الذ وصفات فراخ مقلية Fried Chicken من دول العالم

لو انتي من عشاق الفراخ المقلية او الكنتاكي ، نحب نقولك ان في طرق تانية للفراخ المقلية غير الكنتاكي وطعمها مختلف ولذيذ جدا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 3 وصفات فراخ مقلية Fried Chicken من دول العالم.

وصفات فراخ مقلية Fried Chicken:

1- الفراخ المقلية على الطريقة اليابانية:

المكونات:

– ½ كيلو اوراك فراخ.

– فص ثوم مفروم.

– قطعة صغيرة جنزبيل فريش مبشورة (2 معلقة صغيرة).

– 3 – 4 معالق كبيرة صويا صوص.

– ½ معلقة صغيرة فلفل اسود.

للقلي:

– نشا مع اضافة ماية لحد ما يوصل للقوام المناسب.

– ضيفي للتبيلة على الفراخ بيضة واحدة + معلقة كبيرة دقيق.

طريقة التحضير:

1- نتبل الفراخ بالزنجبيل المبشور والثوم المفروم والصويا صوص.

2- نقلب كل المكونات مع بعض كويس ، ونغطيها ونسيبها في التتبيلة على قد ما نقدر في التلاجة ، ممكن لحد ليلة كاملة ، او على الاقل ساعتين قبل القلي.

3- نحضر الخليط اللي هنغطي بيه الفراخ للقلي ، هنخلط كمية من النشا مع الماية بالتدريج بحيث القوام يكون عبارة عن تكتلات او كور صغيرة مش سايل.

4- هنخرج الفراخ من التلاجة ، وهنضيف لها البيض والدقيق ونقلبهم مع بعض كويس.

5- هناخد من قطع الفراخ ونغطيها كويس بخليط النشا والماية.

6- اقلي قطع الفراخ في زيت سخن بدرجة حرارة 160 او 170 تقريبا على نار متوسطة لحد ما لونها يبقى دهبي.

7- نطلعها من الزيت على سلك او ورق مطبخ عشان نتخلص من الزيت الزيادة ، ونقدمها.

2- الفراخ المقلية على الطريقة البرازيلية:

المكونات:

– ½ كيلو اوراك فراخ.

– ملح وفلفل اسود.

– 3 – 4 ليمونات.

– 5 فصوص ثوم (وممكن تزودي او تقللي الثوم حسب الرغبة).

للقلي:

دقيق مضاف ليه توابل (ملح, فلفل اسود, بابريكا, زعتر).

طريقة التحضير:

1- نتبل الفراخ بالملح والفلفل الاسود وعصير الليمون والثوم المفروم.

2- نقلب المكونات كلها كويس ونغطيها ونسيبها في التتبيلة ليلة كاملة.

3- هنتبل الدقيق بالتوابل ، ونغمس قطع الفراخ بالدقيق ونغطيها كويس من كل الجوانب وننفضها عشان نتخلص من الدقيق الزيادة.

4- اقليها في زيت سخن على درجة حرارة متوسطة ، لحد ما لونها يبقى دهبي.

5- والطريقة دي من الفراخ بيتقدم معاها ثوم محمص ، قطعي الثوم شرايح رفيعة زي الشيبسي وحمريها في الزيت لحد ما لونها يبقى دهبي ورشيها فوق الفراخ عند التقديم.

3- الفراخ المقلية على الطريقة الامريكية:

المكونات:

– ½ كيلو اوراك فراخ.

– ملح وفلفل اسود.

– 1 ½ كوباية لبن رايب او Buttermilk.

– 2 بيضة.

– 3 معالق كبيرة صوص حار.

– 2 معلقة كبيرة من ماية مخلل الخيار.

للقلي:

دقيق متبل بالملح والفلفل.

الزيت الحار:

شوية زيت من المستخدم في القلي + توابل (شطة, بابريكا مدخنة, سكر بني, بودرة ثوم, ملح, فلفل اسود).

طريقة التحضير:

1- حطي الفراخ على شبكة جوه صينية وتبليها بالملح والفلفل من كل الجوانب وسيبيها في التلاجة طول الليل.

2- هنحضر خليط التغميس ، في طبق كبير اخلطي اللبن الرايب مع البيض والصوص الحار وماية المخلل وقلبيهم كويس مع بعض.

3- في طبق تاني حطي الدقيق وتبليه بالملح والفلفل الاسود.

4- طلعي الفراخ من التلاجة ، غطيها بالدقيق ، وبعدين غمسيها في خليط اللبن الرايب ، وبعدين غطيها بالدقيق مرة كمان ونفضيها عشان تتخلصي من اي دقيق زيادة.

5- اقليها في زيت سخن على درجة حرارة متوسطة لحد ما لونها يبقى دهبي ، طلعيها من الزيت.

6- حضري الزيت الحار ، اخلطي شوية من زيت القلي وهو سخن مع التوابل وقلبيهم كويس مع بعض ، وادهني بيه الفراخ وقدميها.

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