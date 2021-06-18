أسرع وصفة هندية لتطويل الشعر وتنعيمه وتكثيفه مكون سحري عجيب لتنائج رهيبة

أسرع وصفة هندية لتطويل الشعر ، قبل البحث عن الوصفات ينصح الخبراء بضرورة إتباع نظامًا غذائيًا متوازنًا لمساعدة شعرك على النمو بشكل أسرع بشكل طبيعي، يجب أن يحتوي النظام الغذائي على نسبة عالية من البروتين وكميات كافية من البيوتين وحمض الفوليك والفيتامينات D و A و C و E، إذا كنتِ تتبعين بالفعل نظام غذائي متنوع وصحي، فلا داعي لأخذ فيتامينات ومكملات إضافية، واليوم سنخبركِ بأسرع وأقوى وصفة هندية لتطويل الشعر وتكثيفه.

أسرع وصفة هندية لتطويل الشعر

لتحصلي على شعر طويل وناعم ولامع يجب إتباع هذه التصائح التي أخبرنا بها السيدات الهنديات، وهي ضرورة قص أطراف الشعر قصات منتظمة ما يصل إلى 0.5 سم كل 10-12 أسبوعًا لتجنب أطراف الشعر شديدة التقصف، سيتوقف الشعر عن التكسر ويظهر بصحة جيدة وحسن المظهر، فإن الشعر الصحي ينمو بشكل أسرع.

اغسلي شعرك بشكل صحيح

لتطويل الشعر وتنعيمه لابد أن تتأكدي من أن الشامبو والبلسم خالي من الكبريتات، بالإضافة إلى ذلك، يعد شطف الشعر بشكل دوري بالماء البارد فورًا بعد الغسيل طريقة رائعة لتسريع عملية نمو الشعر الطبيعي، فلا تتركي الشامبو لمدة قبل شطفه، فترك الشامبو أو البلسم يؤدي لمزيد من تلف الشعر.

الساتان للشعر

بالنسبة لأولئك اللواتي يحلمن بشعر طويل، فقد توصلت أحدث الدراسات العلمية أن أفضل وسادة يمكنكِ استخدامها هي وسادة من الساتان، وتخلصي من جميع أغطية وسائدك القطنية، فقد حان الوقت لاستبدال القطن بالحرير الناعم لحماية الشعر من الاحتكاك وامتصاص الرطوبة.

انسي تسريحة ذيل الحصان

يمكن أن تتسبب تسريحة ذيل الحصان في تلف كبير للشعر، كما أن شد الشعر للوراء وع استخدام رابطة شعر، يؤدي لتقطع الشعر من الأمام ويوؤدي إلى ظهور الصلع عند السيدات.

مشطي شعرك بشكل صحيح

لا تمشطي شعرك أبدًا وهو مبلل، لأنه يتمدد ويتكسر بسهولة، استخدمي مشطًا واسع الأسنان من الخشب لتمشيط الشعر الجاف بلطف لتجنب التشابك.

مكون سحري لتطويل الشعر

قومي باستخدام القليل من زيت الزيتون مع فصين من الثوم، وقطعة من الصوف، ودلكي فروة الرأس ومنابته بتلك الوصفة، وبعد أسبوعين فقط ستلاحظين كثافة ونعومة وأيضاَ هذه أسرع وصفة هندية لتطويل الشعر وإنباته من المقدمة.