لن تصدقي مفعول كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن وتنعيمة اقوي كيراتين طبيعي

لن تصدقي مفعول كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن، تنعيم الشعر الخشن بكريم بانثينول من أهم الطرق التي من خلالها يمكننا الحصول على الشعر أكثر جمال، ورونق، كما أنها طريقة سهلة ومجدية لترطيب وتنعيم خصل الشعر، وجعلها منسدلة سهلة التصفيف، وذلك بسبب احتواء ذلك الكريم على مكونات وخصائص ترطيبية عالية، وبتكرار استعماله نحصل على الشعر أكثر انسيابية، ونعومة، وأكثر لمعانًا.

لن تصدقي مفعول كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن

طريقة الاستعمال لكريم بانثينول لتنعيم الشعر

يعد هذا المنتج من بين المستحضرات الأهم للترطيب، ومؤخرًا ازداد الإقبال عليه واستعماله في وصفات الاعتناء بالشعر، وذلك لأنه مستحضر غير حاوي للمركبات الكيميائية المضرة بالشعر.

مكونات خليط وصفة البانثينول:

عبوة كاملة من كريم البانثينول.

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

ثلاث ملاعق زيت اللوز.

يتم التفريغ لكل محتوى علبة الكريم بانثينول، وذلك داخل الوعاء المناسب لخلط باقي المقادير.

تضاف الكمية المذكورة من مستخلص زيت الزيتون، ثم تتم عملية التقليب حتى يختفي الزيت.

يضاف بعد ذلك زيت اللوز، مع إعادة عملية الخلط لمرة أخرى ما لا يقل عن خمس دقائق.

يمشط الشعر قبيل التطبيق للخليط.

يتم الفرد للخليط بالتساوي فوق خصلات الشعر، ولا بد من تركه مدة حوالي عشرين دقيقة لضمان امتصاص الشعر لمختلف فوائد، ومغذيات الخليط المميز.

مراعاة أن يتم التدليك لفروة لرأس بأطراف الأصابع حتى تصل فائدة المزيج لمنبت الشعر، مع ضرورة تدليك الأطراف.

يراعى التكرار للوصفة من أربع إل ست مرات شهريًا.

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البانثينول حال استخدامه يمنح الشعر الخصائص التالية: