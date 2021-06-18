كريم الحنة والحلبة لتطويل الشعر لحد كعب رجلك ضعيها مرة واحدة وشعرك هيطول ويتقل بسرعة الصاروخ

الشعر هو سر جمال وجاذبية المرأة، وزينتها ودائمًا ما تشعر المرأة بأنها سوف تكون الاجمل دائمًا إذا كان شعرها يتمتع بالطول والكثافه، ولذلك تسعى وراء تجربة الكثير من الوصفات لكي تحقق هذه النتيجة، وسوف نعرض لكي وصفة مغربية فعالة وتعطي نتيجة أكيدة وسريعة، وطبيعية بدون اي مواد كيماوية، وليس لها أي آثار جانبية أو أضرار.الخلطة المغربية بالحلبة والحناء لتطويل الشعر وتكثيفه
تساعد هذه المواد الشعر على نموه بشكل أسرع، وايضًا علاجية من بعض المشاكل الأخرى كالتقصف، والتساقط وخطوات هذه الوصفة كما يلي:
المكونات
- خمس ملاعق كبار من الحناء
- ثلاث ملاعق كبار من الحلبة الحصى
- كوب من الماء
طريقة التطبيق
- ضعي كوب الماء في إناء على النار حتى يتم الغليان
- أضيفي إليه حبوب الحلبة، واتركية على النار حتى يتبخر الماء وتبقى كمية قليلة من المياه
- ارفعيها من النار، وبعد ذلك قومي بتصفيتها وخذي المياه اعجني بها الحناء.
- بعد ذلك اتركي العجينة ساعة، وبعد ذلك وزعيها على شعرك من الجذور حتى الأطراف.
- اتركي الخليط على شعرك حتى ساعتين او اكثر، ثم يغسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو والبلسم.
- تكرر هذه الوصفة أكثر من مرة حتى تحصلي على أسرع نتيجة.
هذه الوصفة من أهم الخلطات المغربية التي تساعد في تعزيز نمو الشعر ونعومته وهي كالأتي:
المكونات
- ملعقتين جل الصبار الداخلى
- بعض أوراق الجرجير
- ملعقة من مسحوق البابونج
طريقة التطبيق
- احضري البابونج، ومعها الجرجير وضعيها في إناء به ماء، قومي برفع الإناء إلى النار حتى تمام الغليان.
- وبعد ذلك وبعد ذلك أضيفي إليه جل الصبار واتركية حتى يبرد تمامًا
- ثم اخلطيهم جيدًا، وبعد ذلك ضعي من هذا الخليط على شعرك، وقومي بتوزيع بشكل صحيح من الجذور وحتى الأطراف.
- ويترك على الشعر مدة لا تقل عن ٧ ساعات او اكثر، قومي بغسيل شعرك بعد ذلك بالشامبو الخاص.
الوسوم
الشعر هو سر جمال وجاذبية المرأة، وزينتها ودائمًا ما تشعر المرأة بأنها سوف تكون الاجمل دائمًا إذا كان شعرها يتمتع بالطول والكثافه، ولذلك تسعى وراء تجربة الكثير من الوصفات لكي تحقق هذه النتيجة، وسوف نعرض لكي وصفة مغربية فعالة وتعطي نتيجة أكيدة وسريعة، وطبيعية بدون اي مواد كيماوية، وليس لها أي آثار جانبية أو أضرار.الخلطة المغربية بالحلبة والحناء لتطويل الشعر وتكثيفه
تساعد هذه المواد الشعر على نموه بشكل أسرع، وايضًا علاجية من بعض المشاكل الأخرى كالتقصف، والتساقط وخطوات هذه الوصفة كما يلي:
المكونات
- خمس ملاعق كبار من الحناء
- ثلاث ملاعق كبار من الحلبة الحصى
- كوب من الماء
طريقة التطبيق
- ضعي كوب الماء في إناء على النار حتى يتم الغليان
- أضيفي إليه حبوب الحلبة، واتركية على النار حتى يتبخر الماء وتبقى كمية قليلة من المياه
- ارفعيها من النار، وبعد ذلك قومي بتصفيتها وخذي المياه اعجني بها الحناء.
- بعد ذلك اتركي العجينة ساعة، وبعد ذلك وزعيها على شعرك من الجذور حتى الأطراف.
- اتركي الخليط على شعرك حتى ساعتين او اكثر، ثم يغسل الشعر جيدًا بالماء والشامبو والبلسم.
- تكرر هذه الوصفة أكثر من مرة حتى تحصلي على أسرع نتيجة.
هذه الوصفة من أهم الخلطات المغربية التي تساعد في تعزيز نمو الشعر ونعومته وهي كالأتي:
المكونات
- ملعقتين جل الصبار الداخلى
- بعض أوراق الجرجير
- ملعقة من مسحوق البابونج
طريقة التطبيق
- احضري البابونج، ومعها الجرجير وضعيها في إناء به ماء، قومي برفع الإناء إلى النار حتى تمام الغليان.
- وبعد ذلك وبعد ذلك أضيفي إليه جل الصبار واتركية حتى يبرد تمامًا
- ثم اخلطيهم جيدًا، وبعد ذلك ضعي من هذا الخليط على شعرك، وقومي بتوزيع بشكل صحيح من الجذور وحتى الأطراف.
- ويترك على الشعر مدة لا تقل عن ٧ ساعات او اكثر، قومي بغسيل شعرك بعد ذلك بالشامبو الخاص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم الحنة والحلبة لتطويل الشعر لحد كعب رجلك ضعيها مرة واحدة وشعرك هيطول ويتقل بسرعة الصاروخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.