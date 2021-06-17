تعرفي علي أفضل كريم كولاجين للوجه واليدين من الصيدلية للمحافظة علي نضارة البشرة

تبحث كل فتاه عن أفضل كريم كولاجين للبشرة للمحافظه علي شباب البشرة و جمالها و رونقها و المحافظة علي البشرة و حمايتها من التجاعيد المبكرة التي يمكن أن تحدث بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس أو بسبب اتباع بعض العادات الغير صحية كما أن التقدم في السن يعمل علي ظهور الخطوط الدقيقة كما يسبب ترهل في البشرة و من المعروف أن الكولاجين الطبيعي ينتج في الجسم و يدخل في تكوين أنسجة الجسم و العضلات و الجلد و هو المعروف أنه مسؤول عن الحفاظ علي مرونة الجلد باستخدام كريمات خارجية للمساعدة علي الحفاظ علي البشرة و حيويتها لذا إذا لاحظتي جفاف في البشرة أو اليدين عليك بتعويض نقص الكولاجين باستخدام كريمات خارجية مصرح بها من هيئة الغذاء و الدواء.

فوائد كريم الكولاجين للبشرة

سنقوم من خلال المقال بعرض كل ما يخص طرق العناية بالبشرة و أفضل كريم كولاجين مع معرفة الفوائد إلي تعود علي البشرة من استخدام تلك الكريمات و هي كالتالي:

استخدام الكولاجين يساعد في تأخير ظهور التجاعيد في البشرة.

يساعد الكولاجين في الحفاظ علي حالة البشرة ناعمة و نضرة.

التخلص من الخطوط البيضاء الدقيقة.

يحمي من ظهور الترهلات التي تحدث حول الفم و تحت العين.

يساعد في التخلص من آثار الحبوب لأنه يعمل علي تجديد خلايا البشرة.

استخدامه يساعد في التخلص من الهالات السوداء التي تنتج بسبب الإرهاق.

أفضل كريم كولاجين للوجه من الصيدلية

1- كريم ماسون كولاجين الأصلي

يحتوى على الكولاجين النقي.

كريم ماسون كولاجين للوجه يدعم مرونة الجلد.

يساعد علي جعل مظهر البشرة أكثر شباباً.

يعد أفضل كريم كولاجين لنضارة الوجه.

2- كولاجين كريم للوجه من نيتشرز باونتي

من خلال هذا المقال أيضا ً يمكنك الاطلاع علي طرق العناية بالبشرة الدهنية، أما عن فوائد نيتشرز باونتي فهي كالتالي:

كريم collagen للوجه بخلاصة الخوخ.

يحتوى على الكولاجين و البروتين.

يرطب البشرة و يحسن من مرونة الجلد.

يخفف من التجاعيد و علامات تقدم السن.

3- كريم ايفا كولاجين للوجه

كما يجب عليك معرفة طرق تبييض الأسنان للحصول علي ابتسامة مشرقة، أما عن فوائد ايفا كولاجين للوجه فهي كالتالي:

كريم كولاجين ايفا للوجه يرطب البشرة و يزيد من مرونة الجلد.

كريم ايفا بالكولاجين للوجه جزيئاته ذات حجم صغير جداً تستطيع اختراق طبقات الجلد بعمق يحتوى على نسبة حماية من الشمس لأن التعرض للشمس باستمرار يسبب ظهور خطوط الوجه و التجاعيد لذا فهو يحمى من أحد أسباب ظهور التجاعيد ويخفف من ظهورها.

يستخدم هذا الكريم على المناطق الرقيقة في الوجه كالعين و الشفاه.

كريم للوجه بالكولاجين الذي يخفف من ظهور التجاعيد.

يخفف من الانتفاخ و الهالات حول منطقة العين.

يعيد تحديد محيط الشفاه والتغيير الذي يحدث بها.

4- كريم كولاجين للوجه الأصلي من سيفورا

يوجد علي شكل كريم ليل و كريم نهار.

ينصح باستخدامه من سن 30 حتي 45 عام.

يخفف من التجاعيد و يعيد مرونة البشرة.

طريقة استخدام الكولاجين من لوريال علي الوجه كالتالي:



غسل الوجه مناسب للبشرة ثم تجفيف البشرة جيداً.

يتم وضع الكريم مرتين يومياً صباحاً و مساءً.

5-كريم الكولاجين من لوريال6- كريم كولاجين للبشرة من Murad Rapid collagen Infsion

من خلال المقال يمكنك التعرف علي طرق إعداد مقشر طبيعي للوجه في المنزل، أما عن كريم Murad فهو يعد من أفضل أنواع الكريمات التي تمد البشرة بالكولاجين ، وهو يعمل علي إنعاش البشرة و الجلد من جديد حيث انه يحتوي علي الأحماض ألأمينيه و المرطبات كما يحتوي علي نسبة عالية من حمض الهيالورونيك ، وبهذا يصبح هذا المنتج من اهم المنتجات التي تعمل علي تقليل ظهور التجاعيد والخطوط التي تظهر في الوجه ، كما انه يمنح البشرة مظهر لامع وناعم .

