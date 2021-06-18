طريقة عمل ريزو كنتاكي وسر صوص كنتاكي علي الطريقة الأصلية

طريقة عمل ريزو كنتاكي ، من أشهر الوجبات التي يحب تناولها الجميع، ولا يختلف علي طعمها اللذيذ أحد، هي وجبة أرز كنتاكي مع وجبة ستربس الدجاج المقرمش التي تعد أفضل وجبات مطاعم كنتاكي الشهيرة حول العالم، وفي هذه المقالة نقدم لكم طريقة عمل ريزو كنتاكي وسر صوص كنتاكي الشهير علي الطريقة الأصلية.



طريقة عمل ريزو كنتاكي بالمكونات

مقادير رز ريزو كنتاكي بسيطة وسهلة، والنتيجة ستبهرك بطعم رائع والمكونات متوافرة لديك، إليك مكونات ريزو كنتاكي :

بصله كبيره مقطعه مكعبات صغيرة.



ملعقه كبيره ثوم مفروم ناعم.

5 مكعبات مرقه دجاج.



ملعقه كبيره كارى.

1/2 كوب باربكيو صوص.

1/2 كوب كاتشاب.

2 ملعقة ونصف كبيره صويا صوص.

ملعقه صغيره ثوم بودره.

فلفل اسود حسب الرغبة.



في وعاء علي النار مرتفعة، أضيفي مكعب من الزبدة حتى يسيح، وأضيفي إليه مكعبات البصل حتى تذبل، ثم أضيفي ملعقة من الثوم المهروس، ثم أضيفي 4 أو 5 مكعبات من مرقة الدجاج حتى تذوب المرقة، وإليها أضيفي ملعقة من الكاري كبيرة وإليه 1/2 كوب من صوص الباربكيو و 1/2 كوب كاتشاب وملعقتان ونصف من الصويا صوص، وإليه ملعقة من الثوم باودر صغيرة.

وقومي بتقليبهم وأضيفي ملح والفلفل حسب الرغبة يمكنك معرفة طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش وسر تتبيلة كنتاكي في المنزل من مقالتنا السابقة).

ثم أضيفي مقدار الرز، وقومي بتقليبهم مع الخلطة، وأضيفي إليه الماء يغطي ريزو كنتاكي واتركيه حتى يستوي وقومي بتقليبه حتى تتضمني تسوية أرز ريزو كنتاكي، ونقوم بتحضير الصوص اللذيذ.

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1/2 كوب صوص باربكيو.

ملعقه كبيره كاتشاب.

ملعقه صويا صوص كبيرة.



صلصة حاره (أختياري).

ملعقه كبيره عسل نحل.

صوص كنتاكي الشهير

قومي بتقليب مكونات صوص كنتاكي الشهير في وعاء، ثم أحفظيه في زجاجة، وقومي باستخدامه في عند تقديم الوجبة، وبذلك نكون أتمنا مقالتنا اليوم عن طريقة عمل ريزو كنتاكي.