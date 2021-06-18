بدون حناء ولا أكسجين اصبغي شعرك أشقر ذهبي في البيت مثل الكوافيرات

بدون حناء ولا أكسجين اصبغي شعرك أشقر ذهبي، يعد صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي هو واحدًا من أكثر الألوان جمالًا والتي تبحث عنه النساء والفتيات الصغار بشكل مستمر حيث يعطي منظرًا جميلًا وجذابًا لكل سيدة ولكن من أجل تطبيق هذا اللون في صالونات ومراكز التجميل يكون الأمر صعبًا بعض الشيء ويحتاج إلى شخص محترف بالإضافة إلى التكلفة الباهظة التي يتطلبها صبغ الشعر.

بدون حناء ولا أكسجين اصبغي شعرك أشقر ذهبي

وصفة الكركم والبابونج لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

الكركم من الأعشاب ذات اللون الأصفر المتميز وهو له القدرة على إعطاء اللون الذهبي للشعر وذلك باتباع الخطوات التالية:

مكونات الوصفة

عدد 2 ملعقة من مسحوق الكركم

2 ملعقة من عشبة البابونج

ملعقة ونصف من عشبة الأذريون

كمية مناسبة من الماء

في وعاء مناسب قومي بوضع كل كمية الأعشاب السابق ذكرها.

ضعي فوق الأعشاب الكمية المناسبة من الماء المغلي سابقًا واتركيها جانبًا لمدة لا تقل عن نصف ساعة منقوعة به.

الآن بعد انتهاء المدة قومي بتصفية الأعشاب وضعي الماء على شعرك كله من الجذور للأطراف.

اتركي الماء على شعرك لمدة ساعة على الأقل.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء البارد والشامبو المناسب لك.

يجب عليك تكرار استخدام هذه الوصفة مرة في الأسبوع الواحد وذلك من أجل الحصول على نتيجة أفضل ولون أوضح.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقرصبغ الشعر طبيعياً باللون الأشقر الذهبي

يعتبر عصير الليمون من المواد الطبيعية التي أثبتت فاعليتها في صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي وطريقة استخدام هذه الوصفة هي:

مكونات الوصفة

كوب واحد من عصير الليمون

ربع كوب من البلسم المناسب لشعرك

كوب من الماء الدافئ

زجاجة “رذاذ”

طريقة استخدام الوصفة