7- كريم Eelmis pro- collagen mairne spf 30

كريم أيلمز هو من اسرع وافض أنواع الكريم التي تمد البشرة بالكولاجين ، حيث يخترق الكريم البشرة بطريقة سريعة ويعمل علي تقليل التجاعيد و الخطوط الصغيرة، كما انه يساعد في نعومة وترطيب البشرة بنسبة عالية عن أي كريم تقليدي أخر، كما يعمل علي حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، ويحتوي كريم Eelmis pro- collagen mairne spf 30

8- كريم Dr.Dennis Gِross كولاجين البشرة

تزداد مؤشرات البحث كثيراً عن أفضل كولاجين للبشرة وان يكون كريم ذات ماركة مضمونه ومعروفة، لذا ينصح الأطباء كثيراً باستخدام هذا الكريم ، حيث انه مغذي للبشرة بشكل كبير، ويحتوي ع مزيج من زيت عباد الشمس و الكاميليا ونخالة الأرز وفيتامين C ، كما يتميز الكريم بتركيبة سريعة الامتصاص بشكل ساحر للحصول علي بشرة صافية خالية من التجاعيد .

كما يجب الاهتمام بالوجه عليك أيضا ُ اتباع روتين يومي للشعر عن طريق استخدام أفضل أنواع الفيتامينات للشعر من الصيدلة، أما عن الكولاجين السائل وطرق استخدامه فهي كالتالي:

عليك بغسل الوجه بشكل جيد بغسول مناسب لنوع بشرتك.

يجب عليك بتجفيف الوجه بشكل جيد.

يتم وضع السيرم علي الوده و تدليكه بشكل لطيف مرة واحدة صباحاً و مساءً.

كما يوجد العديد من أنواع الكولاجين الأخري التي توجد علي هيئة سيرم كولاجين للوجه كما يوجد أنواع مختلفة من الأمبولات التي تعمل علي المحافظة علي جمال و نضارة و شباب الوجه و البشرة و هي كالتالي :

استخدام سيرم كولاجين من ريكسول لنضارة البشرة.

سيرم كولاجين عضوي من جادول نتشاراليز.

استخدام سيرم كولاجين من دكتور راشيل .

مصل كولاجين طبيعي من روشان.

امبولات ايفا كولاجين للوجه ، و هي غنية بالكولاجين الطبيعي و التي تعمل علي اختراق البشرة بطريقة سريعة و سهولة، كما تعمل تلك الأمبولات علي تنشيط خلايا البشرة و تجديدها، تعمل علي إمداد البشرة بعناصر تفيد بتأخر ظهور التجاعيد علي البشرة، و ينصح الأطباء باستخدامها يوم بعد يوم و لمدة لا تقل عن شهرين بشكل متواصل.

، و هي غنية بالكولاجين الطبيعي و التي تعمل علي اختراق البشرة بطريقة سريعة و سهولة، كما تعمل تلك الأمبولات علي تنشيط خلايا البشرة و تجديدها، تعمل علي إمداد البشرة بعناصر تفيد بتأخر ظهور التجاعيد علي البشرة، و ينصح الأطباء باستخدامها يوم بعد يوم و لمدة لا تقل عن شهرين بشكل متواصل. أمبولات كولاجين جولد: هي امبولات من اوبلاكس اوبل وتحتوي علي الكولاجين وبروتين الايلاستين، كما تحتوي الأمبولات عي مواد طبيعية تعمل علي تقليل التجاعيد والندبات وخطوط الوجه وتصبغات البشرة والكلف كما تعمل الامبولات علي ترطيب ونعومة البشرة و حمايتها من الجفاف.

أمبولات الكولاجين من بول ميتشل: و هي تحتوي علي الكولاجين و الكيرياتين و تعمل علي زيادة مرونة الجلد .

أفضل أمبولات الكولاجين للوجه

و بهذا قد وصلنا إلي نهاية هذا المقال و قد عرضنا علي حضراتكم أفضل كريم كولاجين للبشرة للمحافظه علي شباب البشرة و جمالها و رونقها و المحافظة علي البشرة و حمايتها من التجاعيد المبكرة التي يمكن أن تحدث بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس التي تتواجد في الصيدلية مع عرض مفصل عن محتويات هذه الكريمات و مدى فاعليتها علي البشرة و علي إشراقاتها و جمالها نرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم.