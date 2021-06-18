وفاة أسرة بأكملها بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة أليكم التفاصيل

وفاة أسرة بأكملها بسبب طهي البطاطس، لا بد لمختلف ربات البيوت التعرف عليها، وذلك تجنبًا لاستعمالها، وحرصًا على سلامة صحة أفراد الأسرة، لذا دعت الحاجة للتعرف على مختلف العلامات، والدلائل، والتي من خللها نعرف ثمرة البطاطس الفاسدة، والتي لا يصلح استخدامها، أو إدخالها في وصفات الطعام، إذ قد ينتج عنها الإصابة بالأمراض، أو مشكلات صحية نحن في غنى عنها، وعن أهم دلائل فساد ثمار البطاطس نتحدث بالتفصيل من خلال الفقرات التالية.

وفاة أسرة بأكملها بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة

حال مشاهدة العلامات التالية على ثمار البطاطس، فيجب التخلص منها بشكلٍ عاجل:

البطاطس المحتوية على البراعم، أو ما تعرف بالبطاطس المزرعة، لأن التواجد لتلك البراعم على السطح الخارجي للثمرة ينم عن كونها قد نضجت بشكل أكثر من اللازم، وقد أصبحت مكوناتها الطبيعية أكثر ضررًا، لأنها تكون بعض المركبات الكيميائة الضارة للإنسان.

أي تغيرات لونية قد تتواجد بسطح قشرة ثمار البطاطس يعني بالتأكيد أنها قد تلفت، وأصبحت غير صالحة للاستخدام، حيث يعد اللون المتغير دلالة بدأ التعفن، حتى وإن ظلت الثمار محتفظة بصلابتها.

البطاطس غير الصلبة، أو الطرية دلالة أخرى من دلالات فساد ثمار البطاطس، وهي البداية لتحلل البطاطس، وفي حال تقطيعها سنلاحظ امتداد لون أسود وهو دليل الفساد الكامل لها.

• لا بد من التفرقة بين أنواع البطاطس الطرية السليمة، والأخرى الفاسدة، حيث أن السليمة يكون نسيجها الداخلي نظيف وناصع البياض، ولكن الفاسدة تكون كما ذكرنا سلفًا ينتابها لون أسود من الداخل.

• الحفر والثقوب التي قد تتواجد على القشرة والتي تمتد إلى داخل نسيج ثمار البطاطس تعد من العلامات البارزة والدالة على فساد البطاطس وتلفها، وعدم صلاحيتها للاستخدام.

تزيد المدة التي من الممكن أن تظل فيها البطاطس بحالتها السليمة والصحية إن تم عمل تخزين لها في مكان متسع، ويخلو من الرطوبة، وتميل درجة حرارته نحو البرودة.

من الممكن الاحتفاظ بها لأطول فترة داخل الفريزر.

المدة للحفظ بمبرد الثلاجة لا تزيد عن اثني عشر شهرًا.

البطاطس التي قد طهيت من الممكن الاحتفاظ بها بالثلاجة ما لا يزيد عن ثلاثة أيام.

أضرار البطاطس المصابة بالعفن