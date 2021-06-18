طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة والبشامل في المنزل

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تعد طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة والبشامل من أشهر الأصناف المحببة لدى الشعب المصري، بل وتشتهر أيضاً بكثرة في معظم الدول العربية، ولكنها في مصر دائما ما تتربع على موائد العزومات والمناسبات المختلفة فالكثيرين يفضلون تناول الرقاق بدلاً من صينية الجلاش باللحمة، وبالطبع هناك فارق في المذاق والقيمة الغذائية أيضاً، حيث أن صينية الرقاق باللحمة المفرومة والبشامل تحتوي على العديد من العناصر الغذائية اللازمة للجسم مثل البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والزنك وغيرهم العديد، حيث يعتبر وجبه غذائية متكاملة في حد ذاته، ولكن لا يجب أن ننسى أنه أيضاً يحتوي على نسبة من الكوليسترول ولذلك لا يعتمد عليه من الأطباق الرئيسية.طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة والبشامل:
من الطرق المتعارف عليها في عمل الرقاق بدون بشامل، ولكن بعد تجربة هذه الإضافة البسيطة إلى صينية الرقاق سوف تعشقين مذاقها بهذه الطريقة، بالإضافة إلى الرائحة الذكية التي سوف تجذب كل أسرتك واليكم الخطوات والمقادير كما يلي؛المكونات والمقادير:
- كيلو من الرقاق الناشف.
- نصف كيلو من اللحم المفروم المعصج.
- شوربة ساخنة.
- صوص البشاميل متوسط القوام.
- كوب من اللبن.
- بيضتين.
- ملح وفلفل أسود.
- 2 ملاعق كبيرة من السمن البلدي الذائب.
- في صينية واسعة قومي بسكب الشوربة حتى تتمكني من بل الرقاق بسهولة دون كسره.
- ثم أحضري صينية بنفس حجم ورقة الرقاق وادهنيها ببعض السمن أو الزيت وضعي بها القليل من صوص البشاميل، وبعد أن تغمسي الرقاقة جيداً في الشوربة ضعيها في الصينية وتغطيها بمسحة بسيطة من السمن البلدي الذائب.
- كرري نفس الخطوات حتى تنتهى من النصف الأول من الصينية بعد ثلاث أو أربع ورقات حسب الرغبة.
- ثم أضيفي اللحم المعصج في المنتصف ووزعيه جيداً، ومن ثمة أعيدي الخطوة الأولى مرة أخرى وبللي الرقاقات المتبقية وضعيها فوق اللحم المفروم ولا تنسي مسحة السمن البلدي بين كل طبقة والأخرى.
- عند الانتهاء قومي بإضافة البيض إلى كوب الحليب مع رشه من الملح والفلفل الأسمر وامزجيهم جيداً، ثم قومي بسكبها فوق صينية الرقاق، ومن ثمة قومي بتقطيعها إلى مربعات أو مثلثات حسب الرغبة.
- وأضيفي إليها صوص البشاميل حتى تغطي الوجه جيداً ومن ثمة أدخليها إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة 180° حتى تحصلي على اللون الذهبي الرائع.
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تعد طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة والبشامل من أشهر الأصناف المحببة لدى الشعب المصري، بل وتشتهر أيضاً بكثرة في معظم الدول العربية، ولكنها في مصر دائما ما تتربع على موائد العزومات والمناسبات المختلفة فالكثيرين يفضلون تناول الرقاق بدلاً من صينية الجلاش باللحمة، وبالطبع هناك فارق في المذاق والقيمة الغذائية أيضاً، حيث أن صينية الرقاق باللحمة المفرومة والبشامل تحتوي على العديد من العناصر الغذائية اللازمة للجسم مثل البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والزنك وغيرهم العديد، حيث يعتبر وجبه غذائية متكاملة في حد ذاته، ولكن لا يجب أن ننسى أنه أيضاً يحتوي على نسبة من الكوليسترول ولذلك لا يعتمد عليه من الأطباق الرئيسية.طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة والبشامل:
من الطرق المتعارف عليها في عمل الرقاق بدون بشامل، ولكن بعد تجربة هذه الإضافة البسيطة إلى صينية الرقاق سوف تعشقين مذاقها بهذه الطريقة، بالإضافة إلى الرائحة الذكية التي سوف تجذب كل أسرتك واليكم الخطوات والمقادير كما يلي؛المكونات والمقادير:
- كيلو من الرقاق الناشف.
- نصف كيلو من اللحم المفروم المعصج.
- شوربة ساخنة.
- صوص البشاميل متوسط القوام.
- كوب من اللبن.
- بيضتين.
- ملح وفلفل أسود.
- 2 ملاعق كبيرة من السمن البلدي الذائب.
- في صينية واسعة قومي بسكب الشوربة حتى تتمكني من بل الرقاق بسهولة دون كسره.
- ثم أحضري صينية بنفس حجم ورقة الرقاق وادهنيها ببعض السمن أو الزيت وضعي بها القليل من صوص البشاميل، وبعد أن تغمسي الرقاقة جيداً في الشوربة ضعيها في الصينية وتغطيها بمسحة بسيطة من السمن البلدي الذائب.
- كرري نفس الخطوات حتى تنتهى من النصف الأول من الصينية بعد ثلاث أو أربع ورقات حسب الرغبة.
- ثم أضيفي اللحم المعصج في المنتصف ووزعيه جيداً، ومن ثمة أعيدي الخطوة الأولى مرة أخرى وبللي الرقاقات المتبقية وضعيها فوق اللحم المفروم ولا تنسي مسحة السمن البلدي بين كل طبقة والأخرى.
- عند الانتهاء قومي بإضافة البيض إلى كوب الحليب مع رشه من الملح والفلفل الأسمر وامزجيهم جيداً، ثم قومي بسكبها فوق صينية الرقاق، ومن ثمة قومي بتقطيعها إلى مربعات أو مثلثات حسب الرغبة.
- وأضيفي إليها صوص البشاميل حتى تغطي الوجه جيداً ومن ثمة أدخليها إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة 180° حتى تحصلي على اللون الذهبي الرائع.
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