصول علي بشرة نظرة .

العناية بالبشرة عن طريق استخدام ماسك الشوفان

شوفان مطحون ناعم والذي يعمل علي تفتيح وتنعيم البشرة.

زيت النعناع آو زيت الليمون زيوت عطرية ترطب البشرة وذات رائحة ذكية.

طين البنتونيت وهومن اقوي أنواع المقشرات للحصول علي بشرة صافي.

يجب خلط جميع المكونات السابقة بملعقة كبيرة من الماء.

يتم إضافة بعض من قطرات الزيت العطري المفضل لديك.

خلط ملعقة كبيرة من كل من دقيق الشوفان وطين البنتونيت ويتم مزجهما جيداً باستخدام ملعقة كبيرة من الماء.

يترك الماسك علي الوجه لمدة 20 دقيقة.

يغسل الوجه بالماء الفاتر ويتم استخدام كريم مرطب.

طريقة التحضير والاستخدام