طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة والبشامل في المنزل

تعد طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة والبشامل من أشهر الأصناف المحببة لدى الشعب المصري، بل وتشتهر أيضاً بكثرة في معظم الدول العربية، ولكنها في مصر دائما ما تتربع على موائد العزومات والمناسبات المختلفة فالكثيرين يفضلون تناول الرقاق بدلاً من صينية الجلاش باللحمة، وبالطبع هناك فارق في المذاق والقيمة الغذائية أيضاً، حيث أن صينية الرقاق باللحمة المفرومة والبشامل تحتوي على العديد من العناصر الغذائية اللازمة للجسم مثل البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والزنك وغيرهم العديد، حيث يعتبر وجبه غذائية متكاملة في حد ذاته، ولكن لا يجب أن ننسى أنه أيضاً يحتوي على نسبة من الكوليسترول ولذلك لا يعتمد عليه من الأطباق الرئيسية.

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة والبشامل:

من الطرق المتعارف عليها في عمل الرقاق بدون بشامل، ولكن بعد تجربة هذه الإضافة البسيطة إلى صينية الرقاق سوف تعشقين مذاقها بهذه الطريقة، بالإضافة إلى الرائحة الذكية التي سوف تجذب كل أسرتك واليكم الخطوات والمقادير كما يلي؛

كيلو من الرقاق الناشف.

نصف كيلو من اللحم المفروم المعصج.

شوربة ساخنة.

صوص البشاميل متوسط القوام.

كوب من اللبن.

بيضتين.

ملح وفلفل أسود.

2 ملاعق كبيرة من السمن البلدي الذائب.

المكونات والمقادير:طريقة تحضير الرقاق باللحمة: