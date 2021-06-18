كيفية عمل ماسك الموز للوجه

قناع الموز للوجه طريقة غير مكلفة وسهلة لتغذية بشرتك بالرطوبة والفيتامينات مباشرة، من المعروف أن الموز غني بفيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وعلى الرغم من أن هذه العناصر الغذائية جيدة للاستهلاك، إلا أنها أظهرت أيضًا فوائد للبشرة من خلال التعرض الموضعي، يحتوي فيتامين سي على سجل حافل من النجاح في تحسين صحة الجلد، وقد وجد أن المغنيسيوم يساعد الأشخاص المصابين بالصدفية.

يعد وضع قناع الوجه مرة أو مرتين في الأسبوع طريقة جيدة للحفاظ على بشرتك نضرة، والعديد من المكونات الموجودة في الفاكهة هي نفسها الموجودة في منتجات العناية بالوجه باهظة الثمن، من خلال صنع القناع الخاص بك، فإنك تتخطى الحاجة إلى المواد الحافظة والمواد الكيميائية الأخرى التي تحافظ على الماسكات الجاهزة والمكونات المختلطة معًا.

اهرسي الموز

اهرسي الموز باستخدام شوكة. استمري في ذلك حتى تحصلي على مادة لزجة ، والتي يجب أن تستغرق دقيقة على الأقل أو نحو ذلك من الهرس. اخلطيه بالمكونات

أضيفي المكونات الأخرى إلى الموز ، واخلطيها عند إضافتها. بمجرد خلط جميع المكونات جيدًا معًا ، يجب أن يكون قوام خليط البانكيك السميك متناسقًا. أضيفي الماء إذا لزم الأمر

يمكنكِ دائمًا إضافة الماء إذا أردتي تخفيف قناعك قليلًا ، لكن لا داعي لذلك ؛ أنتِ لا تريدين أن يكون القناع متقطرًا جدًا بمجرد وضعه على وجهك. اسحبي شعرك للخلف

دعي قناعك \لمدة دقيقة بينما يزيل كل الشعر عن وجهك. ضعيه على شكل ذيل حصان. ضمان بشرة نظيفة

يجب أن تكون البشرة نظيفة نسبيًا لكن لا داعي لغسل وجهك. ومع ذلك ، إذا كنت تضعين المكياج ، فعليك بالتأكيد إزالته أولاً. ضعي قناع الوجه

قومي بوضع القناع على وجهك برفق باستخدام أصابعك. ابدأي بالخدين ، ثم الذقن ، ثم الجبين أخيرًا. اتركي مساحة كبيرة حول عينيك. إذا دخلت في عينيك ، اغسليها جيدًا بالماء البارد في الحوض. انتظري من 10 إلى 15 دقيقة ، بينما يقوم الماسك بعمله. قومي بإزالة الماسك برفق

استخدمي منشفة لطيفة لإزالة القناع. لا يحتاج القناع إلى الجفاف حتى يكون جاهزًا للإزالة. يجف ويرطب

جففي وجهك ثم قومي بترطيبه أو استخدمي أي سيروم أو كريمات تستخدمينها عادة بعد غسل وجهك.

طريقة صنع ماسك الموز للوجه

تنبيهات أخيرة

يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من رقائق الشوفان الكاملة وملعقة صغيرة من الماء إلى وصفة ماسك الوجه أعلاه لإنشاء ماسك أكثر سمكًا يقشر قليلاً عند شطفه.

يعتبر ماسك الموز رائعًا للبشرة الجافة ، حيث سيكون مرطبًا ومهدئًا ، ولكن إذا كانت بشرتك دهنية ، يمكنك استخدامه أيضًا – فهو سيضيف الرطوبة إلى بشرتك.