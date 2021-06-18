طريقة عمل القهوة المثلجة علي طريقة ستاربكس بطريقة غير مكلفة وسريعة

سنتعلم طريقة عمل القهوة المثلجة بأنواعها في البيت علي طريقة ستاربكس وأشهر الكافيهات بطريقة سريعة وغير مكلفة، تعد القهوة من أشهر المشروبات العالمية التي يتناولها الجميع في أنحاء العالم وذلك لتميزها بالمذاق اللذيذ والمميز لها، وهناك أنواع كثيرة من القهوة فهناك القهوة العربية والفرنسية والقهوة التركية الشهيرة، وسوف نتعرف علي طريقة عملها في المنزل.

طريقة عمل القهوة المثلجة

يمكنك إعداد القهوة بطرق كثيرة فيمكنك تناولها ساخنة أو مثلجة، لذلك سوف نتعلم طريقة عمل القهوة الباردة في البيت علي طريقة الكافيهات.

القهوة الفرنسية المثلجة

المكونات

ملعقتان كبيرتان من القهوة

نصف كوب من منقوع اليانسون

ملعقة كبيرة من صوص الشكولاته

كوب ونصف من كريمة الخفق

3 ملاعق كبيرة من الشكولاتة المبشورة

عشرة مكعبات من الثلج

طريقة الإعداد

نحضر الخلاط الكهربائي ثم نضع فيه نصف كمية الكريمة المخفوقة، ثم نضع فيها الثلج والقهوة ونخلطهم جيدا مع بعض.

نضيف بعد ذلك صوص الشكولاته إلى ذلك الخليط ونقوم بخلطهم مرة أخري.

قومي بأخر خطوة وهي وضع منقوع اليانسون إلي الخليط وخلطهم جيدا حتي يصبح الخليط متجانس ببعضه.

نقوم بصب القهوة في أكواب التقديم ثم نقوم بتزينيها بكريمة الخفق والشكولاتة المبشورة ونقدمه.

أيس أمريكانو كافيه

المكونات

نصف كوب من الحليب

ملعقتان من السكر

كوب من الماء الفاتر

ملعقتان كبيرتان من قهوة الأسبريسو

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة التحضير

نحضر إناء ونضع فيه الماء والقهوة والسكر ونقلبها حتي تغلي المكونات وتتجانس مع بعضها.

نقلب المكونات ونتركها تغلي لمدة دقتين ثم نطفئ النار ونضع الفانيليا فيها ونتركها حتي تبرد تماما.

نحضر قوالب الثلج المخصصة ونضع فيها نصف كمية القهوة ونضعها في الفريزر تتجمد.

قومي بعد ذلك بأخذ القهوة المجمدة ووضعها في أكواب التقديم ثم نصب عليها باقي القهوة السائلة.

نقوم بأخر خطوة وهى وضع الحليب فيها بدون تقليب ثم تصبح جاهزة ونقدمها.

القهوة الباردة بالكراميل

المكونات

كوب من الحليب الطازج

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر

ملعقتان كبيرتان من صوص الكراميل

ملعقة صغيرة من القهوة

ملعقتين كبيرتين من كريمة الخفق

ملعقة كبيرة من الكاكاو

ثلاثة مكعبات من الثلج

طريقة الإعداد

نجهز الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع فيه الثلج والحليب والسكر ونقوم بخلطهم مع بعضهم.

نقوم بإضافة الكاكاو والقهوة إلى الخليط مع وضع الكريمة ونقوم بتقليبهم جيدا مع بعضهم.

نصب القهوة في أكواب التقديم ونقوم بتزينيها بصوص الكراميل وبعض قطع الثلج ونقدمها.

هكذا نكون قدمنا لكم طريقة عمل القهوة المثلجة والقهوة الباردة بالكراميل وايضآ القهوة الفرنسية المثلجة و طريقة عمل أيس أمريكانو كافيه.