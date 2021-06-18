طريقة عمل قهوة ستار باكس في دقيقة واحدة في المنزل وغير مكلفة وسهلة

إذا كنت من محبين قهوة ستار باكس أو مشروبات ستار باكس العادية فهذه المقالة كتبت خصيصا لك، نعلم جميعا أن أسعار ستاربكس غالية جدا وبعض الأيام لا نستطيع أن نشتريها كل يوم، وأيضا مع تفشي الوباء لا نستطيع أن نخرج من المنزل كل يوم لكى نشترى مشروبنا المفضل، فأليك افضل طريقة صنع مشروبك من المنزل بطريقة غير مكلفة.

قهوة ستار باكس

تعرف أيضا على طريقة صنع مشروبات ستاربكس، مثلج الكرمل ماكياتو: ربما يكون أكثر مشروب منتشر على إلانستجرام في هذه القائمة، الكراميل المثلج ماكياتو يبدو صعبًا لأن الإسبريسو يتألف من طبقات جميلة جدًا على الحليب، لكنني أعدك أنه بسيط للغاية، بفضل وصفة الكراميل ماكياتو المثلجة.

ستحتاج إلى الحصول على شراب الفانيليا وشراب الكراميل أيضًا، بالإضافة إلى بعض صلصة الكراميل لأسفل الكوب.

عند سكب الإسبريسو الخاص بك، تحرك ببطء وسوف تتراكم القهوة بشكل طبيعي فوق الحليب.

أعرف أن الكثير من الناس يختارون مزج ذلك حتى يمتزجوا، لكنني في الواقع أستمتع به منفصلين.

باشن تي ليمونادة

للحصول على وصفة Copycat Starbucks Passion Tea Lemonade هذه، ستحتاج إلى شاي، ستحتاج إلى غلي الماء ونقع الشاي أولاً وقبل كل شيء، لأن الشاي لا يذوب إلى أقصى حد في الماء البارد. ستحتاج أيضًا إلى إضافة السكر الآن (إذا اخترت ذلك) لنفس السبب سيذوب بشكل أفضل في الشاي الساخن. عندما تغلي الماء وتشعر بالرضا عن الشاي الخاص بك ، قم بتبريده لفترة قصيرة. عندما يصبح جاهزًا ، املأ كوبك بالثلج. النسبة الموصى بها لليمونادة شاي العاطفة هي جزء واحد من الشاي وجزأين من عصير الليمون. بهذه الطريقة ستكون حلوة بشكل طبيعي.

شاي لاتيه شاي

ذا كانت المقالة لا تحتوى على مشروبك المفضل، يمكنك الاطلاع على طريقة صنع ستار باكس في المنزل، هذا المشروب هو أحد أكثر المشروبات مبيعًا في ستاربكس. ستحتاج إلى القرفة والهيل وجوزة الطيب والقرنفل والزنجبيل بالإضافة إلى العسل والشاي الأسود والحليب (والماء بالطبع).

والطريقة سهلة جدا كل ما عليك هو عمل الشاي بطريقتك المفضلة.

ثم أضافه جميع المكونات على الشاي.

وأخيرا قوم بالاستمتاع به.

استخدم الحليب أو الشوكولاتة الداكنة، أو اخلطهما معًا للحصول على نكهة متعددة الطبقات.

ولا تخلط بين مستخلص النعناع ومستخلص النعناع، لذا استخدمه حسب ذوقك، لكن الكمية الموصى بها تتراوح بين 1/8 و 1/4 ملعقة صغيرة.

أعتقد أن الشوكولاتة تجعل هذا المشروب حلوًا كثيرًا، لكن لا تتردد في تجربة المزيد من السكر أو العسل أو أي نوع آخر من التحلية قد ترغب فيه.

ضع فوقها الكريمة المخفوقة وعصي الحلوى المكسرة.

موكا بالنعناعفلات وايت

الآن ستعرف كيف تصنع شيئًا ما للتغلب على كل إجهادك وإرهاقك، إن مفتاح الحصول على بياض مسطح ناجح هو الحليب الناعم الرغوي. إذا كان لديك بالفعل جهاز رغوة، فقد حان الوقت لاستخدامه إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك خلط الحليب أو خفقه حتى يصبح رغوة. كل ما عليك فعله هو صب الحليب على القهوة عندما تكون راضيًا عن الرغوة. أضف السكر حسب الرغبة، لكن هذا مشروب أعتقد أنه أفضل بدون التحلية.