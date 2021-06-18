طرق عمل ايس كريم لايت للرجيم وإنقاص الوزن بدون حرمان وطعم خيالي

طرق عمل ايس كريم لايت ، الرجيم ليس معناه حرمان من كل شيء، فيمكنك الاستمتاع بكل ما تحبين تناوله بطرق بسيطة وبتحضيره بطرق صحية جدًا لا تتسبب في زيادة الوزن، مثل إمكانية تحضير ايس كريم لايت للرجيم، وفي خلال هذا المقال سنقدم لكِ سيدتي أفضل وصفات لإعداد آيس كريم لايت للرجيم بطعم شهي ولذيذ يساعد في الحفاظ على وزنك وتستمتعين بطعمه الشهي واللذيذ. طرق عمل ايس كريم لايت أولًا:- طريقة عمل ايس كريم الفراولة لايت المكونات نصف كوب من الفراولة المقطعة.

كوب من الزبادي الطبيعي بدون دسم.

نصف كوب من الحليب بدون دسم.

ثلاثة ملاعق صغيرة من العسل الطبيعي.

رشة من الملح.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا. طريقة التحضير ضعي كلًا من الزبادي + الفاكهة + الحليب في وعاء واتركيها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.

ثم ضعي الثلاثة مكونات معًا في وعاء الخلاط الكهربائي واخفقي الثلاثة مكونات معًا جيدًا.

اسكبي معها العسل والملح والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

ضعي الخليط في وعاء عميق واتركيه في الثلاجة حتى يصبح جاهز للتقديم.

يمكنك تزيين الآيس كريم بقطع الفراولة الطازجة. وصفات أخرى لعمل ايس كريم لايت للرجيم طرق عمل ايس كريم لايت أولًا:- طريقة عمل ايس كريم الفراولة لايتطريقة التحضيروصفات أخرى لعمل ايس كريم لايت للرجيم مكونات آيس كريم شوكولاتة لايت نصف كوب من الكاكاو الخام.

ثمرتان من الموز مقطع ومجمد.

نصف كوب من الحليب خالي الدسم. مكونات آيس كريم عين الجمل لايت ثمرتان من الموز المجمد المقطع.

نصف كوب من الحليب خالي الدسم.

كوب من العسل الأبيض.

1 كوب من عين الجمل مبشور.

فانيليا. مكونات آيس كريم بينا كولادا لايت ثمرتان من الموز المجمد.

كوب من الحليب كامل الدسم.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب من القهوة اسبريسو.

كوبان من الكريمة المخفوقة. مكونات آيس كريم عين الجمل لايتمكونات آيس كريم بينا كولادا لايت مكونات آيس كريم الخوخ لايت ثمرة من الموز المجمد.

كوب من الكريمة المخفوقة.

كوب من الخوخ المقطع. للتزين حبات من الكريز.

شرائح من الأناناس.

شرائح من الخوخ. طريقة التحضير يتم خفق كل المكونات الخاصة بنوع الآيس كريم الذي سيتم تحضيره في الخلاط الكهربائي.

ثم اسكبي الخليط في الأكواب واتركيه في الثلاجة حتى يصبح بارد أو قدميه على الفور.

في حال تحضير آيس كريم عين الجمل اتركي القليل منهم حتى تضيعيه في آخر خطوة للتزيين. مكونات آيس كريم الخوخ لايتللتزينطريقة التحضير الوسوم

طرق عمل ايس كريم لايت ، الرجيم ليس معناه حرمان من كل شيء، فيمكنك الاستمتاع بكل ما تحبين تناوله بطرق بسيطة وبتحضيره بطرق صحية جدًا لا تتسبب في زيادة الوزن، مثل إمكانية تحضير ايس كريم لايت للرجيم، وفي خلال هذا المقال سنقدم لكِ سيدتي أفضل وصفات لإعداد آيس كريم لايت للرجيم بطعم شهي ولذيذ يساعد في الحفاظ على وزنك وتستمتعين بطعمه الشهي واللذيذ. طرق عمل ايس كريم لايت أولًا:- طريقة عمل ايس كريم الفراولة لايت المكونات نصف كوب من الفراولة المقطعة.

كوب من الزبادي الطبيعي بدون دسم.

نصف كوب من الحليب بدون دسم.

ثلاثة ملاعق صغيرة من العسل الطبيعي.

رشة من الملح.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا. طريقة التحضير ضعي كلًا من الزبادي + الفاكهة + الحليب في وعاء واتركيها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.

ثم ضعي الثلاثة مكونات معًا في وعاء الخلاط الكهربائي واخفقي الثلاثة مكونات معًا جيدًا.

اسكبي معها العسل والملح والفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

ضعي الخليط في وعاء عميق واتركيه في الثلاجة حتى يصبح جاهز للتقديم.

يمكنك تزيين الآيس كريم بقطع الفراولة الطازجة. وصفات أخرى لعمل ايس كريم لايت للرجيم طرق عمل ايس كريم لايت أولًا:- طريقة عمل ايس كريم الفراولة لايتطريقة التحضيروصفات أخرى لعمل ايس كريم لايت للرجيم مكونات آيس كريم شوكولاتة لايت نصف كوب من الكاكاو الخام.

ثمرتان من الموز مقطع ومجمد.

نصف كوب من الحليب خالي الدسم. مكونات آيس كريم عين الجمل لايت ثمرتان من الموز المجمد المقطع.

نصف كوب من الحليب خالي الدسم.

كوب من العسل الأبيض.

1 كوب من عين الجمل مبشور.

فانيليا. مكونات آيس كريم بينا كولادا لايت ثمرتان من الموز المجمد.

كوب من الحليب كامل الدسم.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

نصف كوب من القهوة اسبريسو.

كوبان من الكريمة المخفوقة. مكونات آيس كريم عين الجمل لايتمكونات آيس كريم بينا كولادا لايت مكونات آيس كريم الخوخ لايت ثمرة من الموز المجمد.

كوب من الكريمة المخفوقة.

كوب من الخوخ المقطع. للتزين حبات من الكريز.

شرائح من الأناناس.

شرائح من الخوخ. طريقة التحضير يتم خفق كل المكونات الخاصة بنوع الآيس كريم الذي سيتم تحضيره في الخلاط الكهربائي.

ثم اسكبي الخليط في الأكواب واتركيه في الثلاجة حتى يصبح بارد أو قدميه على الفور.

في حال تحضير آيس كريم عين الجمل اتركي القليل منهم حتى تضيعيه في آخر خطوة للتزيين. مكونات آيس كريم الخوخ لايتللتزينطريقة التحضير

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