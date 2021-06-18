كراتين قوي فعال لفرد الشعر بمكونات طبيعية بثمرة فاكهه واحدة

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني، طريقة عمل كراتين فعال لفرد الشعر بمكونات طبيعية من الأشياء التي ترغب معظم النساء الحصول على شعر مفرود وناعم بمكونات طبيعية، وذلك لأن الشعر المفرود هو حلم كل سيدة باعتباره أحد مقومات الجمال، لذلك تريد النساء معرفة طرق طبيعية لفرد الشعر تكون بنفس نتيجة مواد الفرد الأخرى وتعطي نتائج أفضل.

كراتين فعال لفرد الشعر بمكونات طبيعية

يعتبر الكراتين من أكثر المواد الطبيعية الموجودة في الجسم المسؤولة عن فرد الشعر ونعومته، وتختلف هذه المواد من شخص لآخر، لذلك تريد النساء تعزيز هذه المادة من خلال المكونات الطبيعية التي تحتوي على الكراتين الطبيعي.

في حين تلجأ بعض النساء إلى فرد الشعر باستخدام الكراتين الصناعي من أجل الحصول على نتيجة سريعة، ولكن في المقابل يؤدي إلى ضرر بالغ في الشعر فيؤدي إلى تلف الشعر وتساقطه، وذلك نتيجة للمواد الكيميائية الموجودة في المكونات المصنع منها الكرياتين، بجانب السعر المرتفعة جدا لعمل الكراتين.

لذلك أصبحت النساء تتجه إلى استخدام الوصفات الطبيعية، خاصة النساء الذين قاموا بتجربة الكراتين الصناعي، الذي أحدث أضرارا بالغة في الشعر مما يجعلهم لا يفكرون في تكرار هذه التجربة مرة ثانية.

وصفات طبيعية لعمل الكراتين الطبيعي لفرد الشعر

تتعدد الوصفات الطبيعية التي تحتوي على الكراتين الطبيعي الذي يعزز من نمو الشعر وزيادة لمعانه، لذلك نقدم أفضل طريقة لفرد الشعر بمواد طبيعية ومنها مايلي:

المكونات

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

موزة مهروسة.

بيضة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

في إناء نقوم بهرس الموزة جيدا ويمكن أن نضعها في الخلاط ثم نضيف البيضة وتخفق جيدا مع الموز.

نضيف العسل وزيت الزيتون ونخلط المكونات مرة ثانية مع بعض.

نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء صغيرة ونأخذ من الخليط ونضعه على الشعر، حتى نقوم بتغطية الشعر بالكامل بهذا الخليط.

يترك على الشعر من ساعتين إلى أربع ساعات ثم يغسل الشعر مع مراعاة إزالة جميع المكونات من الشعر.

ويمكن تنفيذ هذا المسك على الشعر مرتين في الأسبوع، حيث يعطي نتائج فورية ومن اكثر المسكات المجربة.

طريقة تحضير الكيراتين الطبيعي للشعر