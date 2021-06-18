بطعم التونة المعلبة طريقة عمل التونة في المنزل مثل الجاهزة مش هتشتريها من بره تاني

يرد يوميا على جميع وسائل التواصل الإجتماعي طريقة تحضير التونة في المنزل، حفاظا على صحة جميع أفراد المنزل من استخدام التونة الجاهزة التي تحتوي علي مجموعة كبيرة من الزيوت المهدرجة التي تؤثر سلبا علي صحة الإنسان، يحتوي سمك التونة على نسبة عالية من المعادن، التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة لممارسة حياته بشكل صحي.

مكونات عمل التونة في المنزل

نظراً لكثرة البحث عن طريقة عمل التونة في المنزل سوف نوضحها لكي سيدتي طريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة، لعمل التونة مثل المعلبة تماما ولا تختلف عنها شيء بالعكس فالتي نقوم بعملها في المنزل، تعتبر صحية اكثر وخالية من المواد الحافظة، كما يمكن ان يقوم أي شخص بعملها في المنزل بخطوات بسيطة وسريعة، وفي أي وقت يمكن عملها وتناولها في وجبة الغذاء اليكي المكونات.

المكونات:

نصف كيلو من سمك التونة.

ليمون.

مصفاة.

وعاء كبير.

سكينة.

علبة بلاستيك.

ملح أبيض.

توابل ناعمة.

نقوم بتنظيف السمك جيدا ونقعه في ماء وملح أبيض لمدة عشرة دقائق قبل البدء في الاستخدام.

نضع الوعاء الكبير على نار متوسطة ونضع به اربع اكواب من الماء الفاتر.

نحضر السمك ونقوم بنزع الجلد والعظم منه وبعد ذلك نقوم بتقطيع السمك إلى حلقات متوسطة السمك.

ثم بعد ذلك نضع المصفاة الألمونيوم على الوعاء الذي يحتوي على الماء.

يتم تسوية التونة علي البخار المتصاعد من الماء المغلي.

نقوم بإحضار غطاء نظيف وتغطية المصفاة.

تستغرق شرائح السمك من عشر دقائق الى عشرين دقيقة حتى تنضج جيدا ونحصل على تونة لذيذة وصحية.

من وقت إلى آخر نقوم بتقليب شرائح السمك على الجانب الأخر لكي تتم عملية التسوية على جميع الجوانب.

بعد مرور العشرون دقيقة نقوم بغلق النار.

ونضع التونة في طبق ونتركها لكي تبرد لمدة ساعة في درجة حرارة الغرفة العادية.

بعد مرور الساعة نحضر العلبة البلاستيك ونقوم بتنظيفها جيدا ونتركها حتى تجف تماما من الماء.

نضع التونة في العلبة البلاستيك ونضع فوقها أربع معالق من الزيت الأبيض الصحي، ومعلقة من الملح الأبيض والتوابل الناعمة.

نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض، ونضعها في الثلاجة لمدة يوم كامل وبعدها تقدم التونة بجوار العيش البلدي كوجبة غنية بالمعادن والفيتامينات اللازمة لبناء الجسم.

طريقة تحضير التونة