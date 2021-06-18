طريقة عمل كيكة الشوكولاتة البسيطة في الخلاط بمكونات اقتصادية

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة البسيطة ، من أفضل الوصفات التي نقدمها هي طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة سهلة واقتصادية بمكونات بسيطة، إليك اليوم نقدم طريقة عمل كيكة الشوكولاتة البسيطة في الخلاط مكونة من ثلاث طبقات، كل طبقة لذيذة من الكريمة وصوص الشوكولاتة، وستحصلين علي كيكة الشوكولاتة الهشة الاسفنيجة من وصفتنا ستنال إعجابك وإعجاب أسرتك.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة البسيطة في الخلاط

مقادير كيكة الشوكولاتة البسيطة تتوافر في كل مطبخ وهي كالتالي:

3 بيض.

كوب سكر.

نصف كوب زيت.

كوب ونصف دقيق.

كوب إلا ربع حليب.

باكو فانيليا.

3 ملاعق كاكاو خام كبيرة.

باكو بيكنج باودر.

في الخلاط الكهربائي قومي بإضافة السكر والبيض والفانليا والحليب والزيت، وقومي بخفق مكونات كيكة الشوكولاتة في الخلاط السائلة معاً.

السائلة معاً. في وعاء قومي بإضافة الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر وقومي بخلطهم معاً، ثم أضيفي خليط البيض السائل إليه واخلطيهم معاً بالمضرب اليدوي حتى يختفي الدقيق.

في صينية مقاس 25*40 مدهونة زيت ومرشوشة بالكاكاو، قومي بصب خليط كيكة الشوكولاتة البسيطة بها .

بها . قومي بوضعها في فرن علي درجة حرارة 170مئوية لمدة 25 دقيقة، وبعد أن يخبز كيكة الشوكولاتة نقوم بتسقيتها حتى تطري الكيكة.

خطوات التحضير

في مقالة سابقة قدمنا كيكة النسكافيه الباردة بدون فرن سريعة التحضير في 10 دقائق.

كوب حليب دافئ.

ملعقتان سكر.

ملعقة صغيرة نسكافيه.

ملعقة صغيرة كاكاو.

خليط تسقية كيكة الشوكولاتة

أضيفي جميع المكونات معاً حتى يذوبوا، ثم قومي بثقب الكيك وأضيفي إليه خليط التسقية تشربه الكيكة البسيطة، ونقوم بتحضير الطبقة الثانية من عمل كيكة الشوكولاتة في الخلاط.

4/3 كوب سكر.

3 ملاعق كبيرة نشا.

3 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة كاكاو.

3 كوب حليب.

ملعقة كبيرة زبدة.

رشة من الفانيليا.

طبقة الشوكولاتة الثانية

في حلة أضيفي جميع مكونات الطبقة الثانية معادا الزبدة، وقومي بتقليبها علي البارد، ثم ضعي الحلة علي النار متوسطة مع التقليب المستمر، وأضيفي الزبدة والفانليا مع التقليب حتى يثقل القوام.

ثم ضعي طبقة الشوكولاتة علي كيكة الشوكولاتة البسيطة واتركيها تتماسك وتبرد، ونقوم بتحضير طبقة الكريمة البيضاء.

1/2 كوب سكر.

3 ملعقة كبيرة نشا.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

3 كوب حليب.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

فانيليا.

طبقة الكريمة البيضاء

في وعاء ضيفي السكر والنشا والدقيق الحليب وتقليبهم قبل رفع الوعاء علي النار حتى يذوبوا، ثم قومي بوضعها علي النار مع التقليب حتى تثقل قوام الكريمة.

ثم أضيفي ملعقة الزبدة والفانليا حتى تسيح الزبدة، ثم قومي بوضع الكريمة البيضاء طبقة ثالثة علي طبقات كيكة الشوكولاتة البسيطة ونتركه يبرد، ونقوم بتحضير صوص الشوكولاتة السائحة في أخر خطوة من طريقة عمل كيكة الشوكولاتة البسيطة.

صوص كيكة الشوكولاتة البسيطة

صوص كيكة الشوكولاتة الاقتصادية بمكونات متوافرة وهي:

كوب ونص حليب.

ثلاث ملاعق سكر.

ملعقتين كاكاو.

ملعقتين نشا.

ملعقة زبدة.

100 جرام شوكولاتة.

في طاسة قومي بوضع جميع المكونات معادا الزبدة والشوكولاتة، قومي بتقليب المكونات علي البارد، ثم ارفعيها علي النار مع التقليب حتى تذوب كل المكونات وتثقل قوامها

ثم أضيفي الزبدة وقطع الشوكولاتة وضعيها علي وش كيكة الشوكولاتة البسيطة ونتركها تبرد، ثم تقدم باردة، وبذلك نكون أنهينا مقالتنا اليوم عن طريقة عمل كيكة الشوكولاتة البسيطة.