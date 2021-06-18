الذ وصفات فراخ مقلية Fried Chicken من دول العالم

لو انتي من عشاق الفراخ المقلية او الكنتاكي ، نحب نقولك ان في طرق تانية للفراخ المقلية غير الكنتاكي وطعمها مختلف ولذيذ جدا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 3 وصفات فراخ مقلية Fried Chicken من دول العالم.
وصفات فراخ مقلية Fried Chicken:
1- الفراخ المقلية على الطريقة اليابانية:
المكونات:
– ½ كيلو اوراك فراخ.
– فص ثوم مفروم.
– قطعة صغيرة جنزبيل فريش مبشورة (2 معلقة صغيرة).
– 3 – 4 معالق كبيرة صويا صوص.
– ½ معلقة صغيرة فلفل اسود.
للقلي:
– نشا مع اضافة ماية لحد ما يوصل للقوام المناسب.
– ضيفي للتبيلة على الفراخ بيضة واحدة + معلقة كبيرة دقيق.
طريقة التحضير:
1- نتبل الفراخ بالزنجبيل المبشور والثوم المفروم والصويا صوص.
2- نقلب كل المكونات مع بعض كويس ، ونغطيها ونسيبها في التتبيلة على قد ما نقدر في التلاجة ، ممكن لحد ليلة كاملة ، او على الاقل ساعتين قبل القلي.
3- نحضر الخليط اللي هنغطي بيه الفراخ للقلي ، هنخلط كمية من النشا مع الماية بالتدريج بحيث القوام يكون عبارة عن تكتلات او كور صغيرة مش سايل.
4- هنخرج الفراخ من التلاجة ، وهنضيف لها البيض والدقيق ونقلبهم مع بعض كويس.
5- هناخد من قطع الفراخ ونغطيها كويس بخليط النشا والماية.
6- اقلي قطع الفراخ في زيت سخن بدرجة حرارة 160 او 170 تقريبا على نار متوسطة لحد ما لونها يبقى دهبي.
7- نطلعها من الزيت على سلك او ورق مطبخ عشان نتخلص من الزيت الزيادة ، ونقدمها.
2- الفراخ المقلية على الطريقة البرازيلية:
المكونات:
– ½ كيلو اوراك فراخ.
– ملح وفلفل اسود.
– 3 – 4 ليمونات.
– 5 فصوص ثوم (وممكن تزودي او تقللي الثوم حسب الرغبة).
للقلي:
دقيق مضاف ليه توابل (ملح, فلفل اسود, بابريكا, زعتر).
طريقة التحضير:
1- نتبل الفراخ بالملح والفلفل الاسود وعصير الليمون والثوم المفروم.
2- نقلب المكونات كلها كويس ونغطيها ونسيبها في التتبيلة ليلة كاملة.
3- هنتبل الدقيق بالتوابل ، ونغمس قطع الفراخ بالدقيق ونغطيها كويس من كل الجوانب وننفضها عشان نتخلص من الدقيق الزيادة.
4- اقليها في زيت سخن على درجة حرارة متوسطة ، لحد ما لونها يبقى دهبي.
5- والطريقة دي من الفراخ بيتقدم معاها ثوم محمص ، قطعي الثوم شرايح رفيعة زي الشيبسي وحمريها في الزيت لحد ما لونها يبقى دهبي ورشيها فوق الفراخ عند التقديم.
3- الفراخ المقلية على الطريقة الامريكية:
المكونات:
– ½ كيلو اوراك فراخ.
– ملح وفلفل اسود.
– 1 ½ كوباية لبن رايب او Buttermilk.
– 2 بيضة.
– 3 معالق كبيرة صوص حار.
– 2 معلقة كبيرة من ماية مخلل الخيار.
للقلي:
دقيق متبل بالملح والفلفل.
الزيت الحار:
شوية زيت من المستخدم في القلي + توابل (شطة, بابريكا مدخنة, سكر بني, بودرة ثوم, ملح, فلفل اسود).
طريقة التحضير:
1- حطي الفراخ على شبكة جوه صينية وتبليها بالملح والفلفل من كل الجوانب وسيبيها في التلاجة طول الليل.
2- هنحضر خليط التغميس ، في طبق كبير اخلطي اللبن الرايب مع البيض والصوص الحار وماية المخلل وقلبيهم كويس مع بعض.
3- في طبق تاني حطي الدقيق وتبليه بالملح والفلفل الاسود.
4- طلعي الفراخ من التلاجة ، غطيها بالدقيق ، وبعدين غمسيها في خليط اللبن الرايب ، وبعدين غطيها بالدقيق مرة كمان ونفضيها عشان تتخلصي من اي دقيق زيادة.
5- اقليها في زيت سخن على درجة حرارة متوسطة لحد ما لونها يبقى دهبي ، طلعيها من الزيت.
6- حضري الزيت الحار ، اخلطي شوية من زيت القلي وهو سخن مع التوابل وقلبيهم كويس مع بعض ، وادهني بيه الفراخ وقدميها.
الطرق بالفيديو:
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