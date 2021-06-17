كيكة البسكويت الباردة بدون فرن اعمليها في 10 دقايق

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طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن، تعتبر كيكة البسكويت البارد من أفضل أنواع الكيك كما أنها من أكثر أصناف الحلويات شهرة ويتم تقديمها في الكثير من المناسبات، فتتسم بأنها سريعة التحضير ولا تحتاج لوقت على الإطلاق في تحضيرها ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن.مقادير تحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن:
تتسم المقادير بأنها سهلة الشراء ويتم الحصول عليها من أي متجر وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير يكة البسكويت الباردة بدون فرن:
- علبة من البسكويت.
- خمسة كؤوس من الحليب.
- خمسة ملاعق كبيرة من الكاكاو.
- ملعقة كبيرة من النوتيلا.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
تتسم طريقة التحضير بأنها لا تستغرق وقت ويتم تحضيرها بشكل سهل ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية خطوات طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن:
- الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه كلاً من الحليب والكاكاو وبعد ذلك يتم الخلط جيداً بشكل يدوي.
- القيام برفع المكونات على النار وتركها لحين أن يسخن الخليط جيداً، بعد ذلك يتم إضافة كلاً من النوتيلا والزبدة ويتم التقليب جيداً لحين أن تختلط النوتيلا مع باقي المكونات ولحين أن تذوب الزبدة بشكل نهائي ويتم الحصول على خليط كريمي القوام.
- وضع طبقة من البسكويت وفوقها طبقة من خليط الكريمة وبعد ذلك يتم إضافة طبقة البسكويت ثم القيام بإضافة طبقة من الكريمة ويتم تكرار الخطوات السابقة لحين أن يتم الانتهاء من كل الكمية.
- بعدها وضع كيك البسكويت في الثلاجة وتركها لمدة ساعتين لحين أن تبرد كل الطبقات وتصبح متماسكة.
- بعد ذلك إخراج الكيكة من الثلاجة وبعد ذلك يتم تزيينها من خلال استخدام بودرة الشوكولاتة أو جوز الهند.
- تقطيع الخليط ويتم تقديمه في وجبة الإفطار أو في أي مناسبة حيث يتم تناوله مع كأس من العصير أو فنجان من القهوة وبالهناء على الجميع.
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طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن، تعتبر كيكة البسكويت البارد من أفضل أنواع الكيك كما أنها من أكثر أصناف الحلويات شهرة ويتم تقديمها في الكثير من المناسبات، فتتسم بأنها سريعة التحضير ولا تحتاج لوقت على الإطلاق في تحضيرها ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن.مقادير تحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن:
تتسم المقادير بأنها سهلة الشراء ويتم الحصول عليها من أي متجر وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير يكة البسكويت الباردة بدون فرن:
- علبة من البسكويت.
- خمسة كؤوس من الحليب.
- خمسة ملاعق كبيرة من الكاكاو.
- ملعقة كبيرة من النوتيلا.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
تتسم طريقة التحضير بأنها لا تستغرق وقت ويتم تحضيرها بشكل سهل ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية خطوات طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن:
- الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه كلاً من الحليب والكاكاو وبعد ذلك يتم الخلط جيداً بشكل يدوي.
- القيام برفع المكونات على النار وتركها لحين أن يسخن الخليط جيداً، بعد ذلك يتم إضافة كلاً من النوتيلا والزبدة ويتم التقليب جيداً لحين أن تختلط النوتيلا مع باقي المكونات ولحين أن تذوب الزبدة بشكل نهائي ويتم الحصول على خليط كريمي القوام.
- وضع طبقة من البسكويت وفوقها طبقة من خليط الكريمة وبعد ذلك يتم إضافة طبقة البسكويت ثم القيام بإضافة طبقة من الكريمة ويتم تكرار الخطوات السابقة لحين أن يتم الانتهاء من كل الكمية.
- بعدها وضع كيك البسكويت في الثلاجة وتركها لمدة ساعتين لحين أن تبرد كل الطبقات وتصبح متماسكة.
- بعد ذلك إخراج الكيكة من الثلاجة وبعد ذلك يتم تزيينها من خلال استخدام بودرة الشوكولاتة أو جوز الهند.
- تقطيع الخليط ويتم تقديمه في وجبة الإفطار أو في أي مناسبة حيث يتم تناوله مع كأس من العصير أو فنجان من القهوة وبالهناء على الجميع.
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