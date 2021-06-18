كيفية عمل ماسك للشعر بزيت الزيتون

قد يكون لديك معرفة مباشرة بدور زيت الزيتون في المطبخ، لكن هل تعلم أن هذا الزيت الشهير يمكن استخدامه بفعالية كقناع مرطب للشعر؟ ما يجعلها تعمل بشكل جيد هو السكوالين في زيت الزيتون – والتي تساهم في قدرتها على إضافة الرطوبة إلى منتجات التجميل.

لسنوات حتى الآن ، تم تضمين زيت الزيتون في منتجات العناية بالبشرة والشعر الشائعة – ولكن حتى استخدام الزيت بمفرده، مع الإضافات الاختيارية مثل قطرات الزيت العطري ، يمكن أن يوفر فوائد عديدة. مع وصفة ماسك الشعر بزيت الزيتون سهلة التحضير ، ستحصلين على شعر أكثر صحة وتكيفًا في أقل من ساعة.

سخني زيت الزيتون

سخني زيت الزيتون في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ. إذا لم يكن لديك ميكروويف ، ضع الزيت في وعاء صغير واتركيه في ماء دافئ حتى يغلي لمدة دقيقة تقريبًا. يجب أن يكون الزيت دافئًا وليس ساخنًا لمنع أي حروق. قلبي الزيت للتأكد من تسخينه بشكل متساوٍ. أضيفي الزيوت العطرية

إذا كنتي تضيفين زيوتًا أساسية إلى قناعك ، فافعلي ذلك في هذا الوقت. تأكد من رجها أو تحريكها بعد الإضافة حتى تمتزج الزيوت معًا. ضعي الماسك على شعرك

تحضير الماسك في وعاء زجاجي. ضعي منشفة حول كتفيك لتجنب إتلاف ملابسك. يمكنك أيضًا اختيار ارتداء قميص قديم لا تمانعي في تلطيخه.

من الأفضل تقسيم الشعر ووضع الزيت على أجزاء أصغر. أولئك الذين لديهم شعر مجعد سيرغبون في البدء من أطراف الشعر والذهاب للأعلى. يمكن لأولئك الذين لديهم شعر أملس أن يبدأوا من الجذور والعمل لأسفل. إذا كان شعرك عادة دهنيًا ، ركزي على الأطراف. غطي شعرك واسترخي

بمجرد وضع زيت الزيتون بالكامل ، قومي بتغطية الشعر بغطاء استحمام واتركي القناع لمدة 15 دقيقة على الأقل. يمكن أيضًا استخدام حقيبة تسوق بلاستيكية. للحصول على ترطيب أعمق ، يمكنك لف منشفة حول رأسك لإحداث تأثير الاحتباس الحراري ، مما يسمح للزيت بالتغلغل في الشعر أكثر. اتركي القناع لمدة 15-45 دقيقة ؛ سيعتمد التوقيت على درجة الجفاف والأضرار التي تعالجها. لفك تشابك شعرك

باستخدام مشط واسع الأسنان ، لفك تشابك الشعر بلطف. يساعد ذلك على زيادة توزيع الزيت في جميع أنحاء الشعر وتحضيره للشامبو. يمكن لمن لديهم شعر مجعد إكمال هذه الخطوة قبل التغطية لتوزيع الزيت بشكل أكثر شمولاً. اغسلي الشامبو وشطفه

بعد فك تشابكه ، اغسل شعرك بالشامبو المعتاد واشطفه جيدًا.

إضافات

يمكن أن تعزز الزيوت الأساسية التي تختار إضافتها تأثيرات مختلفة. وفقًا لإحدى الدراسات ، فإن الزيوت مثل البابونج وإكليل الجبل لديها القدرة على ترطيب الشعر وتحسين نمو الشعر ، بينما يمكن أن يساعد البرغموت وشجرة الشاي في السيطرة على قشرة الرأس. يمكن أيضًا خلط أعشاب الايورفيدا المختلفة مع القناع. لأي إضافات ، تأكد من إجراء بحث شامل أولاً.