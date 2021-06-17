كيكة البسكويت الباردة بدون فرن اعمليها في 10 دقايق

طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن، تعتبر كيكة البسكويت البارد من أفضل أنواع الكيك كما أنها من أكثر أصناف الحلويات شهرة ويتم تقديمها في الكثير من المناسبات، فتتسم بأنها سريعة التحضير ولا تحتاج لوقت على الإطلاق في تحضيرها ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن.

مقادير تحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن:

تتسم المقادير بأنها سهلة الشراء ويتم الحصول عليها من أي متجر وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير يكة البسكويت الباردة بدون فرن:

علبة من البسكويت.

خمسة كؤوس من الحليب.

خمسة ملاعق كبيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من النوتيلا.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن:

تتسم طريقة التحضير بأنها لا تستغرق وقت ويتم تحضيرها بشكل سهل ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية خطوات طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن: