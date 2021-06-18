سر نجاح الخيار المخلل المشطشط المقرمش في البيت احلي من الجاهز

الخيار المخلل هو من أكثر أنواع المخللات التي يحبها الجميع حيث أن المخلل يعتبر من المقبلات الي تساعد على الاكل وهناك الكثير من الأشخاص لا يستطيعون الأستغناء عن المخلل بصفة عامة على سفرة الطعام ونجد أن من أهم المخللات هو الخيلر المخلل، وهناك أسرار للخيار المخلل حتى يطلع معكي ناجح ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل الخيار المخلل أحلى من المحلات. طريقة عمل الخيار في المنزل: المكونات خيار صغير .

كوب من الماء.

معلقتين كبار من الملح الخشن.

ورق غار.

معلقتين من الشطه الحارة.

ربع كوب من الخل الابيض.

ثوم مفروم. المكونات طريقة التحضير: نقوم بغسل الخيار جيدا وتقطيعه الى قطع مناسبة لكي ولأسرتك حسب الرغبة.

ثم نقوم بأحضار برطمان زجاجي لتخليل الخيار.

ثم نقوم بوضع جميع المكونات سابقة الذكر في هذا البرطمان الخل والماء والشطه والثوم المفروم ثم نقوم برج هذا البرطمان جيدا حتى تختلط جميع المكونات معا.

ثم نقوم بوضع الخيار مع المكونات السابقة ثم نقوم برج البرطمان جيدا حتى يختلط مع المكونات السابقة.

ونقوم بزيادة الخيار بالماء حتى يتم تغطية الخيار بالماء ثم نقوم بغلق الخيار بأحكام حتى لا يدخل له الهواء.

ثم نتركه لمدة يومين ويمكن حفظه في المطبخ أو تحت السرير أو في الثلاجه ويفضل حفظه في الثلاجة لمدة ثلاثة أسابيع. نصائح عند تخليل الخيار المخلل : تأكد من احكام غطاء البرطمان جيدا حتى لا يدخل له الهواء الى البرطمان.

لا بد من أن تكون المياه تغطي الخيار حتى يتم تخليل الخيار بالكامل.

يمكنك عمل المخلل السوري فهو طعمه شهي أكثر فهو مثل المخلل المصري والسابق شرحه ولك يتم وضع له القليل من السكر. نصائح عند تخليل الخيار المخلل : الوسوم

الخيار المخلل هو من أكثر أنواع المخللات التي يحبها الجميع حيث أن المخلل يعتبر من المقبلات الي تساعد على الاكل وهناك الكثير من الأشخاص لا يستطيعون الأستغناء عن المخلل بصفة عامة على سفرة الطعام ونجد أن من أهم المخللات هو الخيلر المخلل، وهناك أسرار للخيار المخلل حتى يطلع معكي ناجح ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل الخيار المخلل أحلى من المحلات. طريقة عمل الخيار في المنزل: المكونات خيار صغير .

كوب من الماء.

معلقتين كبار من الملح الخشن.

ورق غار.

معلقتين من الشطه الحارة.

ربع كوب من الخل الابيض.

ثوم مفروم. المكونات طريقة التحضير: نقوم بغسل الخيار جيدا وتقطيعه الى قطع مناسبة لكي ولأسرتك حسب الرغبة.

ثم نقوم بأحضار برطمان زجاجي لتخليل الخيار.

ثم نقوم بوضع جميع المكونات سابقة الذكر في هذا البرطمان الخل والماء والشطه والثوم المفروم ثم نقوم برج هذا البرطمان جيدا حتى تختلط جميع المكونات معا.

ثم نقوم بوضع الخيار مع المكونات السابقة ثم نقوم برج البرطمان جيدا حتى يختلط مع المكونات السابقة.

ونقوم بزيادة الخيار بالماء حتى يتم تغطية الخيار بالماء ثم نقوم بغلق الخيار بأحكام حتى لا يدخل له الهواء.

ثم نتركه لمدة يومين ويمكن حفظه في المطبخ أو تحت السرير أو في الثلاجه ويفضل حفظه في الثلاجة لمدة ثلاثة أسابيع. نصائح عند تخليل الخيار المخلل : تأكد من احكام غطاء البرطمان جيدا حتى لا يدخل له الهواء الى البرطمان.

لا بد من أن تكون المياه تغطي الخيار حتى يتم تخليل الخيار بالكامل.

يمكنك عمل المخلل السوري فهو طعمه شهي أكثر فهو مثل المخلل المصري والسابق شرحه ولك يتم وضع له القليل من السكر. نصائح عند تخليل الخيار المخلل :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح الخيار المخلل المشطشط المقرمش في البيت احلي من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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