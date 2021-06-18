طريقة صبغ الحواجب بالبيت في دقيقة واحدة لن تحتاجي للذهاب للصالون بعد الأن

يمكن لشكل ولون حاجبيك أن يغير من مظهرك. حواجب محددة جيدًا تبرظ عينيك. ومع ذلك، قد يستغرق الأمر وقتًا وجهدًا لتزيين حواجبك وتصميمها. يقلل صبغ الحواجب من الوقت والجهد لمنحك حواجب أكثر سمكًا وامتلاءً. لا داعي للاندفاع إلى أقرب صالون لتلوين حواجبك، يمكنك القيام بذلك بسهولة في المنزل باستخدام مكونات آمنة مباشرة من مطبخك. في هذه المقالة، نناقش كيفية صبغ حواجبك في المنزل بأمان وطرق إبقائها ملوّنة لفترة أطول.

صبغ الحواجب بالمنزل

ما هو صبغ الحاجب؟ صبغ الحواجب هو عملية تحسين وتشكيل وتحديد الحواجب باستخدام صبغات شبه دائمة. تدوم لمدة أسبوعين تقريبًا وتقلل من متاعب الرسم والتشكيل والتصميم وملء حواجبك كل يوم بأقلام الحواجب والحشو. تمتزج الصبغات المستخدمة في صبغ الحاجب مع لون الحاجب الطبيعي ولا تبدو مرسومة.

فوائد صبغ الحواجب

أكثر أمانًا من الصبغات الكيميائية المستخدمة في الصالونات. تقضي المكونات الطبيعية على فرص الطفح الجلدي والآثار الضارة الأخرى.

صديقة للميزانية: التكاليف المتكررة لتلوين الحاجب في صالون محترف تحرق الجيب. المكونات الطبيعية متاحة بسهولة بتكلفة أقل بكثير.

التكاليف المتكررة لتلوين الحاجب في صالون محترف تحرق الجيب. المكونات الطبيعية متاحة بسهولة بتكلفة أقل بكثير. توفير الوقت: يستغرق صبغ حاجبيك في المنزل حوالي 15-20 دقيقة. يمكنك التنميق بسهولة وأنت مرتاح في منزلك بدلاً من تحديد موعد صالون.

يستغرق صبغ حاجبيك في المنزل حوالي 15-20 دقيقة. يمكنك التنميق بسهولة وأنت مرتاح في منزلك بدلاً من تحديد موعد صالون. قابلة للتخصيص: يمكنك تعديل المكونات وتجربة المكونات للحصول على الظل الذي تختاره. ومع ذلك، عند استخدام المكونات الطبيعية، قد لا تكون النتيجة متسقة دائمًا.

كيفيه تلوين الحواجب بالمنزل بطريقه طبيعية

صبغ الحواجب بالقهوة كل ماعليك هو أحضار المكونات المذكورة واتباع الخطوات بكل سهولة: سوف تحتاج

2 ملاعق كبيرة من القهوة المطحونة

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو

2 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة عسل

فرشاة ملفوفة

ساعة توقيت أو مؤقت

2 فوطة قطنية أو مناديل ورقية

الخطوة 1: تخلط جميع المكونات لتحضير عجينة ناعمة وسميكة. اتركي الخليط لبضع دقائق.

الخطوة 2: نظف الحواجب وجففها ومشطها بفرشاة.

ملاحظة: على الرغم من أن المكونات الطبيعية لن تلطخ الجلد، يمكنك وضع الفازلين على الجلد حول الحاجبين كإجراء وقائي.

الخطوة 3: ضعي المعجون بفرشاة مسطحة أو قطن الأذن على حاجبك. ابدأ من الزاوية الداخلية وشق طريقك للخارج.

الخطوة 4: اتركي الخليط لمدة نصف ساعة. إذا كنت تريد صبغة أغمق، اتركها لفترة أطول حسب راحتك.

الخطوة 5: بعد الوقت المحدد، امسح اللون بقطعة قطن مبللة.

الخطوة 6: اتبعي نفس العملية على الحاجب الثاني.

بمجرد أن يجف حاجبيك، فأنت الآن جاهز.

ملاحظة: تعتبر هذه الطريقة خيارًا ممتازًا إذا كنت قد قمت بشمع الحواجب أو لفتها حديثًا حيث أن هناك فرصًا منخفضة للتهاب البصيلات المفتوحة أو تهيجها. تساعد هذه القهوة وزيت جوز الهند ومزيج العسل على تهدئة الجلد الخام.

خطوات صبع الحواجبصبغ الحواجب بالحناء

تذكر أن الحناء لها لون برتقالي. ومن ثم فإنه قد يناسب ذوي الشعر المحمر إلى البني المحمر، سواء كان طبيعيًا أو مصبوغًا. سوف تحتاج:

2 ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء العضوي.

ملعقة صغيرة من مسحوق النيلة (اختياري)

ملعقة واحدة صغيرة من الفازلين أو زيت جوز الهند

1 ملعقة كبيرة ماء

فرشاة ملفوفة

ساعة إيقاف أو مؤقت على الهاتف

2 فوطة قطنية أو مناديل ورقية

خطوات الصبغ بالحناء

الخطوة 1: اخلطي مسحوق الحنة والماء في وعاء لتشكيل عجينة. تأكد من أنها ليست سائلة. أضيفي قليلًا من مسحوق النيلي إذا كنتِ تريدين صبغة بني-بورجوندي.

الخطوة 2: نظفي حاجبيك ومشطيه بفرشاة ملفوفة. ضعي الفازلين حول الحاجبين. احرصي على عدم وضع الجل على الحاجبين.

الخطوة 3 : ضعي الصبغة على حاجبيك بقطعة قطن أو فرشاة مسطحة. ابدأ من الزاوية الداخلية وشق طريقك للخارج.

الخطوة 4: قد يجف معجون الحناء ويتقشر. لمنع ذلك، أغلق الحاجبين بلفافة ملتصقة. قومي بفرد الغلاف اللاصق على حاجبك لإزالة أي فقاعات هواء.

الخطوة 5: اترك الغلاف اللاصق والصبغة لمدة ثلاث ساعات للحصول على لون لائق.

الخطوة 6: قم بإزالة الغلاف اللاصق بعد الوقت المحدد واغسل الحواجب بماء بدرجة حرارة الغرفة.