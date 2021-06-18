طريقة عمل الفتة المصرية بطشة الخل والتوم الشهية بطعم المطاعم الكبري

طريقة عمل الفتة في الأيام القليلة القادمة سوف تحتفل الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحي المبارك الذي يتميز بأكلاته الدسمة المميزة اللذيذة وأهم الوجبات التي يجتمع عليها كل أفراد الأسرة بعد تأدية صلاة العيد هي الفتة المصرية فهي الوجبة الرئيسية تتكون من الأرز ،اللحمة، الخبز المفقع المنفوخ ، صوص الصلصلة، مرقة اللحمة، طشة الخل والثوم.

طريقة عمل الفتة المصرية

وتختلف كل بلد عن الأخري في طريقه طهيها وتقديمها منها الفتة المصرية، السورية، الفلسطنية، اللبنانية، السعودية. يقدم بجانبها اللحم المسلوق والسلطات. تحتوي الفتة على فيتامين B المركب المقوي للأعصاب، مضادات الأكسدة، وأليكم طريقة جديدة في تقديم الفته بطعم المحلات.

طريقة عمل الفتة

مكونات الفتة والشوربة



نصف كيلو أرز مصري.

كيلو لحمة حسب الرغبة.

بصلة متوسطة مفرومة

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقتان صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ورق لوري.

مكعب مرقة لحمة.

مكونات الصلصة

كيلو طماطم.

ملعقتان كبيرة معجون صلصة طماطم.

ملعقتان كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

زيت نباتي.

مكونات الطشة

ثلاث ملاعق كبيرة ثوم مفروم.

ربع كوب خل.

ماء.

مكونات خبز الفتة

خبز حسب عدد الأفراد.

زبده أو سمن.

زيت نباتي.

نغسل الأرز جيدا.

نضع حله مناسبة على النار.

نضع ملعقتان كبيرة من الزيت.

نضيف الأرز ونقلبه قليلا.

نضيف مقدار مناسب من شوربة المرقة.

نترك الأرز على النار حتي يتشرب.

ثم نخفض النار، نتركه حتي ينضج.

طريقة تحضير مرقة اللحمة

نغسل اللحمة جيدا.

نضع حلة على النار بها ماء.

عندما يسخن الماء.

نضع اللحمة، ورق لوري، حبهان.

نتركها على النار حتي تنضج.

نغسل الطماطم جيدا ونزيل العنقود.

نقطع الطماطم إلي نصفين.

نضع الطماطم في الخلاط الكهربائي.

نضع نصف كوب من الماء الفاتر.

نطحنها جيداً، تصفي بمصفاه.

نضع حلة على النار.

نضع ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

نضيف الثوم، ثم نشوحه.

حتي يصبح لونه ذهبي.

نضع الصلصلة، معجون الصلصلة على الثوم.

نضيف السكر، الملح، الفلفل الأسود.

نتركها على النار حتي تنضج.

طريقة عمل صلصلة الفتةطريقة عمل خبز الفتة

نقطع عدد مناسب من الأرغفة.

نضع قطع الخبز في صينية مناسبة.

نضع في طاسة صغيرة، زبدة وزيت.

نضعهم على النار حتي تذوب الزبدة.

نضعها على الخبز ونجروله.

نضعه تحت الشواية لمده خمس دقائق.

نضع طاسة على النار.

نضيف ملعقة سمن، ثوم.

نقلب الثوم حتي يحمر لونه.

نضيف الملح والخل.

ويرفع من النار.

نحضر أطباق التقديم.

نضع طبقة من الأرز، ثم الخبز.

نضع كمية مناسبة من مرقة اللحمة.

ثم طبقة أخري من الأرز.

نضع الصلصة، ثم طشة الخل والثوم.

يقدم بجانبها أطباق اللحمة والشوربة.

طريقة عمل طشة الخل والثوم